Самое интересное с выставки Computex 2017
В Тайбэе прошла главная азиатская техновыставка Computex 2017. В этом году многие производители основательно подготовились и показали публике немало новых устройств и новых технологий, которые мы с нетерпением будем ждать на прилавках. А пока расскажем вам о самом интересном, что было на выставке.
Acer
Компания Acer среди прочего представила два диаметрально противоположных ноутбука. Первый из них — Acer Aspin 1. Он маленький — дисплей всего 11,6 дюйма, превращается в планшет, как Lenovo Yoga, и оснащается процессорами Intel Pentium и Celeron. Больше всего бросается в глаза его качественный дисплей с разрешением 1920х1080 на базе IPS-матрицы. Памяти будет доступно до 128 ГБ, а ценник обещают в районе 400 евро.
А для геймеров Acer припасла Predator Triton 700. С его помощью производитель решил ворваться на рынок ультратонких игровых ноутбуков, где сейчас вальяжно располагается MSI и Razer. Толщина корпуса Predator Triton 700, несущего на борту Intel Core i7-7700HQ и NVIDIA GeForce GTX 1080, составляет всего 18 с небольшим миллиметра. Одновременно с этим ноутбук еще оснащён механической клавиатурой. Наконец, не так-то просто найти, где у него расположен кликпад (да, Acer снова расположила кликпад над клавиатурой).
ASUS
Удивила всех и ASUS. К примеру, новым кубическим роутером со сквозным отверстием посередине — ASUS Blue Cave. Он поддерживает стандарт Wi-Fi IEEE 802.11ac со скоростью передачи данных до 1734 Мбит/с, частоты 2,4 и 5 ГГц, гигабитное сетевое подключение и имеет множество дополнительных плюшек, как, например, поддержку сервиса IFTTT, фирменную защиту ASUS AiProtection и приложение для смартфона, с помощью которого можно управлять настройками домашней сети.
Не только Acer похвасталась удивительно тонким игровым ноутбуком, на стенде ASUS также можно было найти подобный лаптоп — ASUS Zephyrus. Что у них общего? Оба обладают видеокартой GTX 1080 и процессором i7-7700HQ, как топовые игровые ноутбуки, но в корпусе толщиной 18 мм. И у обоих тачпад в неожиданном месте. Но ASUS всё-таки пожалела геймеров и поместила его справа от клавиатуры, так что дотянуться до него не составит проблем. Правда, он очень узкий. И, в отличие от Predator Triton 700, клавиатура у ASUS Zephyrus совсем не такая удобная из-за очень короткого хода клавиш.
AMD
Не обошлась выставка и без новостей от AMD: хороших и не очень. К хорошим можно отнести обещание, что скоро многие производители готовых систем (моноблоков, ноутбуков) представят модели на Ryzen. Кроме того, AMD показала свой 16-ядерный процессор c 32-мя потоками с громким названием Threadripper. Но больше всего все ждали от AMD анонса новых видеокарт — Radeon RX Vega. Однако, придётся ждать дальше — аж до конца июля.
Dell
Компания Dell показала несколько новых систем, среди которых больше всего внимания привлекает новый моноблок Dell Inspiron 27 7000. Как намекает название, он имеет 27-дюймовый дисплей. Благодаря хорошей матрице и 4К-разрешению изображение на нём выглядит отлично. Что любопытно, моноблок позиционируется, как подходящий для VR. Поэтому внутри можно найти неслабое «железо», однако не типичную связку из Intel и NVIDIA, нет. В качестве процессора можно выбрать AMD Ryzen 5 1400 или Ryzen 7 1700, а из видеокарт — Radeon RX560 или RX 580. Но самое удивительное, что цены на новинку начинаются всего с тысячи долларов.
Intel
Похвастала новыми процессорами и Intel. Её представители пролили свет на характеристики чипов линейки Kaby Lake-X и Skylake-Х, а также рассказали, что вскоре следует ждать 18-ядерного монстра в лице Intel Core i9-7980XE (Extreme Edition). Напомним, что у AMD Ryzen Threadripper, представленного на той же выставке, ядер «всего» 16.
Также Intel рассказала об устройстве из совсем другой категории — Intel Compute Card. Это практически целый компьютер в устройстве, близком по размерам к размерам кредитной карты (на самом деле больше). Внутри можно найти один из 4,5-ваттных процессоров Intel, которыми также оснащаются некоторые ноутбуки, а также 4 ГБ оперативной памяти DDR3, до 128 ГБ на накопителе и Wi-Fi-модуль стандарта IEEE 802.11ac. Уже известно, что такие производители, как Dell, HP и Lenovo работают над созданием устройств, которые бы задействовали Intel Compute Card, но пока их идеи не были обнародованы.
NVIDIA
В отличие от AMD, у NVIDIA нашлась отличная новость для любителей видеоигр. А именно для тех, кто предпочитает играть на мощном ноутбуке или хотя бы задумывался о покупке такого, но был отпугнут ценой большими размерами и серьёзным весом подобных устройств. Компания заявила о том, что скоро геймерские ноутбуки на базе её игровых видеокарт станут втрое тоньше и не только не потеряют в производительности, но, наоборот, станут мощнее. Причём всё это на основе уже имеющихся видеочипов, так что речь идёт об очень серьёзной оптимизации:чипов, драйверов, взаимодействия с процессором и систем охлаждений. Весь этот комплекс мер компания презентовала под названием «Max Q» и обещала, что ноутбуки с Max Q появятся уже 27 июня. А самые догадливые из наших читателей уже поняли, что упомянутые выше ASUS Zephyrus и Acer Predator Triton 700 — как раз представители нового светлого будущего ноутбучного гейминга.