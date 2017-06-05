Самое интересное с выставки Computex 2017

В Тайбэе прошла главная азиатская техновыставка Computex 2017. В этом году многие производители основательно подготовились и показали публике немало новых устройств и новых технологий, которые мы с нетерпением будем ждать на прилавках. А пока расскажем вам о самом интересном, что было на выставке.

Acer



Acer Spin 1

Компания Acer среди прочего представила два диаметрально противоположных ноутбука. Первый из них — Acer Aspin 1. Он маленький — дисплей всего 11,6 дюйма, превращается в планшет, как Lenovo Yoga, и оснащается процессорами Intel Pentium и Celeron. Больше всего бросается в глаза его качественный дисплей с разрешением 1920х1080 на базе IPS-матрицы. Памяти будет доступно до 128 ГБ, а ценник обещают в районе 400 евро.



Acer Predator Triton 700

А для геймеров Acer припасла Predator Triton 700. С его помощью производитель решил ворваться на рынок ультратонких игровых ноутбуков, где сейчас вальяжно располагается MSI и Razer. Толщина корпуса Predator Triton 700, несущего на борту Intel Core i7-7700HQ и NVIDIA GeForce GTX 1080, составляет всего 18 с небольшим миллиметра. Одновременно с этим ноутбук еще оснащён механической клавиатурой. Наконец, не так-то просто найти, где у него расположен кликпад (да, Acer снова расположила кликпад над клавиатурой).

ASUS



ASUS Blue Cave

Удивила всех и ASUS. К примеру, новым кубическим роутером со сквозным отверстием посередине — ASUS Blue Cave. Он поддерживает стандарт Wi-Fi IEEE 802.11ac со скоростью передачи данных до 1734 Мбит/с, частоты 2,4 и 5 ГГц, гигабитное сетевое подключение и имеет множество дополнительных плюшек, как, например, поддержку сервиса IFTTT, фирменную защиту ASUS AiProtection и приложение для смартфона, с помощью которого можно управлять настройками домашней сети.



ASUS Zephyrus

Не только Acer похвасталась удивительно тонким игровым ноутбуком, на стенде ASUS также можно было найти подобный лаптоп — ASUS Zephyrus. Что у них общего? Оба обладают видеокартой GTX 1080 и процессором i7-7700HQ, как топовые игровые ноутбуки, но в корпусе толщиной 18 мм. И у обоих тачпад в неожиданном месте. Но ASUS всё-таки пожалела геймеров и поместила его справа от клавиатуры, так что дотянуться до него не составит проблем. Правда, он очень узкий. И, в отличие от Predator Triton 700, клавиатура у ASUS Zephyrus совсем не такая удобная из-за очень короткого хода клавиш.

AMD



AMD Ryzen Threadripper

Не обошлась выставка и без новостей от AMD: хороших и не очень. К хорошим можно отнести обещание, что скоро многие производители готовых систем (моноблоков, ноутбуков) представят модели на Ryzen. Кроме того, AMD показала свой 16-ядерный процессор c 32-мя потоками с громким названием Threadripper. Но больше всего все ждали от AMD анонса новых видеокарт — Radeon RX Vega. Однако, придётся ждать дальше — аж до конца июля.

Dell



Dell Inspiron 27 7000

Компания Dell показала несколько новых систем, среди которых больше всего внимания привлекает новый моноблок Dell Inspiron 27 7000. Как намекает название, он имеет 27-дюймовый дисплей. Благодаря хорошей матрице и 4К-разрешению изображение на нём выглядит отлично. Что любопытно, моноблок позиционируется, как подходящий для VR. Поэтому внутри можно найти неслабое «железо», однако не типичную связку из Intel и NVIDIA, нет. В качестве процессора можно выбрать AMD Ryzen 5 1400 или Ryzen 7 1700, а из видеокарт — Radeon RX560 или RX 580. Но самое удивительное, что цены на новинку начинаются всего с тысячи долларов.

Intel



Intel Compute Card

Похвастала новыми процессорами и Intel. Её представители пролили свет на характеристики чипов линейки Kaby Lake-X и Skylake-Х, а также рассказали, что вскоре следует ждать 18-ядерного монстра в лице Intel Core i9-7980XE (Extreme Edition). Напомним, что у AMD Ryzen Threadripper, представленного на той же выставке, ядер «всего» 16.

Также Intel рассказала об устройстве из совсем другой категории — Intel Compute Card. Это практически целый компьютер в устройстве, близком по размерам к размерам кредитной карты (на самом деле больше). Внутри можно найти один из 4,5-ваттных процессоров Intel, которыми также оснащаются некоторые ноутбуки, а также 4 ГБ оперативной памяти DDR3, до 128 ГБ на накопителе и Wi-Fi-модуль стандарта IEEE 802.11ac. Уже известно, что такие производители, как Dell, HP и Lenovo работают над созданием устройств, которые бы задействовали Intel Compute Card, но пока их идеи не были обнародованы.

NVIDIA



NVIDIA Max Q

В отличие от AMD, у NVIDIA нашлась отличная новость для любителей видеоигр. А именно для тех, кто предпочитает играть на мощном ноутбуке или хотя бы задумывался о покупке такого, но был отпугнут ценой большими размерами и серьёзным весом подобных устройств. Компания заявила о том, что скоро геймерские ноутбуки на базе её игровых видеокарт станут втрое тоньше и не только не потеряют в производительности, но, наоборот, станут мощнее. Причём всё это на основе уже имеющихся видеочипов, так что речь идёт об очень серьёзной оптимизации:чипов, драйверов, взаимодействия с процессором и систем охлаждений. Весь этот комплекс мер компания презентовала под названием «Max Q» и обещала, что ноутбуки с Max Q появятся уже 27 июня. А самые догадливые из наших читателей уже поняли, что упомянутые выше ASUS Zephyrus и Acer Predator Triton 700 — как раз представители нового светлого будущего ноутбучного гейминга.