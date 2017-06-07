Новая iOS, новый iPad, новый iMac Pro — всё самое интересное из презентации Apple WWDC 2017

Больше всего от Apple ждут очередной iPhone, но компании есть что показать и помимо него. И она обычно делает это на конференции для разработчиков WWDC. Не важно, программист вы или нет, вам будет интересно узнать про обновление мобильной ОС — iOS 11, второе поколение iPad Pro, «умную» колонку Apple HomePod и многое другое.

watchOS 4



watchOS 4

Несмотря на то, что «умные» часы не стали новыми смартфонами или планшетами, другими словами, не стали причиной большого ажиотажа среди обычных людей (не гиков), производители не бросают идею и продолжают делать новые модели и обновлять программное обеспечение. В этот раз Apple обошлась последним, а именно рассказала про новшества, которые грядут в её новой «часовой» системе — watchOS 4.

«Четвёрка» получила только инкрементные улучшения. К примеру, для задания и выполнения целей появился новый период — месяц, а для интервальных тренировок теперь появился режим высокой эффективности. А если вы любите делать несколько разных упражнений попеременно, то с новой watchOS это станет гораздо проще, так как она позволяет легко переключаться между разными активностями и отслеживать несколько одновременно.



watchOS 4 - Калейдоскоп

Новый «рабочий стол», если так можно выразиться, теперь показывает вам самую важную информацию, основываясь на времени суток, ваших привычках, и распорядке дня — всё это благодаря машинному обучению. Все эти сообщения можно перелистывать по вертикали с помощью заводной головки. Эта информация будет обновляться каждый раз, стоит вам поднять руку, чтобы посмотреть на iWatch. Новый, но гораздо менее информативный экран — калейдоскоп. Название говорит само за себя: просто красивый, меняющийся в течение дня узор, если, к примеру, у вас выходной и вы хотите провести его спокойно.

iPad Pro 2



iPad Pro 2

Apple обновила свой самый мощный планшет — iPad Pro. Он был представлен в двух размерах: с дисплеем диагональю 12,9-дюймов и с 10,5-дюймовым дисплеем. Кстати, об экране: новый iPad Pro поддерживает технологию HDR и имеют частоту обновления как у игровых мониторов — 120 Гц.

За вычислительную мощь теперь отвечает чип A10X Fusion. По заверению производителя, он 30-40% процентов быстрее, чем A9X. Камеры те же, что у iPhone 7, а самый маленький объём памяти теперь начинается с 64 ГБ.

macOS 10.13 High Sierra

Получала обновление и десктопная операционная система Apple, которая имеет своё собственное название — macOS 10.13 High Sierra.



Safari

Safari теперь не даёт автоматически запускающимся видео на интернет-страницах начать воспроизводиться, пока вы сами не кликните на ролик. Более того, обновлённый браузер теперь будет «защищать» вас от рекламы, которая выдаётся вам на основе ваших поисковых запросов и преследует на множестве различных сайтов.

Обновилось и приложение «Фото». В нём изменился интерфейс, который теперь представляет собой ленту всех ваших фотографий в хронологическом порядке. Вы можете быстро искать фотографии с помощью специальных фильтров. Распознавание людей на снимках также стало намного эффективнее.



macOS

Гикам будет интересно узнать, что Apple обновила и файловую систему для macOS, которая получила название APFS. За этими буквами не стоит ничего сложного — просто Apple File System. Основная польза от этого для обычного пользователя — более быстрая работа с файлами. К примеру, создание копии большого файла обычно занимает какое-то время в отличие от операции перемещения файла в пределах одного накопителя (так как во время перемещения просто меняется адрес файла, сам-то он никуда не перемещается физически). На WWDC же было показано, что на macOS 10.13 High Sierra создание копий нескольких видеофайлов заняло всего мгновение — секунду или меньше.

iMac Pro



iMac Pro

Приверженцев десктопов порадовали не только лишь обновлённой операционной системой macOS 10.13 High Sierra. Apple также рассказала о свежих «аймаках». Для топовых моделей «яблочная» компания решила совсем не мелочиться и оснастить их 27-дюймовым 5К-дисплееми, серверными процессорами Intel вплоть до 18-ядерного Intel Core i9-7980XE, оперативной памятью типа ECC до 128 ГБ и до 4 ТБ твердотельных накопителей. Правда, даже простенькая конфигурация обойдётся в $4999.

iOS 11

На WWDC также подробно рассказали о том, какой будет мобильная операционная система iOS 11. Она еще не вышла официально — придётся подождать осени.

Итак, чего же именно придётся подождать? Во-первых, все ваши переписки в Message станут храниться в iCloud и будут синхронизированы — вам не придётся дважды удалять один и тот же диалог или несколько раз сталкиваться с уведомлениями об одном и том же сообщении.



Apple демонстрирует дополненную реальность на iPad

Был представлен и специальный инструментарий для разработчиков, который даст им возможность писать приложения, используя концепцию дополненной реальности — вроде нашумевшей игры Pokemon Go. Поддержка Apple этой технологии, скорее всего, приведёт к буму новых программ, эксплуатирующих эту идею.







App Store получил новый дизайн. Apple Карты оснастили режимом «Не беспокоить», чтобы сообщения не отвлекали вас во время использования навигатора. Это приложение также получит карты для аэропортов и торговых центров, но пока только для десятка городов, даже не стран. Появится приложение Файлы для iPad, которое поможет в более привычном виде папок и файлов смотреть содержимое памяти планшета. Также, на iPad будет панель с часто используемыми программами Dock, к которой мы привыкли по десктопной macOS. Совершенно иначе будет выглядеть экран блокировки, который предложит еще более удобный доступ к уведомлениям и различным функциям. А Apple Pay теперь поддерживает переводы напрямую от пользователя к пользователю.

HomePod



Apple HomePod

Amazon Echo, Google Home, Lenovo Smart Assistant и т.д. — только ленивый не сделал свою «умную» колонку с «умным» же помощником, который бы распознавал вашу речь и помогал бы вам узнать с помощью голосовых команд погоду, включал необходимую песню и т.д. И вот, наконец, и Apple решила выйти на этот рынок с решением, которое получило название HomePod.

Оно совмещает в себе «умного» помощника и мощную, по словам производителя, акустическую систему. Внутри небольшой колонки — 7 твиттеров, расположенных по кругу, и один большой сабвуфер, а «мозгами» устройства является чип Apple A8.

При включении HomePod сам определит, какие вокруг него находятся препятствия (стена или что-то другое) и настроится с их учетом, чтобы достичь наилучшего звучания. Звуку в HomePod уделено не меньше внимания, чем способностям колонки менять температуру в комнате (при подключении к термостату, само собой) и подсказывать вам погоду и пробки.