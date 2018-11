День рождения Sony PlayStation 3

11 ноября 2006 года Sony выпустила PlayStation 3 в Японии. Запуск игровой платформы проходил поэтапно, в США консоль поступила в продажу спустя неделю, в Европе – 23 марта 2007, а в России – 20 апреля 2007. PS3 позиционировалась не столько как игровое устройство, сколько как универсальный мультимедийный комбайн, на котором можно играть, слушать музыку, смотреть фильмы, проверять почту и пользоваться веб-браузером.



Sony PlayStation 3

В первый день Sony продала более 80 тысяч коробок, а на начало апреля 2015 года общий тираж консоли превысил 87 миллионов экземпляров. PlayStation четвертого поколения, выпущенная в конце 2013 года, на данный момент может похвастаться втрое более меньшим результатом (на начало октября 2015 года было продано менее 30 миллионов коробок).

11 ноября 1966 года состоялся запуск космического корабля «Джемини-12», который официально предшествовал программе «Аполлон-1». Основной целью полета было сближение и стыковка с мишенью «Аджена-XII», поднятие ее на орбиту и выход в открытый космос.



Экипаж Джемини-12 – Джеймс Ловелл и Эдвин Олдрин

Общая продолжительность полета составила 3 дня 22 часа 34 минуты, корабль совершил 59 витков вокруг Земли. Программа была выполнена частично. При сближении с мишенью перестал работать радар, поэтому стыковка фактически осуществлялась вручную. А вот выход в открытый космос прошел гладко, его продолжительность составила 5 часов 30 минут. Корабль сел на воду в автоматическом режиме, 15 ноября 1966 года в 4,8 километрах от расчетной точки.

11 ноября 2011 года – последняя на нашем веку красивая дата, 11.11.11 – именно в этот день Bethesda Softworks выпустила пятую часть серии The Elder Scrolls – Skyrim. Игра стала одной из самых быстро продаваемых за всю историю, правда суммарный тираж уже не выглядит столь впечатляющим – около 20 миллионов копий.



The Elder Scrolls V: Skyrim

Проект был тепло воспринят критиками и получил множество восторженных отзывов от игроков.

Кроме того, игра стала исключительно мемоемкой, чего стоит одна только фраза «I used to be an adventurer like you, then I took an arrow in the knee…» (в русской версии – «Когда-то и меня вела дорога приключений. А потом мне прострелили колено»), которая красовалась на демотиваторах и использовалась как универсальное оправдание по любому поводу. Большинство игроков, к слову, понятия не имело об истинном значении этого устойчивого выражения. Но есть подробное объяснение:

«Раньше меня тоже вела дорога приключений, но потом мне прострелили колено» — фраза, которую слышали практически все. В чем же смысл? «Все авантюристы которым прострели колено идут в стражи» — думают многие. Некоторые вставляют эту фразу куда попало, используют как мем. Но на самом деле это скандинавская поговорка, которая существует многие века. Скандинавы в шутку говорили о женитьбе — «Стрела в колено попала». Поскольку скандинавы являются прототипом нордов в TES, выражение стражей стоит воспринимать как: «Я тоже был авантюристом, но потом я женился». А это значит что они не инвалиды, а остепенившиеся ради семьи мужчины».