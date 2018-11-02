Uber оплатит образование лучших водителей

Компания Uber запустила программу поощрений для лучших водителей сервиса — Uber Pro. В рамках программы водители смогут получить бесплатное обучение — Uber оплатит онлайн-курсы Университета штата Аризона для водителя или членов его семьи, а также другие бонусы.


Программа пока начала работать в восьми городах США, таких как Сиэтл, Чикаго, Новый Орлеан, Нью-Джерси, Орландо, Тампа, Финикс и Денвер. Водитель может получить три статуса Uber Pro — золотой, платиновый и бриллиантовый. Для каждого из них предусмотрены разные привилегии и бонусы, включая кэшбек на заправках, скидки на ремонт автомобиля и курсы.

Приобщиться к программе Uber Pro могут водители с рейтингом не ниже 4,85 звёзд и со стажем более 3 тысяч поездок. В рамках программы водитель зарабатывает баллы за каждую поездку, они подсчитываются каждые три месяца.

Источник
Uber
Теги
автомобиль Uber водитель

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