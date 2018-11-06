День, когда появились игровые видеокарты

6 ноября 1935 года американский изобретатель Эдвин Говард Армстронг запатентовал технологии, которые позже легли в основу FM-радио. Он в одиночку описал принципы работы частотной модуляции, которую в эпоху засилья AM-радио (с амплитудной модуляцией) никто не воспринимал всерьёз.

Армстронг шёл к своему изобретению последовательно — ещё в 1918 году он изобрёл супергетеродинный приёмник, способный преобразовать исходный сигнал в сигнал фиксированной промежуточной частоты. В сравнении с имеющимися приёмниками изобретение казалось слишком сложным, да и уровень приёма уступал предшественникам, зато такой компонент радио совершил главное — подарил слушателям радио высокое качество звука.



Изобретатель FM-радио Эдвин Говард Армстронг

Незадолго до официального анонса своего изобретения Армстронг организовал эксперимент, и с крыши крупной радиовещательной компании RCA провел трансляцию органного концерта в FM и AM-режимах. Разница в охвате частот между старым форматом (до 5 кГц) и новым (50 Гц — 15 КГц) была впечатляющей, после чего переход всех имеющихся радиостанций на FM-диапазон стал лишь вопросом времени.

Правда, радиовещательные сети не спешили платить учёному за новый стандарт связи: бизнес организовывал всё новые и новые проверки патентов Армстронга, требуя у Федеральной комиссии по связи аннулировать лицензию на изобретение. Радиостанции нового образца множились, как грибы после дождя, а их создатель в это время годами просиживал в суде, отбиваясь от судебных исков и обвинений, что FM — не новый вид радио, а всего лишь «фильтр для устранения шума в общепризнанном стндарте AM». Отчасти такое противостояние радиовещатели организовали, чтобы на первых порах не вкладывать деньги в переделку развитой инфраструктуры AM-диапазона под новый стандарт.

Юридические траты даже заставили изобретателя FM-радио просить взаймы денег у своей жены. После закономерного скандала супруга уехала от изобретатели к своей сестре. Доведённый до нищеты и отчаяния Армстронг шагнул из окна своей квартиры на 13 этаже. А радиовещательная сеть RCA, которая украла его изобретения, чуть позже отчиталась о рекордной прибыли за всю историю своего существования.

6 ноября 1995 года компания 3dfx выпустила первый 3D-ускоритель, способный обрабатывать сложные сцены в высоком разрешении. Это событие можно назвать точкой отсчёта в истории игровых видеокарт и геймерских компьютеров.

Знаменитая видеокарта получила название Voodoo graphics и произвела фурор в компьютерной индустрии. Практически все крупные разработчики игр объявили о поддержке нового видеоускорителя в новых и будущих играх, а графика в компьютерах достигла того, что сегодня принято называть «некстген» (следующее поколение). Особенной популярностью пользовался Open GL порт шутера Quake.



Видеоускоритель Voodoo Graphics

Всего за год видеоускорители 3dfx Interactive поселились в ведущих игровых автоматах и геймерских компьютерах того времени. Графический потенциал Voodoo был очевиден — в компьютерах наконец-то появилось понятие «сглаживания», частота кадров в играх выросла, а количество цветов в играх выросло с 256 до 64 тысяч. Это сейчас графика в играх тех лет кажется одинаково уродливой, но в 1995 году после долгих лет разглядывания отдельных пикселей преимущество Voodoo для геймеров было очевидным.

К сожалению, компания очень быстро потеряла хватку и обанкротилась в начале 2000 года. Все её ценные активы были проданы NVIDIA. О славном прошлом 3dfx можно прочитать здесь.

Графика в играх с видеокартами Voodoo считалась феноменальной по меркам 1990-х

6 ноября 2012 года компания ARM обнародовала детали новой архитектуры для мобильных многоядерных процессоров под названием big.LITTLE. Информация о новом типе CPU была обнародована после конференции по окончании конференции ARM Tech Con 2012. Сегодня по такому принципу работают чипы большинства смартфонов и планшетов.



Принцип работы архитектуры big.LITTLE

Суть концепции заключается в том, что мобильный чип содержит два (или больше) блока ядер: прожорливые и мощные ядра вступают в работу, когда намечается высокая нагрузка, а соответствующий блок экономичных ядер экономит заряд аккумулятора в случае, когда использование устройства ограничивается телефонными сценариями, чтением книг, просмотром видео или прослушиванием музыки.

Благодаря попеременной работе блоков ядер достигается баланс между экономичностью и мощностью многоядерных процессоров в смартфонах и других мобильных гаджетах. Эту схему работы наглядно иллюстрирует рекламный ролик.

Долгое время архитектура дорабатывалась ARM и не использовалась в серийных устройствах. Первым смартфоном на чипе с новой архитектурой стал флагман Samsung Galaxy S4 — его процессор Exynos 5410 заключал в себе четыре экономичных ядра Cortex-A7 с блоком из четырёх производительных ядер Cortex-A15.



Samsung Galaxy S4 — первый серийный смартфон с процессором на гибридной архитектуре