Apple засекретит объёмы продаж iPhone, iPad и Mac

Как мы уже писали, компания Apple отчиталась о результатах за четвёртый квартал 2018 финансового года, завершившегося для неё 29 сентября 2018 года. И если доходы и выручка обеспечили рекордный для Apple квартал, а доходность от сервисов в 10 млрд долларов вообще установила новый абсолютный рекорд, то когда дело дошло до объёмов продаж iPhone, iPad и Mac в штуках, многие оказались разочарованы и акции упали в цене.


Всего за квартал было продано 46,88 млн iPhone, что на совсем немногим больше показателей прошлого года, когда было продано 46,67 млн. Продажи iPad упали на 6% — с 10,32 до 9,69 млн. Продажи компьютеров Mac снизились на 2% с 5,38 до 5,29 млн. При этом если рассматривать объём доходов с продаж, то выручка с iPhone выросла на 29% за этот же квартал. Проще говоря, смартфонов продаётся такое же количество, но цена их выросла.

В связи с этим финансовый директор Apple Лука Маэстри (Luca Maestri) объявил во время конференц-звонка с инвесторами, что компания впредь перестанет предоставлять информацию по продажам iPhone, iPad и Mac в своих квартальных отчётах. По его словам, Apple убеждена, что продажи в устройств штуках за квартальный период не являются показателем состояния дел в компании.

Источник
TechSpot
Теги
Apple iPhone iPad MAC

Комментарии

Материалы по теме

Apple анонсировала iOS 11.3 с отключением замедления iPhone

24 января

Apple объявила дату следующего большого анонса

14 марта

Apple представила iOS 12

4 июня

Найден новый способ убить iPhone одним сообщением

17 января

Что нового в iOS 11 — самые значимые изменения

20 сентября 2017

Что нового в публичной бета-версии iOS 12

26 июня
Загрузка...
Из рубрикиНаука и технологии
Хакеры выложили данные 257 тысяч пользователей Facebook
Глава Apple объяснил повышение цен в России
80% россиян оказались некомпетентными

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 109
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (официальная розница) 97
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года («серый» рынок) 60
6 лучших смартфонов с качественной камерой и большим аккумулятором 58
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (китайские интернет-магазины) 52
7 фактов, почему iPhone больше не лучший смартфон 48