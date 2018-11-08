Facebook разрешит удалять отправленные сообщения

В мессенджере Facebook Messenger вскоре появится долгожданная возможность удаления отправленных сообщений. Об этом говорится в заметке к последнему обновлению приложения для iOS.





Удалить отправленное сообщение можно будет совсем недолго — в течение 10 минут, но иногда и этого достаточно для предотвращения трагедии или просто коррекции опечаток. Точных сроков запуска функции разработчики пока не сообщили. Говорится лишь, что она «скоро появится».





Ещё в апреле было замечено, что команда социальной сети начала удалять некоторые сообщения Марка Цукербега, главы Facebook, и других топ-менеджеров компании из входящих других пользователей. В октябре началось более широкое тестирование возможности.