Цифра дня: Сколько поездок совершили пользователи Яндекс.Такси?

Цифра дня:

1 000 000 000

поездок совершили пользователи Яндекс.Такси.

Компания Яндекс похвасталась достижением большого рубежа в сервисе Яндекс.Такси. Сервису исполнилось семь лет и как раз к семилетию количество поездок за всю историю Яндекс.Такси достигло миллиарда.


Яндекс.Такси запустили 26 октября 2011 года. Миллиард поездок был достигнут за несколько недель до семилетия, но объявила компания об этом только сейчас, решив приберечь анонс ко дню рождения.

28 сентября 2018 года ровно в 19 часов 48 минут 34 секунды по московскому времени количество поездок за всю историю платформы Яндекс.Такси превысило один миллиард.

Интересно, что у Яндекс.Такси 43 пользователя-юбиляра. Ровно столько поездок завершились в эту секунду — 19:48:34. Это произошло в 23 городах восьми стран.

Яндекс также поделилась и другой статистикой. В Яндекс.Такси сейчас 36 миллионов пользователей и больше 900 тысяч водителей в таксопарках-партнёра.

Источник
Яндекс
Теги
Яндекс морько такси Яндекс.Такси

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