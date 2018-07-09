Лучшая криптовалюта июня: есть и 182% дохода, если хорошо искать

Криптовалюты не подчиняются законам природы, поэтому у них в июне случилась не оттепель, а суровый январь. Почти все монеты оказались в красной зоне с минусовой температурой курса в течение первого летнего месяца. Кому удалось пережить морозы и остаться в плюсе? В лучших традициях Гидрометцентра сообщаем об июньской погоде на крипторынке в начале июля.

Материал подготовила Майя Тихонова, эксперт сайта о криптовалютах CryptoRatings.ru.

Как пережили первый месяц лета топовые криптовалюты?

Первая сотня коинов по капитализации оказалась под действием мощного холодного фронта. За июнь «похолодало» в среднем на 25-50%.



Bitcoin

Биткоин стал одной из самых морозостойких крупных монет: он подешевел на 17% с $7 тыс. до $6 404. Что любопытно, криптозолото показало себя значительно более стабильным, чем альткоины. Даже эфириум упал с $578 до $455 и потерял 27% цены. У EOS дела еще хуже: переход на майннет не только не привлек к этому токену быков (любителей скупать валюты во время их роста), но и ударил по монете. За месяц она провалилась на 51% с $12,29 до $8,13.

Выжившие из топ-100: какие криптовалюты всё ещё прибыльные

Кажется, что перед этим резким похолоданием никто не мог устоять. Однако и тут нашлись герои, показавшие редкую выносливость.

Ethereum Classic оказался крепче своего старшего брата эфириума и не только не замерз, но и остался в зеленой зоне по итогам июня. Он подрос почти на 5% с $15,34 до $16,10. Прибыль скромная, но на общем фоне результат отличный. Крепкое плечо коину в первый месяц лета подставила одна из топовых криптобирж - Coinbase. Новость о листинге Ethereum Classic на этой платформе 11 июня спровоцировала рост котировок на 20%.

Говоря о лучших монетах из топ-100 криптовалют, нельзя обделить вниманием аномальное потепление на рынке Emercoin. Пока вся первая сотня летела в ледяную бездну, этот коин вырос почти на 17%. А ведь эта цифровая валюта – один из многочисленных форков биткоина с гибридным протоколом консенсуса и возможностью создания децентрализованных приложений на базе сети Emercoin.

Оказался относительно морозостойким Binance Coin – нативный токен криптобиржи Binance. Правда, он прибавил менее 3%, но зато не стал убыточным. Поддержку курса монеты обеспечили сообщение об открытии счета в мальтийском банке и анонс добавления фиата в листинг платформы. Аналитики компании Fundstrat поставили Binance Coin на первое место в рейтинге 50-ти криптовалют с самым сильным трендом. Наблюдая за успехами токена, CEO Binance Чанпэн Чжао скромно посоветовал в своем «твиттере» инвестировать в эту монету.

Малыши обставили титанов

Топовые криптовалюты стабильно играют для всех альткоинов роль локомотива на растущем рынке и булыжника на шее в периоды спадов. Июнь исключением не стал: первая тридцатка утащила за собой на дно почти всех. Но и на фоне этой нежданной зимы, нагрянувшей в начале лета, виднеются крошечные зеленые островки, которые удалось отвоевать у полярных медведей (любителей ждать удорожания криптовалюты) разгоряченным быкам (покупают дёшево, продают дорого и быстро).

Держатели токена Selfkey получили 182,57% доходности за июнь: монета подорожала с $0,007345 до $0,029618. Она занимает только 125-е место в рейтинге криптовалют по капитализации, но определенно стала главной героиней минувшего месяца. Selfkey обслуживает систему идентификации на блокчейн-платформе.



Selfkey

Трамплином для токена послужила биржа Binance. Сразу после листинга на платформе он взлетел на 470%, а по объемам торгов он побил лайткоин, Ripple, Tron. Общий нисходящий тренд, конечно, осадил этого выскочку, но Selfkey все равно сумел показать впечатляющий рост по итогам июньских торгов.

BitWhite прибавил в цене 27% за 30 дней. Токен децентрализованной платформы для создания приложений начал месяц на отметке $0,026545, а закончил его на уровне $0,033835. Чему коин № 826 в общем рейтинге обязан своим цветением в столь неблагоприятном климате, не совсем ясно. Возможно, причиной стало манипулирование ценой монеты.

OneRoot Network тоже продемонстрировал хороший результат – прирост в 26,39%. Токен проекта, который ориентирован на создание блокчейн-вариантов для оцифровки активов, за месяц преодолел путь от $0,056795 до $0,071785. Коин обосновался на 349-ом месте в списке криптовалют и стал еще одной темной лошадкой июня, которая вырвалась вперед в гонке курсов без видимого повода.



OneRoot Network

Незначительно отстал от предыдущего героя PACcoin с его 23,7% доходности. Социально ориентированный конкурент биткоина подорожал за 30 дней с $0,003631 до $0,004493. Что способствовало росту?

В начале месяца монета заметно прибавила в весе после того, как появилось объявление о грядущем листинге коина на бирже TopBtc. Затем еще один значительный скачок странным образом совпал с появлением коммерческого директора PACcoin Брэда Марша в компании с CEO Coinbase UK Зишаном Ферозом на конференции CryptoCompare. Правда, Маршу так не удалось договориться о листинге криптовалюты на этой бирже.

Разворот в последний день июня

Весь месяц криптоинвесторы хлестали валерьянку, подсчитывая нарастающие убытки. Однако под занавес месяца быки очнулись, и вместе с ними на рынок пришло глобальное потепление. В последний день июня биткоин подскочил на 8%, а вслед за ним потянулась и вся компания альткоинов.

Разворот курса криптозолота и прочих монет произошел на фоне двух событий. Во-первых, 25 июня Tether выбросил на рынок партию в 250 млн USDT, а слухи о том, что токенизированный доллар используют для поддержки битка, ходят уже давненько. Во-вторых, 29 июня произошла экспирация фьючерсных контрактов на биткоин. Недавно аналитики высказали мнение, что именно фьючерсы стали одной из причин обвала курса главной криптовалюты в январе, следовательно, и в июне они могли работать против биткоина и всего рынка в целом.

В первые дни августа рост цифровых монет продолжился. Есть надежда, что рейтинг лучших криптовалют второго месяца лета будет более впечатляющим.