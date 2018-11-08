Цифра дня: Сколько ссылок удалила Google из поиска за пиратский контент за год?

Цифра дня:

3 000 000 000

ссылок удалила Google из поиска за пиратский контент за год.

Компания Google опубликовала отчёт по борьбе с интернет-пиратством за 2018 год. В нём рассказано о программах, политиках и технологиях, которые Google использует для обеспечения соблюдения авторских прав. Также она поделилась статистикой за период.


Более 3 миллиардов долларов США YouTube выплатил правообладателям, монетизировавшим использование своего контента в других видео с помощью Content ID, основного инструмента компании для управления авторскими правами. Более 100 миллионов долларов США компания инвестировала в создание Content ID, включая расходы на персонал и вычислительные ресурсы.

Более 1,8 миллиардов долларов США YouTube выплатил правообладателям в музыкальной индустрии в виде доходов от рекламы за период с октября 2017 года по сентябрь 2018 года.

Более 3 миллиардов URL-адресов были удалены из результатов Google Поиска за нарушение авторских прав после запуска инструмента для отправки жалоб от правообладателей и их агентов.

Более 10 миллионов рекламных объявлений были отклонены Google в 2017 году из-за подозрений в нарушении авторских прав или из-за наличия ссылок на сайты, нарушающие авторские права.

Источник
Google
Теги
Google пиратство авторское право YOUTUBE

Комментарии

Загрузка...
Из рубрикиНаука и технологии
День, когда мозг Гомера Симпсона заменили на процессор Pentium II
Приложения под Android смогут обновляться прямо во время работы
Facebook разрешит удалять отправленные сообщения

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 109
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (официальная розница) 97
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года («серый» рынок) 60
6 лучших смартфонов с качественной камерой и большим аккумулятором 59
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (китайские интернет-магазины) 52
7 фактов, почему iPhone больше не лучший смартфон 48