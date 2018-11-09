Российские власти ограничат и возьмут под контроль мобильные переводы и платежи

В Госдуму внесён законопроект, который введёт финансовый контроль над крупными денежными переводами и платежами с мобильного счёта, а также почтовые переводы. Законопроект предложили депутаты во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.


Законопроект устанавливает чёткие лимиты по финансовым операциям через мобильный счет и почту. Для мобильных платежей лимит установлен в 50 тысяч рублей, а для почтовых переводов — 100 тысяч рублей. Операции в такие суммы и больше должны быть отслеживаться и контролироваться.

Мобильные переводы будут отслеживаться с помощью сотовых операторов, которых обяжут отчитываться перед Росфинмониторингом.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что он разработан, чтобы оптимизировать обязательный финансовый контроль, а именно – уточнить для организаций и операций разного типа разные лимиты.

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Ведомости
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