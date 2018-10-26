Роскомнадзор решил оштрафовать Google за ссылки на заблокированные сайты

Компания Google не выполнила российское законодательство и будет оштрафована. Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора.


Google нарушила ст. 15.8 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В соотвествии с ней операторы систем обязаны исключить из поисковой выдачи заблокированные в России интернет-ресурсы.

Ранее Роскомнадзор направил в компанию Google требование о подключении к федеральной государственной информационной системе. Поисковик по требованию Роскомнадзора в течение 30 дней должен подключиться к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов. По истечении трех рабочих дней поисковая система должна начать фильтровать результаты поиска.

Роскомнадзор проконтролировала процесс и выяснила, что Google не подключилась к федеральной государственной информационной системе в установленный срок.

За неисполнение этих требований для юридических лиц предусмотрена административная ответственность – штраф в размере от 500 до 700 тыс. рублей.

Источник
Роскомнадзор
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