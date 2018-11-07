Как Microsoft создала планшет задолго до iPad

7 ноября 2002 года Microsoft представила специальную версию Windows XP для планшетных компьютеров. Нужно, правда, представлять, что в то время планшеты были другими. Совсем другими! Тяжелыми, толстыми, с шумными вентиляторами и очень слабой автономностью — гаджет едва мог проработать от батарейки три-четыре часа, а основным инструментом для работы с экраном являлся стилус.

За год до презентации Microsoft опубликовала концепцию Microsoft Tablet PC — набор требований к аппаратной начинке устройства, который можно было бы называть планшетом и на котором можно было использовать Windows XP Tablet PC Edition. Фактически главным требованием были сенсорный экран — без уточнения конкретной технологии — и управление с помощью стилуса.

Производители компьютеров по-разному подошли к идее планшета. Одни выпустили несколько планшетов без клавиатуры, другие сделали ставку на ноутбуки-гибриды (с отсоединяемой клавиатурой) и ноутбуки-трансформеры (с разворачивающимся и складывающимся экраном).

Планшет HP TC1100
Планшет HP TC1100

Главным нововведением в Windows XP Tablet PC Edition были экранная клавиатура и функция рукописного ввода — очень далёкого от идеала, правда. Пользователю следовало сообщить планшету, правша он или левша, а затем… изменить свой почерк, чтобы система лучше его распознавала. Идти навстречу человеку компьютер отказывался!

Вместе с Windows XP Tablet PC Edition поставлялось несколько бонусных приложений: «блокнот» для рукописных заметок, виртуальные «стикеры»; казуальная игра, которая заодно давала пользователю навыки владения пером.

Windows Journal и Internet Explorer на планшете
Windows Journal и Internet Explorer на планшете

Спустя три года все фичи Windows XP Tablet PC Edition стали частью «обычной» Windows XP.

7 ноября 2001 года в интернете появился домен первого уровня .biz. Как нетрудно догадаться, предназначен он для коммерческих компаний и по смыслу практически не отличается от зоны .com. Последняя уже к тому времени была переполнена наряду с .net и .org, которыми тоже пользовались все желающие почти без ограничений.

Новая доменная зона привлекла умеренный интерес компаний. За 7 лет пользователи зарегистрировали два миллиона доменов .biz, однако едва ли удастся найти действительно популярный сайт в этом домене.

Перед запуском доменной зоны регистратор три месяца собирал заявки от крупных компаний, владевших торговыми марками, позволяя им «застолбить» какое-нибудь доменное имя, даже не пользуясь им.

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