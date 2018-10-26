Intel отчиталась о рекордном доходе

Компания Intel отчиталась о финансовых результатах в третьем квартале 2018 года. Компания получила рекордный доход в 19,2 миллиарда долларов и операционную прибыль в 7,3 миллиарда долларов.


Большая часть дохода, 10,2 миллиарда долларов, была получено с продажи процессоров для обычных компьютеров, а не оборудования для дата-центров или устройств «интернета-вещей». Всё это, несмотря на задержку с выпуском долгожданных 10-нанометровых процессоров Cannon Lake.


Не так давно в сети появились слухи, что Intel вообще отказалась от 10-нанометровой продукции. Компании пришлось выступать с опровержением этих сообщений.

Ранее сообщалось, что Intel планирует выпустить 10-нанометровые процессоры Cannon Lake в 2019 году, а не в конце 2018 года. Это уже третья по счёту задержка с выпуском данных чипов. На конференц-звонке, посвящённом финансовым показателям, один из топ-менеджеров Intel также отметил, что он уверен, что 10-нм чипы начнут поставляться к сезону рождественских продаж 2019 года, то есть ближе к концу следующего года.

Источник
Intel
Теги
INTEL процессор

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