Apple засекретит объёмы продаж iPhone, iPad и Mac

Как мы уже писали, компания Apple отчиталась о результатах за четвёртый квартал 2018 финансового года, завершившегося для неё 29 сентября 2018 года. И если доходы и выручка обеспечили рекордный для Apple квартал, а доходность от сервисов в 10 млрд долларов вообще установила новый абсолютный рекорд, то когда дело дошло до объёмов продаж iPhone, iPad и Mac в штуках, многие оказались разочарованы и акции упали в цене.





Всего за квартал было продано 46,88 млн iPhone, что на совсем немногим больше показателей прошлого года, когда было продано 46,67 млн. Продажи iPad упали на 6% — с 10,32 до 9,69 млн. Продажи компьютеров Mac снизились на 2% с 5,38 до 5,29 млн. При этом если рассматривать объём доходов с продаж, то выручка с iPhone выросла на 29% за этот же квартал. Проще говоря, смартфонов продаётся такое же количество, но цена их выросла.

В связи с этим финансовый директор Apple Лука Маэстри (Luca Maestri) объявил во время конференц-звонка с инвесторами, что компания впредь перестанет предоставлять информацию по продажам iPhone, iPad и Mac в своих квартальных отчётах. По его словам, Apple убеждена, что продажи в устройств штуках за квартальный период не являются показателем состояния дел в компании.