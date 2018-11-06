День, когда появились игровые видеокарты

6 ноября 1935 года американский изобретатель Эдвин Говард Армстронг запатентовал технологии, которые позже легли в основу FM-радио. Он в одиночку описал принципы работы частотной модуляции, которую в эпоху засилья AM-радио (с амплитудной модуляцией) никто не воспринимал всерьёз.

Армстронг шёл к своему изобретению последовательно — ещё в 1918 году он изобрёл супергетеродинный приёмник, способный преобразовать исходный сигнал в сигнал фиксированной промежуточной частоты. В сравнении с имеющимися приёмниками изобретение казалось слишком сложным, да и уровень приёма уступал предшественникам, зато такой компонент радио совершил главное — подарил слушателям радио высокое качество звука.

Изобретатель FM-радио Эдвин Говард Армстронг
Изобретатель FM-радио Эдвин Говард Армстронг

Незадолго до официального анонса своего изобретения Армстронг организовал эксперимент, и с крыши крупной радиовещательной компании RCA провел трансляцию органного концерта в FM и AM-режимах. Разница в охвате частот между старым форматом (до 5 кГц) и новым (50 Гц — 15 КГц) была впечатляющей, после чего переход всех имеющихся радиостанций на FM-диапазон стал лишь вопросом времени.

Правда, радиовещательные сети не спешили платить учёному за новый стандарт связи: бизнес организовывал всё новые и новые проверки патентов Армстронга, требуя у Федеральной комиссии по связи аннулировать лицензию на изобретение. Радиостанции нового образца множились, как грибы после дождя, а их создатель в это время годами просиживал в суде, отбиваясь от судебных исков и обвинений, что FM — не новый вид радио, а всего лишь «фильтр для устранения шума в общепризнанном стндарте AM». Отчасти такое противостояние радиовещатели организовали, чтобы на первых порах не вкладывать деньги в переделку развитой инфраструктуры AM-диапазона под новый стандарт.

Юридические траты даже заставили изобретателя FM-радио просить взаймы денег у своей жены. После закономерного скандала супруга уехала от изобретатели к своей сестре. Доведённый до нищеты и отчаяния Армстронг шагнул из окна своей квартиры на 13 этаже. А радиовещательная сеть RCA, которая украла его изобретения, чуть позже отчиталась о рекордной прибыли за всю историю своего существования.

6 ноября 1995 года компания 3dfx выпустила первый 3D-ускоритель, способный обрабатывать сложные сцены в высоком разрешении.  Это событие можно назвать точкой отсчёта в истории игровых видеокарт и геймерских компьютеров.

Знаменитая видеокарта получила название Voodoo graphics и произвела фурор в компьютерной индустрии. Практически все крупные разработчики игр объявили о поддержке нового видеоускорителя в новых и будущих играх, а графика в компьютерах достигла того, что сегодня принято называть «некстген» (следующее поколение). Особенной популярностью пользовался Open GL порт шутера Quake.

Видеоускоритель Voodoo Graphics
Видеоускоритель Voodoo Graphics

Сенсационные видеокарты 3dfx

Всего за год видеоускорители 3dfx Interactive поселились в  ведущих игровых автоматах и геймерских компьютерах того времени. Графический потенциал Voodoo был очевиден — в компьютерах наконец-то появилось понятие «сглаживания», частота кадров в играх выросла, а количество цветов в играх выросло с 256 до 64 тысяч. Это сейчас графика в играх тех лет кажется одинаково уродливой, но в 1995 году после долгих лет разглядывания отдельных пикселей преимущество Voodoo для геймеров было очевидным.

К сожалению, компания очень быстро потеряла хватку и обанкротилась в начале 2000 года. Все её ценные активы были проданы NVIDIA. О славном прошлом 3dfx можно прочитать здесь.

Графика в играх с видеокартами Voodoo считалась феноменальной по меркам 1990-х Графика в играх с видеокартами Voodoo считалась феноменальной по меркам 1990-х

Графика в играх с видеокартами Voodoo считалась феноменальной по меркам 1990-х

6 ноября 2012 года компания ARM обнародовала детали новой архитектуры для мобильных многоядерных процессоров под названием big.LITTLE. Информация о новом типе CPU была обнародована после конференции по окончании конференции ARM Tech Con 2012. Сегодня по такому принципу работают чипы большинства смартфонов и планшетов.

Принцип работы архитектуры big.LITTLE
Принцип работы архитектуры big.LITTLE

Суть концепции заключается в том, что мобильный чип содержит два (или больше) блока ядер: прожорливые и мощные ядра вступают в работу, когда намечается высокая нагрузка, а соответствующий блок экономичных ядер экономит заряд аккумулятора в случае, когда использование устройства ограничивается телефонными сценариями, чтением книг, просмотром видео или прослушиванием музыки.

Благодаря попеременной работе блоков ядер достигается баланс между экономичностью и мощностью многоядерных процессоров в смартфонах и других мобильных гаджетах. Эту схему работы наглядно иллюстрирует рекламный ролик.

Долгое время архитектура дорабатывалась ARM и не использовалась в серийных устройствах. Первым смартфоном на чипе с новой архитектурой стал флагман Samsung Galaxy S4 — его процессор Exynos 5410 заключал в себе четыре экономичных ядра Cortex-A7 с блоком из четырёх производительных ядер Cortex-A15.

Samsung Galaxy S4 — первый серийный смартфон с процессором на гибридной архитектуре
Samsung Galaxy S4 — первый серийный смартфон с процессором на гибридной архитектуре

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день в истории ARM FM-радио big.LITTLE

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