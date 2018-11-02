Хакеры выложили данные 257 тысяч пользователей Facebook

Хакеры выложили в свободный доступ в интерне данные 257 тысяч пользователей социальной сети Facebook. Об этом сообщило издание BBC.


При этом у 81 тысяч аккаунтов преданы огласке даже личные сообщения. Хакеры утверждают, что всего у них есть данные 120 млн человек. Расследование, проведённое специалистами социальной сети установило, что злоумышленники использовали для сбора данных вредоносные расширения для браузеров.

Изначально сообщение о продаже базы данных на 120 миллионов аккаунтов Facebook появилось на форуме Blackhatworld в начале сентября. Один профиль предлагался за 10 центов. Тот же пользователь выложил ссылку на сайт Fbserver, где была опубликована часть информация.

Специалисты BBC не нашли подтверждений утечки 120 миллионов аккаунтов. В октябре Fbserver закрывался и начинал работать заново на новых площадках. На последнем «зеркале» Socialser21 были выложены данные на 257 тысячи профилей.

Источник
BBC
Теги
Россия социальная сеть фейспалм FACEBOOK

Комментарии

Загрузка...
Из рубрикиНаука и технологии
Apple засекретит объёмы продаж iPhone, iPad и Mac
Глава Apple объяснил повышение цен в России
80% россиян оказались некомпетентными

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 109
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (официальная розница) 97
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года («серый» рынок) 60
6 лучших смартфонов с качественной камерой и большим аккумулятором 58
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (китайские интернет-магазины) 52
7 фактов, почему iPhone больше не лучший смартфон 48