Новая iOS, новый iPad, новый iMac Pro — всё самое интересное из презентации Apple WWDC 2017

Ferra.ru, 

Больше всего от Apple ждут очередной iPhone, но компании есть что показать и помимо него. И она обычно делает это на конференции для разработчиков WWDC. Не важно, программист вы или нет, вам будет интересно узнать про обновление мобильной ОС — iOS 11, второе поколение iPad Pro, «умную» колонку Apple HomePod и многое другое.

watchOS 4

watchOS 4
watchOS 4

Несмотря на то, что «умные» часы не стали новыми смартфонами или планшетами, другими словами, не стали причиной большого ажиотажа среди обычных людей (не гиков), производители не бросают идею и продолжают делать новые модели и обновлять программное обеспечение. В этот раз Apple обошлась последним, а именно рассказала про новшества, которые грядут в её новой «часовой» системе — watchOS 4.

«Четвёрка» получила только инкрементные улучшения. К примеру, для задания и выполнения целей появился новый период — месяц, а для интервальных тренировок теперь появился режим высокой эффективности. А если вы любите делать несколько разных упражнений попеременно, то с новой watchOS это станет гораздо проще, так как она позволяет легко переключаться между разными активностями и отслеживать несколько одновременно.

watchOS 4 - Калейдоскоп
watchOS 4 - Калейдоскоп

Новый «рабочий стол», если так можно выразиться, теперь показывает вам самую важную информацию, основываясь на времени суток, ваших привычках, и распорядке дня — всё это благодаря машинному обучению. Все эти сообщения можно перелистывать по вертикали с помощью заводной головки. Эта информация будет обновляться каждый раз, стоит вам поднять руку, чтобы посмотреть на iWatch. Новый, но гораздо менее информативный экран — калейдоскоп. Название говорит само за себя: просто красивый, меняющийся в течение дня узор, если, к примеру, у вас выходной и вы хотите провести его спокойно.

iPad Pro 2

iPad Pro 2
iPad Pro 2

Apple обновила свой самый мощный планшет — iPad Pro. Он был представлен в двух размерах: с дисплеем диагональю 12,9-дюймов и с 10,5-дюймовым дисплеем. Кстати, об экране: новый iPad Pro поддерживает технологию HDR и имеют частоту обновления как у игровых мониторов — 120 Гц.

За вычислительную мощь теперь отвечает чип A10X Fusion. По заверению производителя, он 30-40% процентов быстрее, чем A9X. Камеры те же, что у iPhone 7, а самый маленький объём памяти теперь начинается с 64 ГБ.  

macOS 10.13 High Sierra

Получала обновление и десктопная операционная система Apple, которая имеет своё собственное название —  macOS 10.13 High Sierra.

Safari
Safari

Safari теперь не даёт автоматически запускающимся видео на интернет-страницах начать воспроизводиться, пока вы сами не кликните на ролик. Более того, обновлённый браузер теперь будет «защищать» вас от рекламы, которая выдаётся вам на основе ваших поисковых запросов и преследует на множестве различных сайтов.

Обновилось и приложение «Фото». В нём изменился интерфейс, который теперь представляет собой ленту всех ваших фотографий в хронологическом порядке. Вы можете быстро искать фотографии с помощью специальных фильтров. Распознавание людей на снимках также стало намного эффективнее.

macOS
macOS

Гикам будет интересно узнать, что Apple обновила и файловую систему для macOS, которая получила название APFS. За этими буквами не стоит ничего сложного — просто Apple File System. Основная польза от этого для обычного пользователя — более быстрая работа с файлами. К примеру, создание копии большого файла обычно занимает какое-то время в отличие от операции перемещения файла в пределах одного накопителя (так как во время перемещения просто меняется адрес файла, сам-то он никуда не перемещается физически). На WWDC же было показано, что на macOS 10.13 High Sierra создание копий нескольких видеофайлов заняло всего мгновение — секунду или меньше.

iMac Pro

iMac Pro
iMac Pro

Приверженцев десктопов порадовали не только лишь обновлённой операционной системой macOS 10.13 High Sierra. Apple также рассказала о свежих «аймаках». Для топовых моделей «яблочная» компания решила совсем не мелочиться и оснастить их 27-дюймовым 5К-дисплееми, серверными процессорами Intel вплоть до 18-ядерного Intel Core i9-7980XE, оперативной памятью типа ECC до 128 ГБ и до 4 ТБ твердотельных накопителей. Правда, даже простенькая конфигурация обойдётся в $4999.

iOS 11

На WWDC также подробно рассказали о том, какой будет мобильная операционная система iOS 11. Она еще не вышла официально — придётся подождать осени.

Итак, чего же именно придётся подождать? Во-первых, все ваши переписки в Message станут храниться в iCloud и будут синхронизированы — вам не придётся дважды удалять один и тот же диалог или несколько раз сталкиваться с уведомлениями об одном и том же сообщении.

Apple демонстрирует дополненную реальность на iPad
Apple демонстрирует дополненную реальность на iPad

Был представлен и специальный инструментарий для разработчиков, который даст им возможность писать приложения, используя концепцию дополненной реальности — вроде нашумевшей игры Pokemon Go. Поддержка Apple этой технологии, скорее всего, приведёт к буму новых программ, эксплуатирующих эту идею.

<нет подписи>

App Store получил новый дизайн. Apple Карты оснастили режимом «Не беспокоить», чтобы сообщения не отвлекали вас во время использования навигатора. Это приложение также получит карты для аэропортов и торговых центров, но пока только для десятка городов, даже не стран. Появится приложение Файлы для iPad, которое поможет в более привычном виде папок и файлов смотреть содержимое памяти планшета. Также, на iPad будет панель с часто используемыми программами Dock, к которой мы привыкли по десктопной macOS. Совершенно иначе будет выглядеть экран блокировки, который предложит еще более удобный доступ к уведомлениям и различным функциям. А Apple Pay теперь поддерживает переводы напрямую от пользователя к пользователю.

HomePod

Apple HomePod
Apple HomePod

Amazon Echo, Google Home, Lenovo Smart Assistant и т.д. — только ленивый не сделал свою «умную» колонку с «умным» же помощником, который бы распознавал вашу речь и помогал бы вам узнать с помощью голосовых команд погоду, включал необходимую песню и т.д. И вот, наконец, и Apple решила выйти на этот рынок с решением, которое получило название HomePod.

Оно совмещает в себе «умного» помощника и мощную, по словам производителя, акустическую систему. Внутри небольшой колонки — 7 твиттеров, расположенных по кругу, и один большой сабвуфер, а «мозгами» устройства является чип Apple A8.

При включении HomePod сам определит, какие вокруг него находятся препятствия (стена или что-то другое) и настроится с их учетом, чтобы достичь наилучшего звучания. Звуку в HomePod уделено не меньше внимания, чем способностям колонки менять температуру в комнате (при подключении к термостату, само собой) и подсказывать вам погоду и пробки.

Автор
Ferra.ru
Теги
Apple IOS iPad Pro MACOS WWDC HomePod iMac Pro

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