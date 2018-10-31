Apple подняла цены на свои компьютеры в России

После вчерашней презентации Apple, на которой были представлены новый MacBook Air, Mac mini и iPad Pro, компания неожиданно подняла цены на свои компьютеры в России и некоторые другие устройства в официальном онлайн-магазине.





Подорожали ноутбуки линеек MacBook, MacBook Air, Macbook Pro, компьютеров класса «всё-в-одном» iMac и iMac Pro, а также прошлогодний 10,5-дюймовый планшет iPad Pro.

12-дюймовый MacBook подорожал на 15 и 17 тысяч до 110 и 134 тысячи рублей за конфигурации с процессорами Intel Core i3 и i5 и накопителем на 256 и 512 ГБ. Ноутбуки MacBook Pro подорожали на 8-15 тысяч рублей, за исключением базовой 13-дюймовой модели.

MacBook Air без Retina-дисплея подорожал на 4 тысячи рублей и теперь стоит 77 тысяч. Цены на моноблоки iMac выросли на 10-2- тысяч рублей, а на iMac Pro — на все 43 тысячи рублей. Прошлогодний iPad Pro с экраном 10,5 дюйма стоит 54 тысячи, подорожав на 7 тысяч.

Подорожали и некоторые аксессуары. К примеру, Magic Mouse 2 теперь стоит 6890 рублей против прежних 5790 рублей.