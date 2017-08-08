5 роботов, которые не отнимут у вас работу, а помогут и развлекут

Все говорят про роботов, которые якобы вот-вот заменят человека на любой работе, но пока что-то их почти не видать в повседневной жизни. Тем не менее, уже сейчас есть несколько интересных и доступных по цене моделей, которые вы наверняка захотите купить.

Робот-пылесос



iRobot Roomba

Роботы-пылесосы появились на рынке уже достаточно давно, так что от них вряд ли можно ждать неприятных сюрпризов. Они зарекомендовали себя как вполне неплохие «смахивальщики» пыли. Другими словами, если дать одному такому каждый день проезжаться по квартире в своём темпе, то это вполне можете заменить вам одну регулярную полноценную уборку с настоящим пылесосом. Особенно это актуально для квартир с животными, которые оставляют много шерсти. Самый известный представитель, робот-пылесос iRobot Rooma, стоит на российском рынке от 18 тысяч рублей.

Робот-сегвей



Loomo

Наверняка вы уже множество раз видели людей на различных электросамокатах, моноколёсах, гироскутерах и сегвеях. Всё это, конечно, неплохо, но далеко не так полезно и интересно, как робот-сегвей. Loomo, а именно так он называется, умеет спокойно держать равновесие на своих двух колесах и ездить без помощи хозяина. На месте, где у некоторых обычных сегвеев можно встретить сиденье, ребята из Segway Robotics разместили дисплей, чтобы отображать на нём мимику робота, сделав его внешний вид более человечным. Кроме того, он умеет распознавать и выполнять голосовые команды. Правда, стоит такое удовольствие на официальном сайте Segway Robotics порядочную сумму — $5,899.

Робот-конструктор



Makeblock Ultimate 2.0

Также бывают и роботы для детей. И я имею ввиду не робо-няню, а робо-конструктор, который пробудит в ребёнке интерес к компьютерным технологиям и инженерии. Компания Makeblock делает очень интересные наборы конструкторов с различными типами электромоторов и разнообразными датчиками, а также со своим собственным контроллером MegaPi, который совместим с Arduino и Raspberry Pi. Это отличный подарок ребёнку, студенту-инженеру, да и себе в конце концов. Плюс в том, что различные наборы доступны и через российских ритейлеров, минус — стоимость доходит до нескольких десятков тысяч.

Робот-камера наблюдения



Orbii

Еще одним не только интересным, но и полезным гаджетом в хозяйстве станет специальный робот со встроенной камерой наблюдения Orbii. Он напомнил мне пластиковый шар для грызунов, который даёт возможность им перемещаться по квартире, не покидая его пределов. Только внутри прозрачного шара Orbii находится камера, радиопередатчик и специальных механизм для перемещения. Благодаря этому вы можете из любой точки, где есть интернет, управлять этим гаджетом и смотреть, что происходит у вас дома. Также он может оповещать вас о разных событиях, вроде громких подозрительных звуков. Он имеет датчики, реагирующие на движение, умеет создавать план комнат, как робот-пылесос, и не заблудится даже в тёмных помещениях. Проверить, не оставили вы дома включённым утюг стало как никогда просто. Один экземпляр такого полезного робота обойдётся вам в 300 долларов на сайте Indiegogo.

Робот из звёздных войн



Sphero Star Wars BB-8

Фанаты звёздных войн наверняка захотят приобрести себе робота BB-8 из эпизода «Пробуждение Силы». Он выглядит точь-в-точь, как в фильме, только гораздо поменьше. Робот может свободно перемещаться по твёрдым покрытиям, но для начала использования его необходимо активировать и связать со смартфоном на базе iOS или Andorid. Кроме того, он может выполнять множество голосовых команд и, наоборот, самостоятельно исследовать помещение. Так что в каком-то плане он может заменить домашнее животное людям, которые не любят убирать лоток и ходить к ветеринару. BB-8 можно купить в России: цена сильно варьируется, но в среднем составляет 10-11 тысяч рублей.