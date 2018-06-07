Обзор эфириума: чем отличается от биткоина и стоит ли его покупать?

В одном из своих выступлений Стив Возняк заявил, что цепочка блоков Ethereum может сравниться по значимости с Apple. Звучит впечатляюще, но если о надкушенном яблоке знают все, то с криптовалютой эфириум и ее сетью широкая публика едва знакома. Что представляет собой эта платформа, почему она так важна, и как ее токен может сместить биткоин с пьедестала почета?

Материал подготовила Майя Тихонова, эксперт сайта о криптовалютах CryptoRatings.ru.

Как появился эфириум?

Имя Виталика Бутерина стало известно российским массам после его выступления на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, а также задушевных бесед с отечественными чиновниками и лично Владимиром Путиным о будущем криптовалют. Но сообществу криптоэнтузиастов он знаком давно.

Канадец российского происхождения прославился среди единомышленников ещё в 2011-м. Тогда он стал одним из основателей и авторов первого печатного издания о блокчейне и криптовалютах Bitcoin Magazin. Публикациями в журнале Бутерин не ограничился и в конце 2013-го предложил концепцию платформы для создания децентрализованных приложений. С этой платформой появилась возможность расширить функциональность сети за счет поддержки скриптового языка.



Виталик Бутерин

Но сообщество новаторскую идею Виталика не поддержало, и поэтому он решил запустить собственную криптовалюту. За несколько месяцев энтузиаст собрал команду и вместе с коллегами организовал ICO, в ходе которого стартаперы получили финансирование в размере 31 000 биткоинов или около $18,5 млн.

Первую версию системы Ethereum мир увидел 30 июля 2015-го. На первый взгляд, она мало отличалась от сети криптозолота и механизма ее работы. Это такой же блокчейн с майнингом монет и возможностью быстро произвести транзакцию с коинами за небольшую комиссию, размер которой устанавливает сам пользователь. Майнеры всё так же занимаются валидацией блоков сети и получают за это вознаграждение. Эфириумы тоже можно использовать в качестве средства платежа в обычном магазине, но это не ключевая цель существования его сети.

Что умеет делать блокчейн Ethereum?

Строго говоря, сам-то он ничего особенного не делает. Но каждый желающий может использовать его как гигантскую децентрализованную виртуальную машину. Иными словами, чтобы получить в распоряжение все преимущества блокчейна для решения своих задач, не обязательно создавать собственную сеть. Можно воспользоваться готовой системой Ethereum.

Управлять ее ресурсами позволяют смарт-контракты. Это код, написанный на оригинальном языке программирования Solidity. Разработчик задает сценарий, построенный по принципу «если – то», а узлы блокчейна исполняют эту программу в автоматическом режиме с записью результатов каждой операции в сеть.



Блокчейн эфириума

Это новшество позволило создавать на базе Ethereum приложения, которые работают строго в соответствии с установленным алгоритмом без сбоев, цензуры, мошенничества и участия третьих сторон. Если один из узлов, исполняющих смарт-контракт, перестанет работать, на стабильность приложения в целом это никак не повлияет. Данные, полученные в результате выполнения смарт-контракта, тоже остаются неизменными. Вместе со всем блокчейном они надежно сохранены за счет распределения между тысячами узлов.

Функциональность сети Ethereum позволяет:

Формировать сложные смарт-контракты для управления цепями поставок.

Запускать различные приложения, от служебных программ до игр.

Превращать в токены любые виды активов, включая драгоценные металлы и камни.

Создавать сервисы идентификации пользователей, подтверждения подлинности документов и т.д.

Организовать децентрализованную биржу активов.

В теории на Ethereum даже можно запустить систему электронного голосования на политических выборах. Правда, этого еще никто не делал.

Как Ethereum спровоцировал бум на рынке ICO?

Об этом знают не все, но эфириум – не единственная криптовалюта, которая работает на блокчейне Ethereum. На его основе создавать свои токены может каждый. Это еще одна из ключевых возможностей смарт-контрактов. Правда, выпуск собственных коинов пользователей должен предусматривать фиксированное количество монет, а майнить их нельзя.

Для всех токенов установлен стандарт ERC-20. Он содержит набор правил создания монет на базе Ethereum. Их соблюдение нужно для нормального взаимодействия токенов с системой. Зачем это знать вам? Например, затем, что именно внедрение стандарта ERC-20 спровоцировало взрывной рост количества блокчейн-стартапов в 2016-2017 годах и превратило эту тематику из подпольной в популярную.



Ферма для майнинга эфириума

Создавать собственные монеты стало сравнительно легко и дешево. Молодые проекты ухватились за эту возможность, как за способ быстрого и дешевого запуска своих приложений с оригинальными токенами и сбора средств на развитие компании (ICO). Свои монеты они продают инвесторам так же, как это делают обычные предприятия с акциями, но только за цифровую валюту.

В чем ценность криптовалюты эфириум?

Биткоин часто называют финансовым пузырем, ссылаясь на то, что он ничем не обеспечен. Вопрос спорный, а вот аналогичные высказывания об эфириуме найти трудно. Почему?

28 февраля 2017-го было объявлено о создании некоммерческой организации Enterprise Ethereum Alliance, которая сейчас занимается изучением возможностей применения блокчейна Ethereum для корпоративных нужд. Но обратите внимание на состав участников этого альянса! В него вошли Intel, Microsoft, J.P. Morgan и еще несколько крупных технологических компаний и финансовых институтов.

Почему это важно с точки зрения ценности эфириума? Дело в том, что в существовании, практическом применении и развитии платформы Ethereum заинтересовано не только криптосообщество, но и огромная армия пользователей сети. Причем в число этих самых пользователей входят гигантские компании с колоссальными капиталами.

Доступ к ресурсам блокчейна предоставляется не бесплатно: за каждую операцию приходится платить комиссию. Измеряется она в единицах gas (газ). Для всех вычислительных операций установлен свой фиксированный тариф в зависимости от сложности. Но оплачивать этот газ нужно в эфириумах, а стоимость каждой единицы «топлива» устанавливает сам пользователь. Чем больше цена исполнения смарт-контракта, тем выше его приоритет и скорость обработки.

Итак, каждый пользователь блокчейна Ethereum должен иметь в распоряжении необходимое количество криптовалюты эфириум. С ростом числа и сложности приложений, запущенных в сети, увеличивается и естественный спрос на ее родной токен. Высокий интерес к проекту со стороны крупных корпораций и расширение практического применения Ethereum делаем эфириум всё более популярным и ценным.

Что будет с курсом эфириума?

В 2018-м Китайский центр информационного развития промышленности начал публиковать свой рейтинг публичных блокчейнов. Аналитики оценивают 28 топовых децентрализованных сетей по трем критериям: инновации, технология и применение. И первое место исследователи из Поднебесной отдают платформе Ethereum, тогда как биткоин, например, смог занять только 13-ю позицию.

Это говорит о том, что потенциал проекта далеко не исчерпан, а достойных конкурентов у него до сих пор нет. Число желающих воспользоваться ресурсами готовой децентрализованной сети увеличивается нарастающим темпом, и большинство из них выбирает Ethereum. Поэтому спрос на криптовалюту велик и имеет тенденцию к росту.

Резкому удорожанию монеты мешает непрерывная и неограниченная эмиссия. Если добыча биткоина гарантированно остановится на отметке 21 млн, то у майнинга эфириумов такого предела нет. Однако объемы добычи, то есть количество новых токенов в ближайшие годы будет падать. Это связано с глобальными изменениями в протоколе Ethereum.

Разработчики наметили постепенный отказ от привычного майнинга в пользу подтверждения транзакций на основе алгоритма Proof of Stake (доказательство доли). Это поможет улучшить показатели масштабируемости сети и скорости обработки транзакций, и затормозит производство новых монет эфириум. То есть рост спроса на токен (монеты) обещает значительно превысить объемы их выпуска. Следствием этого неизбежно станет повышение цены коинов.



Эфир на некоторое время умудрился стать популярнее биткоина

Насколько вырастет курс эфириума в ближайшие годы, с уверенностью не скажет никто. Соучредитель Reddit Алексис Оганян, например, считает, что уже в 2018-м он достигнет отметки $15 000 и побьет биткоин. Прогноз очень оптимистичный, учитывая, что эфириум отстает от криптозолота более чем на 1000%. Но в перспективе 2-3 лет это такой сценарий выглядит вполне реально.

Означает ли это, что нужно срочно бросать скупать эфириум? Не совсем. Во-первых, он страдает от относительно низкой скорости обработки транзакций. Нагрузка на сеть стремительно увеличивается, а ресурсов недостает. Разработчики трудятся над решением этой проблемы, но идеальный выход пока не найдет.

Во-вторых, у сети Ethereum наметились серьезные конкуренты. Например, платформа EOS обладает аналогичным функционалом, но ее создатели, по их собственным заверениям, нашли удачные пути устранения «детских болезней» Ethereum. Забавно, что проект EOS изначально создал свои токены и собрал инвестиции, используя блокчейн эфириума. Теперь некоторые называют его «убийцей» платформы Ethereum.

Это не единственный потенциальный конкурент нашего героя. Насколько успешными окажется соперники, и смогут ли Бутерин и Ко побороть их, пока неизвестно.

Как купить эфириумы?

За рубли и другие фиатные деньги эту криптовалюту удастся приобрести:

Через онлайн-обменник. Ключевое достоинство этого метода – простота, а главный недостаток – не самый выгодный курс.

На P2P платформе, например, localethereum.com. Речь идет о покупке коинов непосредственно у владельца через сервис, который выполняет функцию депозитария и арбитра. Если продавец окажется нечестным, выполнение его обязательств обеспечит платформа. К безопасности сделки прилагается возможность найти предложение с достаточно выгодным курсом коина.

С помощью Telegram-бота. У сервисов вроде ChangeBot принцип работы тот же, что и у P2P платформ.

На децентрализованной бирже. Только здесь можно купить криптовалюту по рыночной цене, хотя нельзя забывать и о комиссиях платформы. За рубли вам продадут эфириум на Livecoin или EXMO.

Для покупки, хранения и перевода коинов понадобится кошелек. На официальном сайте можно скачать клиент для монеты от ее разработчиков Ethereum Wallet. Это десктопный кошелек для тех, кто готов пожертвовать мобильностью в пользу безопасности. Если нужен постоянный доступ к монетам, лучше выбрать онлайн-сервис myetherwallet.com или аналоги.