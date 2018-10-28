Последние карманные компьютеры Apple эпохи до iPhone

28 октября 1971 года Prospero X-3 был выведен на орбиту. По сей день он остается первым и единственным искусственным спутником Земли, запущенным британской ракетой-носителем. Она называлась Black Arrow, а ее запуск производился с австралийского полигона Вумера, который в то время принадлежал Великобритании.



Макет спутника Prospero X-3

Вывод на орбиту Prospero X-3 стал второй попыткой для ракеты-носителя Black Arrow. Первый запуск (со спутником Orba X-2) оказался неудачным – произошло преждевременное отключение двигателя второй ступени, и, хотя третья твердотопливная ступень отработала нормально, скорость была недостаточна для того, чтобы замкнуть виток вокруг планеты. По итогам работ над программой Black Arrow Великобритания стала пятой страной, осуществившей орбитальный запуск (после Советского Союза, США, Франции, Японии и Китая).

28 октября 1996 года Apple официально выпустила карманный компьютер MessagePad 2000 на базе операционной системы Newton. Это устройство стало одним из последних в линейке, а после возвращения Стива Джобса в Apple этот проект был свернут как бесперспективный.



Apple MessagePad 2000

Apple MessagePad 2000 был построен на базе процессора StrongARM 110 с частотой 162 МГц, имел 5 мегабайт оперативной памяти и 8 МБ постоянной памяти для пользовательских данных . Дисплей мог отображать 16 градаций оттенков в монохромном режиме в разрешении 480х320 точек. На старте розничная цена устройства составляла 850 долларов, что вполне сопоставимо со стоимостью топовых конфигураций Apple iPad.

28 октября 2002 года компания Palm представила карманный компьютер, давший начало линейке Tungsten. На тот момент Palm занимала лидирующие позиции на рынке КПК, а ее дизайнерские решения нередко копировались другими производителями.



Palm Tungsten T

Palm Tungsten T вышел в форм-факторе вертикального слайдера. В корпус пряталась широкая сенсорная панель, необходимая для ввода данных. В сложенном виде этот КПК становился очень компактным и легко помещался в карман пиджака. В компании поняли, что средний пользователь проводит больше времени в режиме чтения, чем в режиме ввода данных, так что конструкция Tungsten T стала предвестником полного отказа от дополнительных элементов для ввода информации. Стоит добавить, что Palm Tungsten T стал первым устройством с Palm OS 5.0 и ARM-процессором. В момент анонса он был оценен в 499 долларов.