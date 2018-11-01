Тарифный план Google One вскоре заработает в России

Компания Google объявила о скором запуске в России тарифного плана Google One. Изначально единый тариф Google One начал внедряться в августе в США.





Google One пересматривает прошлую политику тарифов для облачного хранилища Google Диска, электронной почты Gmail, а также фотосервиса Google Фото. Он добавил опцию на 200 ГБ в месяц, удешевил 2 ТБ в месяц и упразднил подписку на 1 ТБ в месяц. В США цены составляют $2,99 и $9,99. Кроме того, Google One позволяет включить в подписку до пяти членов семьи и оплачивать ее по общему счету.





В России цены такие: 100 ГБ обойдутся в 139 рублей в месяц или 1390 рублей в год, 200 ГБ — 219 р/м или 2190 р/г, 2 ТБ — 699 р/м или 6990 р/г. 15 ГБ по-прежнему доступны бесплатно.

В течение следующих нескольких месяцев обладатели платных подписок на Google Диске будут переведены на тариф Google One. Все остальные пользователи получат доступ к Google One позже в этом году.