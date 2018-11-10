День, когда появился телефон с телевизором

10 ноября 2003 года Nokia выпустила телефон с телевизором. Им стала модель 7700 с сенсорным экраном, в котором был встроен ТВ-тюнер. Таким образом, пользователи могли наслаждаться телевизионными передачами без подключения к интернету. Однако на тот момент многие опасались, что за это придётся дополнительно платить, ведь во многих странах общественное телевидение платное.

Увы, сама идея телевизора в телефоне не прижилась и сегодня такую функцию можно найти разве что в безродных китайских аппаратах с антеннками и двумя SIM-картами. Сам аппарат Nokia 7700 был неплохим для своего времени: TFT-дисплей, камера 0,3 мегапикселя, EDGE, Bluetooth. Но странный форм-фактор, заточенный именно на ТВ, к сожалению, не сделал из этого гаджета бестселлер.



Nokia 7700

10 ноября 1885 года первый мотоцикл совершил пробную поездку. Изобрели аппарат немецкие инженеры Готлиб Даймлер и Вильгельм Майбах, их фамилии сейчас известны как названия крупных брендов. Тогда же они разработали собственный двигатель внутреннего сгорания (первый в мире карбюратор) и поместили его на деревянный велосипед. Металлическим был только двигатель.



Первый мотоцикл

Таким образом, получилось новое транспортное средство на двух колёсах, для движения которого не нужно крутить педали. Объём цилиндра составил 100 кубических сантиметров и был установлен вертикально. Двигатель развивал мощность в одну лошадиную силу при 600 оборотах в минуту. Даймлер запатентовал его под названием "дедушкины часы", так как находил в моторе сходство с часами-ходиками. Первым на мотоцикле прокатился Вильгельм Майбах, целых 3 километра со скоростью 12 км/ч на глазах изумлённой публики.

10 ноября 1981 года Panasonic выпустила свой первый карманный компьютер. Новинка получила название The Link и была похожа не то на калькулятор, не то на уже карманный ПК. RL-H1000 HHC, такое было немаркетинговое название у гаджета, был предназначен для научных работников. Самой главной его особенностью и отличием от калькулятора была возможность подключать устройство к внешнему дисплею.



Panasonic The Link

Собственный экран у гаджета был калькуляторный, 1 строка и 26 символов на ней. Для тех лет у него были вполне сносные характеристики: процессор 1 МГц, 2-8 Кбайт памяти, 44-пиновый порт расширения и три гнезда для дополнительной памяти, а такде встроенная батарея. Дополнительно с The Link предлагалось купить принтер с встроенным портом для проигрыания кассет. Он мог не только печатать, но и хранить данные на кассетах. Сам микрокомпьютер продавался в трёх вариациях: с 2, 4 и 8 Кбайт памяти и в зависимости от этого стоил от 400 до 600$.