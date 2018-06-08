Лучшие новинки с выставки электроники Computex 2018

Чем хороши выставки? На них можно увидеть, что нас, потребителей цифровых технологий, ждёт в ближайшие полгода, какими будут гаджеты и компьютеры завтрашнего дня. Computex — как раз одна из таких выставок, где производители с размахом показывают, на что они способны. А мы знакомимся с их продуктами и оцениваем, что из этого изменит нашу жизнь, что просто достойно внимания, а что — «Спасибо, не надо».

ASUS: Мы возьмём ноутбук и вставим дисплей в клавиатуру и в тачпад, чтобы ты мог играть, пока играешь, пока играешь. И для смартфона дополнительный экран тоже возьми

ASUS — знакомым всем геймерам производитель компьютерного железа и навороченных мобильных устройств в этот раз продемонстрировал, что пора бы уже что-то придумать с этими вашими ноутбуками. А то не меняются они столетиями, набили оскомину, тошно жить. Поэтому показала концепт ноутбука под названием Project Precog. Выглядит он как обычный ультрабук за исключением того, что вместо клавиатуры у него встроен второй дисплей. В итоге устройство, по сути, имеет два экрана примерно по 14 дюймов (точные характеристики ASUS не раскрыла). Кроме того, этот гаджет умеет разворачиваться на 360 градусов, прямо как Lenovo Yoga.



Project Precog

Кроме двух сенсорных дисплеев новинка готова похвастать умной системой, благодаря которой ноутбук (если этот девайс всё еще можно так называть) сам определяет, куда выводить изображение, а куда — сенсорную клавиатуру, в зависимости от его положения в пространстве. А c помощью Intel Movidius, чипов, специально разработанных для обработки алгоритмов компьютерного зрения, Project Precog может отслеживать и распознавать жесты руками. К сожалению, не было сказано ничего о привычных вещах вроде используемого процессора, видеокарты, объёма оперативной памяти и т.д. Но ближе к делу, а именно к 2019 году, когда Project Precog, всё станет известно.



ASUS ZenBook Pro

Другой из представленных ноутбуков выглядит привычнее, но всё же у него есть одна радикальная изюминка. Все мы уже много раз слышали про Touch Bar в Apple MacBook Pro — узкий сенсорный дисплей вместо клавиш F1-F12. ASUS же решила сделать дополнительный экран на свой лад и встроила его в тачпад ноутбуков линейки ASUS ZenBook Pro. Оба устройства получили вместо тачпадов 5,5-дюймовый дисплей с матрицей Super IPS+. Они могут служить как обычной сенсорной панелью, так и вторым монитором, на который вы можете выводить абсолютно всё то же самое, как если бы подключили настоящий внешний монитор. Любопытно, насколько данная идея будет востребована. Я, наверное, вывел бы туда рабочий чатик, чтобы не переключать окна. А вы?



ASUS ROG Phone с док-станцией

Наконец, ASUS также удивила на выставке выпуском игрового смартфона. Последнее время это становится всё более популярной тенденцией, подобные устройства есть, например, у Xiaomi и даже у Razer. Но и ASUS решила, что это интересная ниша и разработала смартфон ASUS ROG Phone. В первую очередь, он предельно мощный: основан на самом топовом процессоре от Qualcomm — Snapdragon 845, который к тому же получил заводской разгон. ASUS утверждает, что для продолжительной работы SoC на повышенных частотах они сделали исключительно эффективную систему охлаждения с блэкджеком и испарительной камерой. Оперативной памяти у смартфона с запасом на годы вперёд — 8 ГБ, а встроенный накопитель — на 256 ГБ. Но выделяется он не только этим. ASUS ROG Phone также имеет дисплей с частотой обновления 90 МГц и временем отклика 1 мс, чему могут позавидовать некоторые игровые мониторы и ноутбуки. Он сделан по технологии HDR AMOLED, а его диагональ составляет 6 дюймов.

Наконец, для ROG Phone будут продаваться всевозможные дополнительные аксессуары, чтобы сделать жизнь мобильного геймера еще более полной. Например, на выставке была показана специальная док-станция с кучей портов, благодаря которой смартфон практически превращается в ПК. Также есть и геймпад на подобие того, как это реализовано в Nintendo Switch и даже отдельная док-станция с дополнительным экраном.

Qualcomm: Процессор от смартфона — в ноутбук



Qualcomm Snapdragon 850

Усилия Microsoft и Qualcomm создать привлекательные для потребителя ноутбуки на базе процессоров Snapdragon и почти полноценной ОС Windows выходят на новый уровень. Как стало известно прежде, производительность таких устройств разительно отстаёт от ноутбуков на Intel, где для Windows не требуется эмуляция x86-приложений. Взамен вы получаете рекордное время работы от одного заряда батареи, что, конечно, мало радует на фоне того, что все его излишки будут потрачены на более долгое выполнение всё тех же операций.

Тем не менее, в этом году вышел не только новый процессор, Snapdragon 845, но на выставке Computex гигант мобильных процессоров также представила 850-ю модель. По словам производителя, она специально оптимизирована для работы в устройствах под управлением Windows и на 30% опережает по быстродействию 835-ю модель.

Сами себе 30%, правда, всё равно не спасут новинку. Но также стоит помнить, что, в отличие от процессоров Intel, в Snapdragon 850 встроен LTE-модем с пропускной способностью до 1,2 ГБ/с. Кроме того, новый чип поддерживает HDR-дисплеи и съёмку видео в 4К. На что способен специально разработанный для Windows-устройств процессор Snapdragon 850 мы увидим не раньше осени этого года.

Intel: Больше гигагерц!



Intel Core i7-8086K

Старая-добрая гонка гигагерц еще не закончилась, хотя чипмейкеры на какое-то время и отвлекались на наращивание ядер и оптимизацию энергопотребления. Так, например, на Computex 2018 компания Intel показала первый за всю историю своего существования CPU, который уже из коробки будет работать на частоте 5 000 МГц.

Как водится, не обошлось без целого ряда «но». Во-первых, 5 Гц процессор сможет достигать только в режиме Turbo Boost. Во-вторых, выйдет он ограниченным тиражом. Что любопытно, он получил название Core i7-8086K, а старт продаж намечен на 8 июня — ровно 40 лет после появления легендарного чипа Intel 8086.

Кроме частоты в Turbo Boost также известно, что CPU основан на 14-нм архитектуре Coffee Lake-S и получил 6 ядер и 12 потоков. Базовая частота далека от 5 ГГц, но всё еще достаточно высока — 4 ГГц. TDP составит 95 Вт, а цена, по неофициальным данным, будет находится у отметки в $400.

AMD: Больше ядер!



AMD Threadripper

А вот AMD представила CPU с рекордным количеством ядер, а именно сразу с 32. Правда, не для домашнего использования, а в своей линейке процессоров Ryzen Threadripper второго поколения для серьёзных парней с серьёзными задачами. Кроме того, топовый CPU из этой линейки также умеет обрабатывать сразу 64 потока. Второе поколение Ryzen Threadripper основывается на архитектуре Zen+ и использует 12-нм техпроцесс, тогда как предыдущее использовало 14-нм. Компания пообещала выпустить новинки в третьем квартале этого года. Правда, пока это все подробности.

ZOTAC: Больше рюкзаков!



Zotac VR GO 2.0

Компания ZOTAC, которая больше всего известна благодаря видеокартам и неттопам с мощной начинкой, в этот раз представила рюкзак. Но не тот, в который вы складываете разное. Потому что внутри у него уже «лежат» графический ускоритель NVIDIA GeForse GTX 1070, процессор Intel Core i7-8700T, до 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 240 ГБ (на систему и одну-две игры?). Смотрится он довольно компактно, да и весит для полноценного компьютера пустяки — всего 4,5 кг. И это при том, что в нём также стоит аккумулятор, которого хватает на 1,5 часа автономной работы. Не слишком много, но компактность требует жертв. Как вы уже догадались, этот рюкзак нужен не для того, чтобы ходить с ним в школу, а для активных VR-игр. Устройство называется Zotac VR GO 2.0 и отличается от первого поколения тем, что стало заметно меньше. К сожалению, в том числе за счёт менее ёмкого аккумулятора. Стоимость и сроки выхода на рынок пока не объявлены.

MSI: Меньше рамок!



MSI GF63

Мода на тонкие рамки вокруг дисплея, кажется, рано или поздно коснётся всех производителей техники. Вот и MSI, вслед за остальными, решила показать парочку новых ноутбуков, у которых нет вокруг дисплея широченных полос пластика. Правда, пока только нерешительно, всего две модели: игровой GF63 и бизнес-ноутбук PS42.



MSI PS42

Геймерская модель заряжена новыми процессорами Intel Core 8-го поколения, а также видеокартами NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti. Имея дисплей диагональю 15,6 дюйма, ноутбук весит меньше двух килограмм. Ноутбук PS42, несмотря на свою ориентированность на корпоративный сегмент, тоже оснащён графическим ускорителем, но начального уровня — MX150. Но его вес составляет уже всего 1,2 кг, а диагональ дисплея — 14 дюймов. Также производитель рассказал, что внутри PS42 можно найти процессоры Intel опять-таки восьмого поколения.

PNY: Больше гигабайт!



PNY Elite

Не все производители смартфонов оснащают свои гаджеты поддержкой карт microSD. Но даже когда она есть, на сколько вы можете расширить память смартфона? Теоретически до 2 терабайт, но проблема в том, что microSD-карту объёмом больше 256 ГБ вы не найдёте, потому что их попросту пока нет. Точнее не было, пока PNY не показала на Computex 2018 карту ёмкость 512 ГБ. Заявлено, что накопитель поддерживает скорость передачи данных до 90 Мбайт/c. Карточка входит в серию Elite и уже продаётся в онлайн магазине PNY по цене 350 долларов.

Huawei: Больше AMD!

Выход процессоров AMD Ryzen Mobile в прошлом году должен был впервые за долгое время поменять рынок ноутбуков, где подавляющее число хоть сколько-нибудь производительных «машин» сейчас работает под управлением чипов Intel Core. Новые чипы AMD Ryzen Mobile 7 2700U и 2500U получили хорошие результаты в тестах, но беда в том, что в продаже почти нет ноутбуков на базе этих CPU. Поэтому каждый раз, когда появляется новая модель на процессорах от «красных» — это лишняя надежда, что пользователи заметят и оценят их, и мы снова будем иметь здоровую конкуренцию на рынке.



Huawei MateBook D

Теперь еще один производитель присоединился к стану тех, кто уже оснастил хотя бы один из своих ноутбуков чипами AMD Ryzen Mobile. И на этот раз это компания Huawei, больше известная в нашей стране благодаря широкому ассортименту смартфонов. Но Huawei также выпускает и ноутбуки уже как пару лет. И вот впервые она показала ноутбуки и на Ryzen Mobile, тогда как все предыдущие были на Intel Core. Новинка называется MateBook D (не путать с прошлогодней моделью) и имеет 14-дюймовый экран с Full HD-разрешением и работает под управлением AMD Ryzen 5 2500. За обработку графики выступает встроенное видеоядро Radeon Vega 8, поэтому ноутбук подойдёт для игр на невысоких настройках во всякие Dota 2 и Overwatch. В комплектацию также входят 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ. Весит устройство всего 1,45 кг. Правда, цена пока что еще не была объявлена.