День, когда родился Интернет

29 октября 1969 года зародился Интернет. Как всегда, любой научно-технический прогресс продвигался за счет военных ведомств тех или иных стран. В 1957 году, после запуска Советским Союзом первого искусственного спутника Земли, Министерство обороны США посчитало необходимым разработать надежную систему передачи данных. Агентство по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США (DARPA) предложило разработать для этого компьютерную сеть. А за реализацию проекта взялись сотрудники сразу нескольких американских учебных заведений: Калифорнийских университетов Сан-Франциско и Санта-Барбары, Университета Юты и Стэнфордского исследовательского центра. Компьютерная сеть получила название ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network). Именно в 1969 году эти учебные заведения впервые были объединены друг с другом. Первый сервер ARPANET был установлен 2 сентября 1969 года в Калифорнийском университете (Лос-Анджелес). Использовался компьютер Honeywell DP-516, оснащенный 24 Кбайт оперативной памяти. Каждый такой компьютер мог соединяться с шестью другими устройствами через арендованные у AT&T телефонные линии. Данные передавались со скоростью до 56 Кбит/с.

29 октября 1969 года в 21:00 между двумя узлами ARPANET, располагающими на расстоянии 640 км, провели первый сеанс связи. А именно Чарли Клайн (Charley Kline) пытался удаленно подключиться из Лос-Анджелеса к компьютеру в Стэнфорде. Его коллега Билл Дювалль (Bill Duvall) фиксировал все совершенные действия (введение символов на компьютере) по телефону. Интересно, что в 21:00 удалось ввести всего два символа «LO». Планировалось, что Чарли Клайн введет слово LOGIN, но сеть оборвалась. После возвращения ARPANET в рабочее состояние в 22:30 вторая попытка оказалась успешной. Именно этот эксперимент, по сути, и дал отсчет появлению Интернета.

Интересно, что международный день Интернета празднуется 4 апреля — в день смерти святого Исидора Севильского, покровителя учеников и студентов, написавшего первую в истории энциклопедию Etymologiae в 20 томах. К тому же дата 4.04 напоминает распространенную ошибку 404.



Honeywell DP-516

29 октября 2002 года ASRock сообщила о поступлении в розничную продажу своей первой материнской платы G Pro. Сама компания была основана в мае 2002 года. Свои первые шаги ASRock совершала будучи дочерней компанией ASUS. Новый бренд должен был составить конкуренцию таким OEM-фирмам, как Foxconn. Первоначально ASRock выпускала исключительно бюджетные решения. Поэтому у компании сложилась определенная репутация. Да, платы реализовывались по весьма низким ценам, но с очень высоким процентом брака и низкой ремонтопригодностью. Что и говорить, но заработанная в начале 2000-х репутация преследует ASRock по сей день. Хотя бренд уже давно представлен во всех сегментах рынка и не уступает таким корифеям, как ASUS, MSI и GIGABYTE.

В 2010 году ASRock была выкуплена крупным мануфактурщиком Pegatron. Именно с этого момента компания перестала ориентироваться только на бюджетный сектор. Хотя поговаривают, что между ASUS и ASRock до сих пор существуют некоторые договоренности. В частности, вторая не имеет права выпускать графические адаптеры. Начиная с 2012 года ASRock представлен на рынке серверного оборудования.

29 октября 2007 года практически одновременно NVIDIA представила видеокарту GeForce 8800 GT, а Intel — процессор Core 2 Extreme QX9650. Оба устройства оказались знаковыми для индустрии.

Что касается видеокарты, то появление GeForce 8800 GT стало самым настоящим глотком свежего воздуха. У AMD все никак не получалось навязать конкуренцию GeForce 8800 GTS/GTX/Ultra, а NVIDIA особо и не старалась выпускать что-нибудь новое. И все же популяризация DirectX 10 сказала свое веское слово.

В современных играх GeForce 8800 GT, оснащенная 512 Мбайт видеопамяти, в ряде случаев оказывалась наравне с GeForce 8800 GTX. При этом за новинку просили всего 200 долларов США.



NVIDIA GeForce 8800 GT, референсный образец

Что касается процессора, то Core 2 Extreme QX9650 стал первым 45-нанометровым серийным процессором. Чип относился к категории «тик». Следовательно, по-прежнему состоял из двух двухъядерных модулей Wolfdale. «Камень» работал на частоте 3 ГГц и мог похвастать наличием 12 Мбайт кэш-памяти второго уровня.