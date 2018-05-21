Вы ничего не смыслите в Bitcoin, если не знаете ответы на эти 7 вопросов

Добро пожаловать в мир миллиардеров по версии Forbes, которые разбогатели на цифровых монетах! Биткоин успел побывать в первой пятерке мировых валют по капитализации, между прочим, на голову обставив привычный и родной нам рубль. Молодые люди неожиданно обнаружили, что не останутся молодыми навечно, и стали откладывать криптовалюту на старость. А вы все еще «плаваете» в определении, что такое биткоин? Об одном из главных и самых спорных феноменов последнего десятилетия можно слагать легенды, но мы ограничимся разбором распространенных вопросов новичков.

Материал подготовила Майя Тихонова, эксперт сайта о криптовалютах CryptoRatings.ru.

Как появился биткоин?

Шел 2008 год. На дворе стоял глобальный финансовый кризис. Банки рассыпались, как карточные домики. Люди массово теряли деньги частью из-за безответственности банкиров, а отчасти из-за неэффективной денежно-кредитной политики властей.

И вот в момент, когда многие сообразили, что традиционная финансовая система плохо защищает интересны граждан, в интернете появился документ под названием «Биткоин: система цифровой пиринговой наличности». В нем некто под псевдонимом Сатоси Накамото (Satoshi Nakamoto) рассказал об устройстве и принципе работы первой криптовалюты, с которой можно хранить сбережения проводить платежи без участия главных виновников кризиса – банков.



Периодически в СМИ появляются Satoshi Nakamoto, а потом оказывается, что «ой, нет, это не я»

По задумке авторов, у этой валюты не было эмитента – государства, которое бы контролировало выпуск цифровых денег и влияло на их курс. Она полностью принадлежала участникам сети биткоина, существовала независимо от политической конъюнктуры и инфляции. Ею можно было рассчитываться, не обращаясь к услугам посредников. Наконец, она обеспечивала такой уровень безопасности хранения средств, какой не способен предложить ни один банк.

Над созданием биткоина разработчики трудились с 2007 года, а 3 января 2009-го в сети криптовалюты был сгенерирован первый блок, а вместе с ним и первые 50 монет. Слышали ли вы тогда об этом событии? Вряд ли. В то время проектом интересовалась только небольшая аудитория энтузиастов – тех самых очкариков, которых вечно шпыняли в школе. Одних привлекала перспективная технология, других – идеалы светлого социалистического будущего без банков.

А знаете, сколько тогда стоил биткоин? Впервые цифровые монеты обменяли на доллары в сентябре 2009-го. Марти Малми продал 5050 единиц криптовалюты за смешную сумму $5,02. По текущему курсу такое количество биткоинов можно было бы продать примерно за $41 млн. Наверняка Малми сейчас кусает локти, даже если никогда в этом не признается

Как это все работает?

Строго говоря, мы имеем дело с тюнингованной бухгалтерской книгой. Только листы с данными о платежных операциях здесь заменили блоками, датированными и защищенными от изменений. В них записаны все операции по перемещению средств, когда-либо совершенные с биткоином.

Все блоки последовательно соединены между собой в одноуровневую цепочку – блокчейн. Каждый элемент этой структуры связан с предыдущим и следующим блоком своего рода ссылками, но правильно называть их хэшем. Транзакции тоже связаны между собой. В каждой новой операции с биткоином содержится информация о предыдущем платеже. Столько премудростей понадобилось, чтобы никто не смог переписать предыдущие блоки или потратить одну единицу криптовалюты дважды.



Всё ещё устойчивый ко взлому

Сам биткоин часто изображают в виде монеты. Ведь так вы его и представляли? Но нет, реалии далеки от красивых картинок. Биткоин выглядит как набор последовательных записей о транзакциях, начиная с самой первой, в результате которой монета появилась в сети. Никто не знает, сколько криптовалюты хранится в каждом кошельке. Для определения статуса баланса, платежное приложение черпает данные из блокчейна и автоматически рассчитывает сумму на счете.

Еще один любопытный вопрос: кто занимается хранением всех данных о транзакциях с биткоином? Все и никто. Блокчейн криптоваюты находится в открытом доступе. Его может просмотреть или загрузить на жесткий диск своего компьютера каждый желающий, и вы тоже, хоть прямо сейчас. Вся сеть опирается на ресурсы, которые предоставляют добровольные участники. Поэтому тысячи копий блокчейна хранятся в памяти множества компьютеров (узлов), разбросанных по всему миру.

Кто чеканит цифровые монеты?

Чтобы понять, в какой капусте находят новые биткоины, придется разобрать процесс добавления транзакций в блокчейн. Скучно, но надо!

Например, вы решили отправить другу одну монету и создали в своем кошельке соответствующую транзакцию. Она поступает в пул (группу ресурсов) необработанных операций, а система рассылает ее узлам сети. Каждый узел берет вашу и еще несколько транзакций, формирует из них блок и пытается решить криптографическую задачку. Зачем она нужна? Такой маневр позволяет сделать невыгодными попытки злонамеренного изменения уже существующих блоков цепочки или внесения ложных сведений в новые блоки.

Когда задача решена, готовый блок отправляется в сеть. Другие узлы проверяют корректность всех транзакций в новом блоке и добавляют его в блокчейн. С этого момента вся сеть считает, что отправленный вами биткоин находится на балансе кошелька вашего друга.

Решение криптографиеской задачки при создании блока требует использования вычислительных мощностей компьютера. Причем со временем головоломка усложняется. Следовательно, и ресурсов для ее решения нужно больше. Как заставить людей тратить деньги на оборудование и электричество для поддержки биткоин-сети и обслуживания операций? Да ещё и добровольно.



21 миллион монет, и ни одной больше

Разработчики криптовалюты нашли нехитрый способ: владельцы узлов получают вознаграждение за создание каждого блока в виде фиксированного количества новоиспеченных биткоинов. Так участники сети, занятые обработкой транзакций, одновременно становятся эмитентами и первыми получателями всех монет. В народе их называют майнерами, сравнивая их тяжкую и затратную работу с добычей золота

Всем, кто еще не занялся разработкой биткойновых рудников, но подумывает об этом, напоминаем: эмиссия (приток денег) биткоина не будет бесконечной. Она остановится, когда общее количество монет в сети достигнет 21 млн. Сейчас их уже 17 млн, так что двери этого поезда скоро закроются. Хотя майнеры и потом будут получать награду, но придется довольствоваться только комиссиями, которые пользователи платят за проведение транзакций.

Что такого особенного в биткоине?

Он обладает почти непревзойденной безопасностью. За 9 лет никто не смог сломать блокчейн биткоина. Нет, теоретически возможность преодолеть защиту есть, но это потребует больших вычислительных мощностей. А зачем их тратить на хакерский разбой, если выгоднее майнить? Так что биткоин на порядок надежнее сейфов и банков.

А ещё не забываем, что в биткоине нет единого эмитента и регулятора, а распределение многочисленных копий блокчейна между независимыми друг от друга участниками сети делает ее децентрализованной. Поэтому никакого политического влияния и воздействия инфляции. Никто не может единолично решить, что будет с биткоином и навязать остальным свою волю. Все решения коллективно принимают самые активные участники сети – майнеры.

Поначалу криптовалюту особо ценили за анонимность. Чтобы завести кошелек, купить монеты, перевести их кому-то, не нужно указывать свои личные данные. В блокчейне нет информации об участниках сети. Обидно, что число способов анонимной покупки коинов продолжает уменьшаться, а тем временем появляются методы вычисления владельцев биткоин-адресов. И, что самое весёлое, для этих целей используют всё тот же блокчейн.



Неконтролиуемая валюта нужна не только экстремистам. Помните, что случилось с рублём в 2014 году?

По доступности и удобству с цифровыми деньгами не сравнятся ни доллар, ни евро, ни любая другая национальная валюта. Чтобы провести транзакцию, нужен только интернет. Где бы вы ни находились, если есть сеть, будет и возможность отправить монеты в режиме 24/7 в любую точку планеты. Даже в Северную Корею. Кроме того, пользоваться криптовалютой могут все, включая тех, кому банки отказывают в обслуживании.

Фиксированных комиссий за транзакции в сети биткоина нет. Вы сами определяете сумму, которую готовы отдать майнеру за труды. Но помните, добытчики монет не занимаются благотворительностью. Если поставить комиссию 0%, они не примут вашу операцию. Так что лучше не жадничать. Если жаба все-таки душит, вспомните, что плата за транзакцию окажется несравнимо меньше суммы, которую взял бы с вас банк за аналогичную услугу.

Скорость обработки платежей – еще один козырь биткоина. За годы существования сети она основательно упала, но транзакции с нормальными комиссиями по-прежнему проходят в течение нескольких минут. Для сравнения международные банковские платежи занимают 2-5 дней.

В биткоин заложена возможность использования монеты для микротранзакций. Каждая монета поделена на 100 000 000 частей – сатоси (в честь великого и ужасного основателя). То есть даже если целая монета стоит, скажем, $8 000, сохраняется возможность провести оплату на сумму, эквивалентную нескольким долларам.

Зачем мне покупать биткоины?

Разработчики хотели сделать полноценное средство платежа, альтернативное обычным валютам. Но на деле расплатиться им можно только с тем продавцом, который соглашается принимать криптовалюту. Пока что купить пельмени в супермаркете возле дома или тумбочку в IKEA не получится, но процесс распространения криптовалюты идет.

Сегодня за биткоины можно перекусить в Бургер Кинг, купить даме подарок от Victoria’s Secret и приобрести электронику Dell. За криптовалюту продают роскошную недвижимость на Манхеттене и автомобили Tesla. Вы удивитесь, но даже в некоторых борделях принимают цифровые монеты.



Bitcoin — «попса», честь и совесть криптовалют

Только вот внедрению биткоина как средства платежа мешает спекулятивный интерес к криптовалюте. Цена монеты, а вместе с ней и стоимость транзакций выросла до внушительной суммы, да еще постоянно скачет, как бешеный кролик. Это мешает использовать биткоин для платежей, но делает его привлекательным для охотников за легкими деньгами. Успешные трейдеры получают немыслимую доходность за счет частых и резких перепадов курса монеты.

Есть и еще один взгляд на практическое применение криптовалюты. Биткоин часто называют криптозолотом, подходящим для долгосрочных инвестиций. Не исключено, что это так, но здесь сразу нужно сказать: никаких гарантий на подобные вложения вам никто не даст. С одинаковым успехом первая в мире криптовалюта может исчезнуть из эфира через несколько лет, или стать виртуальным аналогом золота с огромной ценой и перспективой существования на протяжении десятков или даже пары сотен лет.

Почему он такой дорогой?

Помните, мы выше говорили о задачке, которую приходится решать майнерам при создании блоков транзакций? Со временем она становится все сложнее, а ее решение требует больших вычислительных мощностей и затрат электроэнергии. Стоимость вложений в майнинг растет. С суммой меньше $5 000 сейчас в добыче биткоинов вообще делать нечего, да и этого мало.

Поэтому майнерам отчаянно нужен дорогой биткоин. Чем выше его цена, тем больше доход от добычи. Крупные майнеры удерживают добытые монеты и используют собственный капитал, чтобы «раздуть» цену криптовалюты и продать ее подороже.

Разумеется, одного только желания майнеров недостаточно. Необходим и высокий спрос на биткоин со стороны других участников сети. И он есть! Чем больше людей узнает о криптозолоте, тем больше желающих его купить. От желающих нет отбоя, а, значит, можно ожидать продолжения роста курса.



Примерно такое соотношение

Еще один любопытный момент касается причин, по которым люди вкладывают деньги в биткоины. Странно, но они делают это вовсе не потому, что хотят использовать их для сиюминутной красивой жизни или легкой наживы. Порядка 40% покупателей приобретают криптовалюту, потому что искренне верят в будущее блокчейна и экономику, свободную от гегемонии банков и госрегуляторов. То есть одной из причин удорожания биткоина стали положенные в его основу технология и идеология.

Наконец, нельзя обойти вниманием и интерес к криптовалютам со стороны крупных инвесторов. Толстосумы с Уолл-Стрит в последние пару лет активно присматриваются к биткоину и ищут способы наложить на него лапу. На волне больших денег монета может взлететь до умопомрачительных высот.

Купить биткоины трудно?

Бывалые владельцы криптовалют проведут эту операцию за несколько минут. Новичку понадобится пара часов, чтобы разобраться в процессе.

Начать нужно с вопроса: – где хранить монеты? Строго говоря, они всегда остаются в блокчейне, но чтобы купить, получить, отправить или продать биткоины, нужен кошелек. Для этого можно использовать мобильные приложения (Xapo, Mycelium), клиенты для ПК (Bitcoin Core, Electrum) или онлайн-сервисы (Blockchain, BitGo).

Если речь идет о долгосрочном хранении, лучше использовать аппаратный кошелек. Это устройство, напоминающее флешку, но снабженное специальной системой защиты данных. Среди таких девайсов особую популярность завоевали Trezor и Ledger Nano S.



Bitcoin можно не только тяжко зарабатывать, но и весело тратить. Правда, не везде

Итак, кошелек у вас есть, теперь было бы неплохо его пополнить. Существует пять способов покупки биткоинов. Самый простой, но очень рискованный – лично у владельца монет. Тут легко стать жертвой мошенников или банальных грабителей. С другими людьми или организациями персональные сделки лучше заключать при посредничестве специальных сервисов, например LocalBitcoins.

В некоторых городах уже установлены биткоин-банкоматы. Правда, их так мало, что впору заносить в Красную книгу, но в миллионниках отыскать парочку уникальных аппаратов можно. Комиссии у них кусаются, но сам процесс покупки монет очень прост. Несколько более выгодные условия предлагают онлайн-обменники. К тому же они доступнее, а пользоваться удобнее.

Наконец, пятый способ обзавестись собственным биткоином – централизованная биржа. За рубли приобрести монеты удастся на WEX и Livecoin. Азиатские платформы обычные деньги – доллары, евро – в основном не принимают. У американцев с этим лучше, но с их площадками россиянам надо экспериментировать с осторожностью. Санкции добрались и до них. Так что гражданам РФ биржа, зарегистрированная в США, может благополучно отказать в обслуживании и даже не вернуть деньги.

Если все-таки решитесь окунуться в бурное море криптовалютного рынка, внимательно следите за новостями о российском законодательстве в сфере оборота цифровых монет. Законники готовят много сюрпризов, и большинство из них вам не понравится.