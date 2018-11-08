Цифра дня: Сколько ссылок удалила Google из поиска за пиратский контент за год?

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ссылок удалила Google из поиска за пиратский контент за год.

Компания Google опубликовала отчёт по борьбе с интернет-пиратством за 2018 год. В нём рассказано о программах, политиках и технологиях, которые Google использует для обеспечения соблюдения авторских прав. Также она поделилась статистикой за период.





Более 3 миллиардов долларов США YouTube выплатил правообладателям, монетизировавшим использование своего контента в других видео с помощью Content ID, основного инструмента компании для управления авторскими правами. Более 100 миллионов долларов США компания инвестировала в создание Content ID, включая расходы на персонал и вычислительные ресурсы.

Более 1,8 миллиардов долларов США YouTube выплатил правообладателям в музыкальной индустрии в виде доходов от рекламы за период с октября 2017 года по сентябрь 2018 года.

Более 3 миллиардов URL-адресов были удалены из результатов Google Поиска за нарушение авторских прав после запуска инструмента для отправки жалоб от правообладателей и их агентов.

Более 10 миллионов рекламных объявлений были отклонены Google в 2017 году из-за подозрений в нарушении авторских прав или из-за наличия ссылок на сайты, нарушающие авторские права.