Робо-кот Nybble с открытым исходным кодом доступен для заказа за $200

Компания Petoi запустила на краудфандинговой площадке Indiegogo кампанию по сбору средств на робота-котёнка Nybble с открытым исходным кодом. Разработчики уже собрали необходимую для запуска проивзводства сумму в 60 тысяч долларов, желающие получить милого робота по цене 200 долларов, всё ещё могут поучаствовать в проекте.





Полная цена на робо-кота составит 250 долларов. Начало поставок запланировано на апрель 2019 года.





По словам разработчиков, это«самый лёгкий и быстрый робо-кот, который, действительно, может ходить». Робот управляется с помощью микроконтроллера, совместимым с платформой Arduino. Он отвечает за «мышечную» память, которую кот задействует для движения.

Кота можно обучать новым трюкам, а также установить в него микрокомпьютер Raspberry Pi, чтобы помочь коту «думать».