Tmall превратится из магазина в торговую площадку для сторонних продавцов

Китайская торговая площадка Tmall, работающая в России на базе AliExpess, начнёт работу по принципу маркетплейса, вместо того, чтобы торговать собственным товаром. Об этом рассказало издание «Ведомости» со ссылкой на представителя площадки.





В России Tmall откажется от собственных закупок. Вместо этого заработок будет производиться за счёт комиссии с покупок товаров сторонних продавцов.

На данный момент Tmall работает в России уже около года и использует смешанную модель. Часть ассортимента закупается и продаётся самой Tmall, а остальное составляют товары партнёров.

Площадки AliExpess и Tmall принадлежат китайскому гиганту Alibaba. Если в первом, в основном, продаются разнообразные китайские товары, то во втором предлагается продукция международных брендов. Российская площадка Tmall вскоре станет частью совместного предприятия Alibaba, Мегафона, Mail.ru Group и Российского фонда прямых инвестиций.