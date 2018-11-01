Минсвязи признало неэффективность блокировок в интернете

Алексей Волин, замглавы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, признал перед журналистами, что блокировка контента в интернете все больше доказывает свою неэффективность.





Волин заявил: «Мы <…> полагаем, что это уходящая натура, рано или поздно от них нужно будет отказаться, потому что все больше и больше люди обходят их, даже не замечая, что они имеют дело с технологиями, позволяющими обходить блокируемый контент». Он признал, что Китай своим примером доказал возможность обхода любой блокировки: «В Китае работают и Telegram, и WhatsApp, которые здесь официально заблокированы».

Напомним, блокировка Telegram в России началась 16 апреля 2018 года на основании решения суда, вынесенного 13 апреля. В попытке ограничить Telegram, Роскомнадзор начал «бить по площадям», на пике количество заблокированных IP-адресов достигало порядка 18 миллионов. Тем не менее, доступ к Telegram в России всё ещё имеется у всех, кому это необходимо.