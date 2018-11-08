День, когда мозг Гомера Симпсона заменили на процессор Pentium II

8 ноября 1998 года в свет вышла реклама процессоров Intel c любимым мультипликационным персонажем Америки — Гомером Симпсоном. В ней, как бы это странно не звучало, мозг Гомера с помощью хирургической операции меняют на процессор Intel Pentium II. Таким образом, за 30 секунд рекламного ролика, Симпсон-старший превращается из низкоквалифицированного работника атомной станции в профессора колледжа. В этой рекламе Intel завуалировала простую идею: если Pentium II смог превратить такого недотёпу, как Гомер Симпсон, в учёного мужа, представьте, что этот чип сделает с вашим компьютером. Рекламный ролик был сделан в стилистике мультсериала и назывался «Более умный мозг Гомера».

Его показывали в прайм-тайм вплоть до последнего дня декабря 1998 года. Кроме того, процессорный гигант запустил серию сувениров с логотипом “Intel Inside”, изображённом на затылке Гомера Симпсона. В эту серию вошли кружки, футболки, кепки, значки, а также коврик для компьютерной мыши.

Компания Intel обратилась к создателям мультсериала не случайно — годом ранее на экраны вышел 182-й эпизод Симпсонов, в котором без согласия главного чипмейкера был использован логотип “Intel Inside”. Intel решила, что, несмотря на незаконное использование, такая реклама ей только на пользу. Поэтому, вместо иска, компания предложила мультипликаторам сотрудничество для создания полноценного рекламного ролика.

В этом году процессорный гигант снова решил привлечь к себе внимание с помощью вымышленных персонажей, заслуживших большую популярность благодаря телевидению. Но на этот раз в главной роли выступил не недалёкий Гомер Симпсон, а во многом противоположный ему герой — доктор Шелдон Купер из сериала «Теория большого взрыва». В серии видеороликов актёр Джим Парсонс, используя известные поклонникам сериала ужимки своего героя, молодого ученого с феноменальным уровнем умственных способностей, намекает различным людям, что пора сменить их старый медленный ноутбук на современную модель.