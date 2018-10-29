День, когда родился Интернет

29 октября 1969 года зародился Интернет. Как всегда, любой научно-технический прогресс продвигался за счет военных ведомств тех или иных стран. В 1957 году, после запуска Советским Союзом первого искусственного спутника Земли, Министерство обороны США посчитало необходимым разработать надежную систему передачи данных. Агентство по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США (DARPA) предложило разработать для этого компьютерную сеть. А за реализацию проекта взялись сотрудники сразу нескольких американских учебных заведений: Калифорнийских университетов Сан-Франциско и Санта-Барбары, Университета Юты и Стэнфордского исследовательского центра. Компьютерная сеть получила название ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network). Именно в 1969 году эти учебные заведения впервые были объединены друг с другом. Первый сервер ARPANET был установлен 2 сентября 1969 года в Калифорнийском университете (Лос-Анджелес). Использовался компьютер Honeywell DP-516, оснащенный 24 Кбайт оперативной памяти. Каждый такой компьютер мог соединяться с шестью другими устройствами через арендованные у AT&T телефонные линии. Данные передавались со скоростью до 56 Кбит/с.

29 октября 1969 года в 21:00 между двумя узлами ARPANET, располагающими на расстоянии 640 км, провели первый сеанс связи. А именно Чарли Клайн (Charley Kline) пытался удаленно подключиться из Лос-Анджелеса к компьютеру в Стэнфорде. Его коллега Билл Дювалль (Bill Duvall) фиксировал все совершенные действия (введение символов на компьютере) по телефону. Интересно, что в 21:00 удалось ввести всего два символа «LO». Планировалось, что Чарли Клайн введет слово LOGIN, но сеть оборвалась. После возвращения ARPANET в рабочее состояние в 22:30 вторая попытка оказалась успешной. Именно этот эксперимент, по сути, и дал отсчет появлению Интернета.

Интересно, что международный день Интернета празднуется 4 апреля — в день смерти святого Исидора Севильского, покровителя учеников и студентов, написавшего первую в истории энциклопедию Etymologiae в 20 томах. К тому же дата 4.04 напоминает распространенную ошибку 404.

Honeywell DP-516
Honeywell DP-516

29 октября 2002 года ASRock сообщила о поступлении в розничную продажу своей первой материнской платы G Pro. Сама компания была основана в мае 2002 года. Свои первые шаги ASRock совершала будучи дочерней компанией ASUS. Новый бренд должен был составить конкуренцию таким OEM-фирмам, как Foxconn. Первоначально ASRock выпускала исключительно бюджетные решения. Поэтому у компании сложилась определенная репутация. Да, платы реализовывались по весьма низким ценам, но с очень высоким процентом брака и низкой ремонтопригодностью. Что и говорить, но заработанная в начале 2000-х репутация преследует ASRock по сей день. Хотя бренд уже давно представлен во всех сегментах рынка и не уступает таким корифеям, как ASUS, MSI и GIGABYTE.

В 2010 году ASRock была выкуплена крупным мануфактурщиком Pegatron. Именно с этого момента компания перестала ориентироваться только на бюджетный сектор. Хотя поговаривают, что между ASUS и ASRock до сих пор существуют некоторые договоренности. В частности, вторая не имеет права выпускать графические адаптеры. Начиная с 2012 года ASRock представлен на рынке серверного оборудования.

ASRock G Pro ASRock G Pro

29 октября 2007 года практически одновременно NVIDIA представила видеокарту GeForce 8800 GT, а Intel — процессор Core 2 Extreme QX9650. Оба устройства оказались знаковыми для индустрии.

Что касается видеокарты, то появление GeForce 8800 GT стало самым настоящим глотком свежего воздуха. У AMD все никак не получалось навязать конкуренцию GeForce 8800 GTS/GTX/Ultra, а NVIDIA особо и не старалась выпускать что-нибудь новое. И все же популяризация DirectX 10 сказала свое веское слово.

В современных играх GeForce 8800 GT, оснащенная 512 Мбайт видеопамяти, в ряде случаев оказывалась наравне с GeForce 8800 GTX. При этом за новинку просили всего 200 долларов США.

NVIDIA GeForce 8800 GT, референсный образец
NVIDIA GeForce 8800 GT, референсный образец

Что касается процессора, то Core 2 Extreme QX9650 стал первым 45-нанометровым серийным процессором. Чип относился к категории «тик». Следовательно, по-прежнему состоял из двух двухъядерных модулей Wolfdale. «Камень» работал на частоте 3 ГГц и мог похвастать наличием 12 Мбайт кэш-памяти второго уровня.

Теги
INTEL NVIDIA интернет день в истории ASROCK

Комментарии

Материалы по теме

Бей меня, режь меня. Обзор защищённого ноутбука Dell Latitude 14 Rugged Extreme

11 февраля 2015

Двое из ларца, одинаковых с лица. Обзор материнских плат ASRock Fatal1ty H97 Performance и ASRock Fatal1ty H97 Killer

4 февраля 2015

День, когда появился Рунет

7 апреля

Драконовские меры. Обзор игрового ноутбука MSI GT80 2QE Titan SLI

17 марта 2015

Железный цех №15. Главные события, слухи и новинки из мира компьютерных комплектующих за январь 2015

1 февраля 2015

Железный цех №16. Главные события, слухи и новинки из мира компьютерных комплектующих за февраль 2015

28 февраля 2015
Загрузка...
Из рубрикиНаука и технологии
В 2020 году закроется последний завод по производству компьютеров в Европе
Цифра дня: Сколько заплатит IBM за Red Hat?
Последние карманные компьютеры Apple эпохи до iPhone

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 109
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (официальная розница) 96
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года («серый» рынок) 60
6 лучших смартфонов с качественной камерой и большим аккумулятором 57
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (китайские интернет-магазины) 52
7 фактов, почему iPhone больше не лучший смартфон 48