Цифра дня: Сколько россиян используют одинаковые пароли для разных аккаунтов?

Цифра дня:

55%

россиян используют одинаковые пароли для разных аккаунтов.

Антивирусная компания Avast провела исследование по безопасности паролей у российских пользователей. Статистика оказалась неутешительной на фоне регулярно происходящих утечек логинов и паролей пользователей различных сервисов.


По данным Avast, сложными паролями заморачиваются только 10% россиян. 55% используют одинаковые пароли для разных аккаунтов, несмотря на то, что 94% осознают опасность такого подхода. 19% никогда не меняют пароли и 29% идут на такой шаг только, когда аккаунт уже взломали.

67% опрошенных не проверяют, имеет ли кто-нибудь доступ к их аккаунтам. 46% — считают, что информация в их аккаунте не интересна злоумышленникам. Последнее по мнению экспертов неверно, такие данные можно использовать для продолжения атак, в том числе на корпоративные системы.

Источник
Коммерсантъ
Теги
Россия безопасность пароль AVAST

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