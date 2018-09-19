Больше, чем вы вспомните по фильмам: 7 возможных причин конца света

Каждый кинорежиссёр должен успеть посадить дерево, вырастить сына и снять кино про апокалипсис. Только вот фильмов о вымирании человечества много, а в голове всплывают от силы 2-3 сценария конца света. А на деле одних лишь религиозных вариантов вымирания намного больше, не говоря уже о научных. Мы собрали наиболее вероятные из них — открывайте тушенку, надевайте противогаз и удивляйтесь вместе с нами.

Конец света заказывали? Вам под каким соусом: с уничтожением Земли, или без? Уничтожение снаружи или изнутри? С научной или религиозной подоплекой? По вине людей или внешних сил? Медленное или быстрое? С моралью или без?

Давайте отвлечёмся на минуту от наших «жутких проблем», наподобие суммы в кошельке до зарплаты или «глюков» стареющего мобильника, и представим, какие проблемы нам придётся расхлёбывать коллективно, всем человечеством, если земному шарику вдруг надоест нас терпеть.