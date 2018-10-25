Американцы научили микро-дронов открывать двери и проникать в помещения

Исследователи из Стэнфордского университета совместно с Федеральной политехнической школой Лозанны разработали микро-дронов, способных выполнять простые механические задачи, вроде открывания дверей, и поднимать тяжести, превышающие в 40 раз их собственный вес.





Главное в технологиях, которые используют микро-дроны — это прочная точка опоры за счёт специальных материалов для повышения сцепления с поверхностью и системе лебёдок. В результате, стограммовый дрон может поднять до четырёх килограммов. Вдвоём микро-дроны смогут открыть дверь.

В своей разработке исследователи вдохновлялись природой. В качестве «прототипов» использовались мелкие летающие насекомые как ближайший эквивалент микро-дронов. Учёные наблюдали за ними и пытались понять, как, например, оса может поднять жертву, намного тяжелее самой себя.