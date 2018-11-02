Глава Apple объяснил повышение цен в России

Пару дней назад компания Apple повысила цены на свою технику в России. Повышение оказалось весьма существенным — вплоть до 43 тысяч рублей на премиальный моноблок iMac Pro.





Сегодня ночью во время конференц-звонка с инвесторами, посвящённому финансовым результатам очередного квартала, глава Apple Тим Кук (Tim Cook) объяснил это подорожание.

В ряде ключевых развивающихся рынков у Apple обнаружилось замедление роста. Тим Кук отметил, что Apple испытывает «давление» в таких регионах, как Турция, Индия, Бразилия и Россия. Он заявил: «Это рынки с ослабленной валютой в последнее время. В некоторых случаях нам приходится поднимать цены и эти рынки не растут, как нам бы того хотелось».