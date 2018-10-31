Во ВКонтакте появились ветки комментариев

Команда социальной сети ВКонтакте объявила о запуске новой функции — веток комментариев. С ней даже очень оживлённые обсуждения будет легко просматривать и не терять нить беседы.





С помощью веток комментариев, например, можно устраивать сессии вопросов и ответов для поклонников и клиентов. Все ответы в каждой цепочке будут отсортированы от старого к новому. Если удалят комментарий, с которого началась отдельная ветка, исчезнет только он, а вся дальнейшая беседа сохранится.





Новый интерфейс комментариев появится в веб-версии ВКонтакте и в ближайшем обновлении для iOS и Android. Вскоре новые возможности будут также доступны в мобильной версии ВКонтакте.