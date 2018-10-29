В 2020 году закроется последний завод по производству компьютеров в Европе

Японская компания Fujitsu объявила о решении закрыть компьютерную фабрику в баварском Аугсбурге в 2020 году. Это последний европейский завод, занимающийся производством компьютеров.





На заводе производились настольные компьютеры, ноутбуки и системы хранения, а также сервера на процессорах x86 под брендом Fujitsu Primergy.

На данный момент на фабрике производится до 21 тысячи устройств ежедневно. С закрытием фабрики работу потеряют 1500 непосредственно сотрудников завода и ещё около 300 человек по всей Германии. Их дальнейшая судьба сейчас обсуждается с руководством компании, в любом случае, они получат компенсацию.