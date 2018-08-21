Звёздная крипта: как знаменитости опозорились на провальных криптопроектах

На что только не идут знаменитости, чтобы заработать на своей известности. Одни рекламируют водородную водичку, другие ходят на платные свидания с богачами, третьи инсценируют скандальный развод на публику, чтобы привлечь внимание к своему новому фильму. Крипту тоже не обошли вниманием – за одно ICO можно срубить несколько сотен тысяч, а то и пару миллионов долларов, просто посветив популярной мордашкой на камеру и оставив пост в Twitter. Как тут пройти мимо такой возможности?! Однако не все так просто, и иногда участие в криптопроектах не приносит ничего, кроме подмоченной репутации.

Материал подготовила Майя Тихонова, эксперт сайта о криптовалютах CryptoRatings.ru.

Новый мировой рекорд Бузовой

«Кто такая Ольга Бузова?» - отличный зачин для Whitepaper крупного блокчейн-стартапа с хардкапом аж на $210 млн. Певица решила стать первой девушкой в России с собственной валютой – внутренним токеном маркетплейса для всего и вся.



Ольга Бузова

Платформа Buzar должна была стать поистине универсальной. Организаторы запланировали и социальную сеть, и мессенджер, и музыкальный сервис. На платформе должны были появиться сервисы по поиску работы и купле-продаже недвижимости, доска объявлений, обменник, интернет-магазины. Словом, организаторы не стали ограничивать полет фантазии и вписали в проект все, что пришло в голову.

«Слава пришла к ней более чем 10 лет назад…», а вот инвесторы так и не добрались до нашумевшего ICO Бузовой. До завершения второго раунда первичного предложения монет осталось два месяца, а собрать удалось примерно $219 500, что немногим больше 1% от целевой суммы.

То ли криптоэнтузиасты не хотят раскошеливаться «Под звуки поцелуев», то ли верные поклонники Дома-2 еще не слыхали о цифровых валютах. Мало половин досталось Бузовой в этот раз, но мы уже знаем, что она ко всему привыкает.

Пугливая Пэрис Хилтон и ее первый раз в ICO

Правнучка магната гостиничного бизнеса не стала утруждаться запуском собственной крипты. Ей было достаточно опубликовать один скромный твит с рекламой токена LydianCoin – монеты сервиса для маркетинга и рекламы с искусственным интеллектом.



Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон и искусственный интеллект – проект с такими взаимодополняющими преимуществами был просто обречен на успех. Но тут вмешалась Комиссия по ценным бумагам США и испортила всю малину. SEC предупредила инвесторов о рискованности вложения денег в ICO, которые рекламируют звезды. Да еще и как-то совсем некстати исполнительного директора LydianCoin обвинили в домашнем насилии.

В общем Пэрис вовремя почуяла неладное и открестилась от сомнительного криптопроекта. С перепугу девушка даже удалила тот самый рекламный твит, которым начался и, судя по всему, закончился ее короткий роман с криптой.

Как Стивен Сигал стал послом

Когда хочется, чтобы рекламным лицом вашего проекта стала знаменитость, но его сомнительный статус отпугивает популярных звезд, на помощь всегда готов прийти Стивен Сигал.



Стивен Сигал

Так актер согласился стать послом Bitcoiin2Gen – криптостартапа, сильно напоминающего типичную пирамиду. Почетную должность Сигал занимал недолго – он тихонько покинул проект сразу после завершения ICO.

Возможно, причиной стала негативная реакция на деятельность компании со стороны регуляторов штатов Теннеси и Нью-Джерси, которые порекомендовали инвесторам воздержаться от вложения денег в Bitcoiin2Gen. Ну или Сигалу снова где-то предложили получить гражданство, и он побежал делать фотку для нового паспорта.

Криптовалютный нокаут Флойда Мейвезера

Боксер не стал мелочиться и подписался аж под тремя криптовалютными проектами. Что интересно, первый из них – платформа рыночных прогнозов Stox.com – оказался вполне успешным. Он благополучно получил от инвесторов финансирование в размере $30 млн в рамках ICO.

На радостях спортсмен сам себя окрестил Крипто-Мейвезером и великодушно поддержал еще два стартапа – Hubii и Centra. Но тут что-то пошло не так. Создатели Centra не выполнили обещание по интеграции платформы с MasterCard и Visa, за что их обвинили в мошенничестве. Hubii провалил ICO, собрав только 20% от хардапа в $50 млн.



Флойд Мейвезер

С тех пор Крипто-Мейвезер в новых связях с криптовалютными проектами замечен не был. Жаль, к успеху шел боксер, но не повезло.

Рэпер Ghostface Killah и его крем

Свой криптостартап американский рэпер назвал в честь собственного бессмертного хита C.R.E.A.M. Целью компании было создание, финансирование и продвижение криптовалютных проектов. Более того, основатели CREAM обещали интегрировать свой токен с дебетовыми картами и занять более половины рынка криптовалютных банкоматов уже к 2020 году.



Ghostface Killah

Как вы понимаете, снова что-то пошло не так. Вскоре после старта ICO продажу коинов пришлось остановить. Объяснение этого решения было довольно неожиданным – оказывается, у основателей проекта и так все отлично, денег хватает, и они решили запустить децентрализованную платформу за свой счет. Насколько хорошо идут дела компании, можно судить по текущему курсу токена CREAM - $0,003720.

Известность – хорошая основа для рекламы помады, лабутенов и омолаживающего крема. Однако для продвижения ICO-стартапа ее оказывается недостаточно. Более того, привлечение знаменитостей в проект даже отпугивает многих инвесторов, и, судя по всему, не без оснований.