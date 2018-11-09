Яндекс.Такси начинает работать за рубежом под новым брендом

Компания Яндекс объявила о запуске в Финляндии своего сервиса Яндекс.Такси по новым брендом Yango. В начале октября 2018 года международная команда впервые запустила сервис под брендом Yango в тестовом режиме. Это случилось в Кот-дʼИвуара. Так что Yango работает уже в двух странах: Кот-дʼИвуаре и Финляндии.





Yango — это сокращение от Yandex Go. Для нового бренда в компании выбрали название без слова «такси», поскольку в будущем бренд может представлять и другие сервисы Яндекса.





Приложение Yango полностью совместимо с Яндекс.Такси. Приехав в Хельсинки, пользователю Яндекс.Такси можно сделать заказ в привычном сервисе, а туристам из Хельсинки не нужно скачивать Яндекс.Такси.

В Хельсинки действует единый тариф «Эконом». Поездки в нём стоят от трёх евро. При заказе Yango проанализирует дорожную ситуацию и рассчитает точную цену поездки, которая не изменится, даже если водителю придется постоять в пробке или объехать её.