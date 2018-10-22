Криптовалюта-рекордсмен EOS: последний способ быстро заработать или самая крупная афера?

Всего за год токен EOS наделал шумихи в криптосообществе, получил прозвище «убийцы эфириума» и принес наиболее удачливым своим владельцам запредельную прибыль. Без новостей о нем не проходит и недели, а энтузиасты и инвесторы никак не могут прийти к единому мнению: чем станет EOS – одним из самых успешных блокчейн-проектов или грандиозным провалом на $4,2 млрд.

Материал подготовила Майя Тихонова, эксперт сайта о криптовалютах CryptoRatings.ru.

Рекордное ICO токенов EOS

Эмитент монет компания Block.one мелочиться не стала и выпустила сразу 1 млрд «монет» (токенов), из которых 100 тыс. зарезервировала для себя, а остальные 900 тыс. успешно продала в рамках ICO (первичное размещение монет). Краудсейл (продажа доступа к криптовалюте) продлился почти год с 26 июня 2017 года по 1 июня 2018-го, и это первый рекорд первичного предложения EOS. На сегодняшний день это самое долгое ICO за краткую историю данного способа сбора средств на стартап.

Второй рекорд выглядит еще более внушительным - Block.one удалось привлечь астрономическую сумму инвестиций в $4,2 млрд. Здесь надо отметить, что такого успеха команде проекта удалось добиться, не имея действующей платформы и вообще хоть какого-то продукта. Уже за первые 5 дней инвесторы скупили EOS на $ 170 млн, хотя платили они за чистую идею.



На количество монет создатели EOS не поскупились

Чем объяснить готовность людей вкладывать такие немыслимые деньги в проект, у которого на момент старта ICO не было ничего, кроме общего описания будущего продукта?

Возможно, свою роль сыграло участие в проекте Дэна Ларимера – фигуры неоднозначной, но весьма известной в криптосообществе. По крайней мере никто не оспаривает его талант разработчика и способность находить оригинальные подходы к построению криптовалютных платформ. Ранее он проявил себя в работе над другими нашумевшими стартапами – биржей Bitshares и социальной сетью Steemit. Правда, оба проекта, как и сам Лаример, вызывают у публики сомнения, а некоторые эксперты до сих пор вешают на них ярлык скама (проекты, которые не выполняют обязательства перед инвесторами).

Разумеется, не одному Ларимеру мы обязаны появлением EOS. В компании Block.one, зарегистрированной на Каймановых островах, трудятся порядка 35 человек. Должность исполнительного директора в ней занимает Брендан Блюмер, который ранее работал над стартапами ii5 и Okay.com и стал известной фигурой в блокчейн-индустрии в 2014 году. Криптограф Ян Григг – признанный специалист по разработке технологий безопасности финансовых систем. В числе советников числится и председатель совета директоров Bitcoin Foundation Брок Пирс.



Дэн Лаример, создатель EOS

Огромная сумма сборов при отсутствии готового продукта вполне предсказуемо вызвала ропот участников криптосообщества. Стали поговаривать о масштабном мошенничестве. Однако Block.one исправно выполняет свои обязательства. Компания представила обещанный продукт, хотя и не без огрех, а майннет EOS запущена в июне 2018-го.

Что такое EOSIO и зачем это нужно?

В рамках свое рекордного ICO Block.one собирала средства на разработку программного обеспечения под наименованием EOSIO. То есть это даже не блокчейн-платформа, а только ПО для построения блокчейн-сетей, причем как публичных, так и приватных. По задумке создателей, EOSIO должно представлять собой аналог традиционных операционных систем с готовой функциональностью для создания блокчейна с возможностью вертикального и горизонтального масштабирования и, как следствие, громадной по нынешним меркам пропускной способностью.



EOSIO вызвал ажиотаж и стал одной из самых ценных криптовалют в рекордные сроки

По плану Block.one ПО должно было обеспечить возможность:

создания смарт-контрактов с параллельным исполнением,

создания и управления учетными записями,

аутентификации,

формирования персональных баз данных и управления доступом к ним,

запуска децентрализованных приложений,

эмиссии собственных токенов для всех пользователей EOSIO, которые пожелают обзавестись своей монетой и провести ICO.

Запускать собственную блокчейн-платформу Block.one изначально не собиралась. Это должны были сделать и таки сделали сами члены сообщества. При этом держателям токенов EOS дали возможность принять одну или несколько блокчейн-сетей на базе программного обеспечения EOSIO для перевода на них своих монет, первично выпущенных на базе Ethereum. С этой целью блокчейн должны были поддержать владельцы не менее 15% жетонов.

Код EOSIO находится в открытом доступе. Все желающие могут бесплатно использовать его для запуска своей сети с возможностью вносить в его конфигурацию изменения и адаптировать под свои нужды. Block.one не будет иметь никакого контроля или доступа к управлению такими платформами. То есть фактически инвесторы, купившие EOS, не имеют никаких прав на само ПО, на разработку которого Block.one собирала деньги на ICO.

Почему EOS заслуживает внимания?

По своей функциональности платформа, которую запустили на основе EOSIO, сопоставима с Ethereum, что и послужило поводом для сравнения EOS и детища Бутерина.

Однако в пользу нашего героя дня говорит гораздо более высокая пропускная способность, и она вытекает из эффективного подхода к решению проблемы масштабирования. Основой метода, предложенного Ларимером, стал алгоритм консенсуса DPoS – делегированного доказательства доли. Подтверждением транзакций занимается несколько «свидетелей» - владельцев кошельков в сети EOS. Этих производителей блоков выбирают держатели монет путем всеобщего голосования.

В процессе обработки транзакций и формирования новых блоков система автоматически перетасовывает избранные кошельки, выбирая один из них для подтверждения очередного фрагмента цепи. Это позволяет исключить конкуренцию между производителями блоков. Кроме того, за счет встроенных механизмов блокчейн устойчив к форкам (возможность «отпочковаться» новой валюте со базой данных от старой) – при разветвлении сети система сама выбирает самую длинную цепь.



EOS или эфир? Кому доверяете больше?

На производителей блоков возлагается обязанность обеспечивать сеть определенным объемом вычислительных мощностей и поддерживать высокую скорость обработки транзакций. Если любой из них не выполняет свою работу в течение 24 часов, его отстраняют от работы над подтверждением транзакций.

За свои мощности «свидетели» получают вознаграждение в монетах, общая сумма которого в год не должна превышать 5% от всего количества выпущенных коинов EOS. Они также могут продавать оперативную память и дисковое пространство в качестве ресурса. Кроме того, «свидетели» располагают довольно широкими полномочиями в рамках сети. В частности, производители блоков могут останавливать обработку транзакций, когда это требуется для исправления проблем, и даже блокировать отдельные адреса на блокчейне EOS.

В результате, платформа, запущенная на основе софта от Block.one, характеризуется:

практически неограниченной способностью к масштабированию;

большой пропускной способностью – до 1000 транзакций в ближайшем будущем и до 1 млн и больше в отдаленной перспективе;

малым временем подтверждения транзакций – всего 0,25 секунды;

гибкостью и возможностью оперативного устранения технических неполадок и иных проблем, которые могут возникать в сети, включая кражу монет;

отсутствием транзакционных комиссий, хотя это и не означает, что всеми ресурсами производителей блоков можно пользоваться бесплатно – как уже отмечено выше, за выделение операционной памяти и дискового пространства придется платить.

За что критикуют EOS?

Критика EOS начинается с персоны Ларимера. Его предыдущие проекты имеют неоднозначную репутацию. Кроме того, разработчик покинул оба стартапа на этапе бета-тестирования. Нельзя исключать, что и со своим третьим блокчейн-стартапом он поступит аналогичным образом. Конечно, это могло бы нанести крепкий удар по курсу EOS. Однако сам Лаример говорит, что прошлые начинания были подготовкой к созданию нового проекта, а бросал он их из-за разногласий с другим членами команды.

Второй объект критики – любопытный пункт в документации проекта, в соответствии с которым Block.one снимает с себя всю ответственность за результат своей работы. Более того, в нем содержится указание на отсутствие у токена EOS практического назначения. Инвесторам сразу пояснили, что коин не дает своим владельцам никаких прав, в том числе в рамках майннет. Можно сделать вывод, что в покупке EOS вообще не было никакого смысла.

Как следствие токен с долей сарказма стали называть «монетой без назначения», отмечая, что единственной целью ее выпуска был сбор средств для Block.one. Усугубляет картину то, что согласно той же документации проекта, компания может распоряжаться полученными в ходе ICO деньгами по своему усмотрению. То есть она даже не обещала потратить их на разработку EOSIO.



Технически EOS очень хорош, вопросы остаются только к идейной чистоте и надёжности

Отсюда много заявлений от «знатоков» о том, что у EOS изначально не было никакого иного назначения, кроме сбора денег, а владельцы монеты фактически ничего не получают. С такими заявлениями нельзя согласиться, и ниже мы поясним почему. Сама Block.one , в свою очередь, объяснила спорный пункт в своих документах простой юридической формальностью – так они защищаются от возможных претензий инвесторов. Их можно понять – никто не хочет получить пару-тройку исков от покупателей монет, как Ripple.

Третья претензия к EOS – централизация. Этот довод против данной платформы прямо связан с применением алгоритма DPoS и базируется на двух веских основаниях:

У производителей блоков слишком много власти.

Оперативное управление блокчейном фактически находится в их руках. В частности, вскоре после запуска майннет EOS производители блоков позволили себе вольность, неслыханную для децентрализованных сетей – заблокировали несколько аккаунтов в связи с подозрением в попытке украсть токены. Справедливости ради, надо сказать, что в сети присутствует арбитраж, хотя и у него полномочия непомерно широки для децентрализованной сети. Впрочем, если взглянуть на ситуацию с позиции потенциальной жертвы хакеров, наличие возможности оперативно пресекать действия злоумышленников вряд ли можно охарактеризовать сугубо негативно.

Управление сетью концентрируется в руках крупных держателей EOS.

Действительно, почти 50% монет принадлежит владельцам 10 кошельков. Им остается докупить еще немного коинов, чтобы получить полный совместный контроль над сетью. Остальные держатели EOS хотя и имеют право участвовать в голосованиях при выборе производителей блоков и решении иных вопросов фактически никак не влияют на сеть. Как следствие, EOS стали называть олигархией под прикрытием демократии.

Виталик Бутерин отмечает недостатки принятой для EOS системы управления, указывая на ее уязвимость с точки зрения безопасности, а также обширные возможности для цензуры и введения ограничений на запуск отдельных децентрализованных приложений на базе платформы.

Стоит ли покупать EOS?

Итак, многие считают, что EOS выпустили для сбора денег, и больше ни на что эта монета не годится.

На самом деле это не так. Держатели EOS получают:

Возможность пользоваться ресурсами сети. Например, для использования вычислительных мощностей на счете должно быть зарезервировано некоторое количество монет. По истечение установленного в контракте срока коины высвобождаются, и владелец снова может ими распоряжаться. Таким образом, у монет есть вполне понятное практическое назначение. Право на участие в голосованиях. Обладатели EOS разделяют между собой возможность управления сетью, а это можно расценить как совместное владение платформой. Проблема только в том, что держатели малого количества коинов не могут тягаться с собственниками крупных сумм в EOS, но это уже детали. Возможность участия в эйрдропах (кратковременном бесплатном распределении монет между участниками сети) проектов, которые запускают на базе EOS. Наверняка многие проекты будут распределять свои токены среди держателей родной монеты платформы. Впрочем, это уже происходит, так что можно рассчитывать на пассивный доход.

Наличие практического применения у нативной монеты перспективной блокчейн-платформы позволяет рассчитывать на формирование растущего спроса на нее со стороны разработчиков, которые будут использовать блокчейн EOS. Если проект в целом окажется успешным и станет базой для большого числа децентрализованных приложений, спрос будет естественным образом стимулировать рост курса монеты. Затормаживать его будет только 5%-ая годовая инфляция.



EOS затянул множество инвесторов. Не погорят ли они на своих начинаниях?

Однако повышение цены коина за счет востребованности у разработчиков – вопрос времени. Сейчас динамика курса монеты больше зависит от ажиотажа вокруг проекта. Менее, чем за год EOS пробилась в топ-5 криптовалют по капитализации. За месяц до запуска майннет в конце апреля 2018 года котировки коина добирались до отметки в $22,89. С учетом того, что еще в июле 2017-го цена EOS колебалась в диапазоне $1,01-4,19, ранние инвесторы могли получить от 450% до 2166% прибыли. Так что это уже можно назвать удачным вложением для тех, кто вовремя подсуетился.

Вместе с тем курс коина подвержен высокой волатильности, как, впрочем, и вся крипта. Позиции, завоеванные весной, EOS полностью потерял – на 25.09.2018 цена монеты составляла всего $5,7. Вряд ли в ближайшие пару лет что-то принципиально изменится – коин еще долго будет штормить. Однако при позитивной динамике развития самой сети его определенно ждет светлое будущее с возможностью достижения цены в $50 и выше в 2019-2020.

Стоит отметить и высокие экспертные оценки проекта. В частности, китайские аналитики ставят майннет EOS на первое место в своем рейтинге публичных блокчейнов, отдавая должное технологии, инновационности и возможностям практического применения платформы. Если система управления сетью, а также софт от Block.one не дадут критический сбой, способный напрочь лишить проект доверия инвесторов и разработчиков, причин для беспокойства за монету EOS и ее курс не будет.

Как хранить и где купить EOS?

Официального кошелька для монеты от разработчиков нет и не предвидится. Заботу о таких мелочах они оставили на долю сообщества, которое тоже еще не предложило удобное приложение. Разумеется, в софте от Block.one предусмотрен инструментарий для создания учетной записи и управления средствами на балансе, но для его использования придется осваивать командную строку. Инструкция по созданию учеток и кошельков, а также по управлению ими представлена в документации проекта.

Еще сложнее обстоит дело с созданием счета в сети EOS, на котором должны учитываться ваши монеты. Если с биткоином, эфиром и большинством криптовалют тут все просто, то с EOS придется повозиться и даже заплатить. Дело в том, что создать новый счет может только владелец монет, а для владения ими надо иметь счет. Вот так все запутано. То есть новым пользователям для создания аккаунта в сети EOS придется обращаться к тем, у кого такие аккаунты уже есть.

Благо эту услугу уже поставили на поток – предприимчивые владельцы монет помогают открыть счет за небольшую плату. Пример такого сервиса eos-account-creator.com. Обратите внимание: это только пример, а не рекомендация.

Что касается покупки EOS, то тут выбор большой. За фиат, включая рубли, коин можно приобрести на сайтах онлайн-обменников или бирже EXMO. К оплате принимают Яндекс.Деньги, Qiwi, Payeer, Perfect Money. Можно рассчитаться и банковской картой. За крипту EOS удастся купить на большинстве топовых криптобирж.