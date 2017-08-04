10 привычных технологий, гаджетов и сервисов, которых не было 10 лет назад

Не хочется начинать статью с клише о том, как быстро развиваются технологии последнее время, но именно так оно и есть. Только представьте, сколько всего не существовало десять лет назад из того, чем сейчас мы пользуемся каждый день! Представляйте, а мы поможем вспомнить.

4G





Несмотря на то, что сейчас много где можно найти общественный Wi-Fi, мы и без него чувствуем себя хорошо. Потому что мобильная связь, а именно стандарт 4G, позволяет добиться скорости соединения в десятки мегабит в секунду. Видеосвязь, YouTube, потоковое вещание музыки — для всего этого нужен быстрый интернет. Да и сами интернет-страницы становятся тяжелее год от года, так что без сетей стандарта 4G мобильный интернет стал бы бутылочным горлышком между смартфоном и веб-контентом. Но 10 лет назад 4G-сетей еще не существовало. Первая была запушена в 2009 году в Швеции в 2009 году, а iPhone стал поддерживать 4G только с 5-й версии с 2012 года. Первым же смартфоном с 4G cтал HTC Evo, появившийся в 2010 году.

Airbnb







Сервис Airbnb открыл для многих людей возможность путешествовать по миру с гораздо меньшими затратами, либо же наоборот — зарабатывать на сдаче комнаты, квартиры или дома. Конечно, люди додумались сдавать жильё гораздо раньше, но только в 2008 году стартовал сервис, благодаря которому можно было искать жильё по всему миру. А начинался он с того, что двоим парням из Сан-Франциско было трудно оплачивать арендную плату (в Сан-Франциско стоимость аренды жилья одна из самых высоких в мире) и они сделали простенький сайт, купили три надувных матраса и вскоре уже получили первые 80 долларов. Это навело их на мысль превратить это в бизнес и, после нескольких попыток, сервис Air Bed & Breakfast стал всемирно известным Airbnb.

Android







Операционную систему Android лишний раз представлять не надо — на данный момент она установлена на 2 миллиардах устройств. В отличие от Apple, чья мобильная ОС идёт только вместе с их же гаджетами, Android ОС присутствует на огромном количестве девайсов от самых разноплановых компаний. От гигантов вроде Samsung и LG, до бесконечного числа мелких китайских производителей. Вряд ли мир был бы таким же без Android, так как эта ОС устанавливается даже на копеечные устройства, давая людям самого разного достатка выходить в интернет, потреблять и создавать контент. Представлена Android была в ноябре 2007 года.

Google Chrome





Вряд ли «еще один браузер» можно назвать чем-то революционным, но Google Chrome удалось собрать огромную аудиторию пользователей и серьёзно потеснить конкурентов в лице Internet Exprorer, Firefox и Opera. Он вышел в 2008 году и понравился многим благодаря простоте интерфейса и быстроте работы. Кстати, прочитать о скрытых возможностях Google Chrome можно в нашем материале.

Instagram





Можете ли вы себя представить, что десять лет назад люди не выкладывали каждый свой шаг в интернет? Всё верно, так было до появления Instagram в октябре 2010 года. Сейчас же каждый день им пользуется более 200 миллионов человек. Когда-то маленький и тихий уголочек для людей, которые хотят выражать свои мысли в виде фото, превратился в огромный сервис, где люди не только делятся интересными моментами своей жизни, но и веду блоги, зарабатывая на рекламе, продают через Instagram одежду и др. Но даже, когда он просто был платформой для выкладывания квадратных фотографий с фильтрами, он умудрился стать приложением 2011 года для iPhone. А в 2012 Facebook приобрёл этот сервис за один миллиард долларов. Кстати, в Instagram нет инструментов для скачивания фото или видео, но это всё равно можно сделать с помощью специальных приложений.

iPad





В январе 2010 года, когда экраны смартфонов всё еще были небольшими, Стив Джобс представил публике первый iPad. Новинка, которая, по большому счёту, была мощным смартфоном с 9,7-дюймовым дисплеем, очень понравилась многим людям. Устройство продавалось так хорошо, что и другие производители электроники ринулись в эту нишу со своими планшетам. Правда, в 2017 году планшет уже не вызывает столько эмоций, а людей больше интересуют смартфоны. Но если вы всё еще не потеряли энтузиазма, то почитайте, какой планшет до 30 тысяч следует купить этим летом.

Kickstarter





Идея о том, что, если собрать всего по одному доллару с каждого человека, можно вполне себе разбогатеть, приходила в голову многим и даже была обыграна в Симпсонах. Однако, использовать это не корысти ради, а ради воплощения смелых идей, придумали только в 2009 году. С тех пор сервисом успели воспользоваться 13 миллионов человек. С помощью Kickstarter стало возможным запускать в производство вещи без необходимости искать и уговаривать богатых инвесторов. Достаточно было, чтобы ваша вещь действительно была нужна большому количеству людей, тогда и сумма собирается приличная. И, как показывает статистика, примерно 40% людей везёт набрать с помощью этого сервиса необходимое количество денег.

Spotify (и другие потоковые музыкальные сервисы)





Где-то у меня дома до сих пор валяется внешний жёсткий диск с большим количеством музыки, с целыми дискографиями. Но он пылится в дальнем углу, так как в наше время любую музыку можно слушать откуда угодно, был бы интернет. В 2008 году стартовал сервис стриминга музыки Spotify. Нужно отметить, что он не был первым подобным сервисом, но благодаря удобному интерфейсу, наличию огромного числа доступной музыки и большому количеству разнообразных подборок песен на любой вкус, на любое настроение и любой случай. Сейчас Spotify обладает аудиторией в 140 миллионов активных пользователей. Какие еще хорошие сервисы для стриминга музыки сейчас существует, можно узнать из нашей статьи.

Uber





Все мы слышали о стартапах, но какому из них удалось достичь наибольших финансовых высот? Правильно, это сервис Uber, компания, которая позволяет практически любому владельцу авто зарегистрироваться в их системе и стать таксистом. По сути, этот такой агрегатор такси, который сильно потеснил традиционные таксомоторные парки, которыми мы все пользовались в прошлом. Uber хоть и стартовал в 2009, но сначала это был агрегатор персональных водителей на весьма дорогих авто с соответствующими ценами. А таким, каким мы его знаем, он стал в 2012 году.

WhatsApp





Первые версии одного из самых популярных ныне мессенджеров, WhatsApp, появились только в 2009 году, а десять лет назад в моде еще была ICQ. Сейчас, конечно, вполне себе можно представить жизнь и без WhatsApp, потому что существует большое количество подобных приложений. Он стал популярным потому, что позволял экономить на СМС, отправляя сообщения через интернет. Со временем там появились аудио- и видеозвонки, а аудитория перевалила за миллиард.