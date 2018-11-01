В мессенджере WhatsApp появится реклама

В популярном мессенджере WhatsApp вскоре начнут показывать рекламу. Об этом сообщило издание Economic Times со ссылкой на Криса Дэниелса (Chris Daniels), вице-президента WhatsApp.


Реклама будет показываться вместе со статусами в WhatsApp. По словам Дэниелса, реклама станет «основным режимом монетизации» для компании. Сроков запуска рекламы в статусах пока не сообщается.

Статусы WhatsApp с фото и видео были запущены в WhatsApp в начале года, как своего рода ответ на Истории в Instagram и Snapchat. С тех пор они стали весьма популярны, переплюнув даже использование Snapchat. Функция позволяет добавить к профилю видео и фото с текстом. Обновления статусов видны контактам пользователя в течение 24 часов, а потом исчезают.

Источник
The Economic Times
Теги
мессенджер реклама WhatsApp

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