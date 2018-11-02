Хакеры выложили данные 257 тысяч пользователей Facebook

Хакеры выложили в свободный доступ в интерне данные 257 тысяч пользователей социальной сети Facebook. Об этом сообщило издание BBC.





При этом у 81 тысяч аккаунтов преданы огласке даже личные сообщения. Хакеры утверждают, что всего у них есть данные 120 млн человек. Расследование, проведённое специалистами социальной сети установило, что злоумышленники использовали для сбора данных вредоносные расширения для браузеров.

Изначально сообщение о продаже базы данных на 120 миллионов аккаунтов Facebook появилось на форуме Blackhatworld в начале сентября. Один профиль предлагался за 10 центов. Тот же пользователь выложил ссылку на сайт Fbserver, где была опубликована часть информация.

Специалисты BBC не нашли подтверждений утечки 120 миллионов аккаунтов. В октябре Fbserver закрывался и начинал работать заново на новых площадках. На последнем «зеркале» Socialser21 были выложены данные на 257 тысячи профилей.