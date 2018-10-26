В «Пятерочке» появятся интернет-заказы продуктов

Сеть магазинов «Пятерочка» собирается запустить в 2019 году тестирование интернет-заказов продуктов. Об этом рассказал журналистам на дне инвестора X5 Retail Group Сергей Гончаров, руководитель формата магазинов у дома.


Компания планирует запусть несколько экспериментов по многоканальной торговле, совмещающей онлайн- и офлайн-покупки. Одним из таких экспериментов станет сервис онлайн-заказа, при котором покупатель сам сможет забрать заказ из магазина.

Будет также доступна доставка из некоторых магазинов для живущих неподалёку покупателей. Ещё один эксперимент — автоматизированные пункты выдачи интернет-заказов внутри «Пятерочек».

По мнению Гончарова, эти проекты не потребуют крупных инвестиций со стороны компании. По словам Игоря Шехтермана, главного исполнительного директора X5, инновации и технологии стали одними из ключевых направлений стратегии на ближайшие годы, но офлайн-розница пока останется крупнейшим рынком для компании. 

Источник
Ведомости
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Россия онлайн-магазин

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