Как заработать на ЧМ по футболу: беспроигрышные ставки как способ обыграть букмекера

Чемпионат мира-2018 — грандиозное зрелище, даже если вы не разбираетесь в футболе. А если разбираетесь, есть шанс не тратить свои познания на споры с другими фанатами, а заработать на своей информированности. Сегодня мы разберёмся, как сделать выигрышную ставку и обвести вокруг пальца хитрых букмекеров.

Игроки букмекерских контор хотят делать ставки по самым выгодным коэффициентам. Когда букмекер формирует коэффициенты, он должен помнить об интересах как игроков, так и компании. Когда игроки видят коэффициенты, они должны захотеть рискнуть своими деньгами. При этом ккомпания должна остаться в плюсе при любом исходе матча.



О том, как формируются коэффициенты и как обыграть букмекера - в материале Петра Кондакова, эксперта крупнейшего сайта о ставках на спорт в России «Рейтинг Букмекеров».

Как букмекер определяет коэффициенты?

Основной принцип при определении коэффициентов букмекером четкий и ясный - при любом исходе пари компания должна получать прибыль.

Когда вы делаете ставки, стоит помнить, что букмекеры предлагают клиентам коэффициенты, которые будут максимально приближенными к реальности. Но на 100% реальными они не будут никогда. Так просто невыгодно делать бизнес.

Приведем простой пример. Два человека спорят, четное или нечетное число выпадет на кубике после броска. Шансы 50 на 50. Один ставит 100 рублей на чет, другой – на нечет. При таком раскладе тот, кому улыбнулась удача, получил бы 100 рублей выигрыша, а вот букмекер не получил бы прибыли. Но так на самом деле не бывает.

Если предположить, что в нашем примере игрок получил не 100 рублей, а 85, то это будет означать, что букмекер получил 15 рублей прибыли при любом исходе. Эта «комиссия» называется маржей и позволяет конторе оставаться всегда в выигрыше.

Букмекерский коэффициент определяют два глобальных фактора: вероятность исхода события и маржа. В первый фактор входит все, что угодно: составы команд, фактор своего поля, статистика личных встреч, мотивация, игровая форма и еще куча разных моментов. В каждой компании есть свой аналитический отдел, который тщательно изучает всю информацию перед матчем и выставляет коэффициенты. Чем выше вероятность победы той или иной команды – тем меньше коэффициент.

Другое дело маржа. У каждого букмекера она своя. Чем она выше, тем ниже коэффициент. Конечно, игрок, который ставит небольшую сумму один раз в год, не обратит внимания на то, поставил он на коэффициент 1,85 или 1,9. По сути, это всего пять копеек с каждого рубля. Но на длинной дистанции эти пять копеек могут превратиться в крупную сумму. И профессиональные игроки все это учитывают.

Нужно понимать, что на каждое соревнование букмекер выставляет свою маржу. На крупные соревнования, где играют известные спортсмены, показатель занижается – вероятность неожиданного исхода здесь меньше, а низкая маржа привлечет игроков. Другой вопрос, что на матчи третьей лиги далекой африканской страны могут выставить маржу и в 20%. Букмекер пытается обезопасить себя от знатоков таких соревнований. Хотя есть и другие инструменты, как правило, даже более действенные – например, вам просто не дадут поставить крупную сумму на такой матч.

Но мало просто выставить коэффициенты. Букмекеры тщательно следят за тем, на кого игроки ставят и, в зависимости от потока денег, меняют коэффициенты. Зачем? Да все с той же целью – получить максимальную прибыль. Для этого нужно стараться распределить объем ставок игроков по всем исходам рынка.

Как обыграть букмекера: валуйные ставки



Чтобы победить букмекера и выиграть на ставках, многие игроки находятся в постоянном поиске валуйных ставок. Они получили свое название от английского слова Value – ценность.

Итак, что же такое валуйные ставки? Это ставки на те события, где букмекер, по вашему мнению, недооценил исход. Даже если такая ставка проигрывает, то она считается правильной, а в теории такие ставки обязательно дадут плюсовой итог на дистанции. Главное в такой ситуации – правильный анализ.

Простейший пример – букмекер оценивает шансы команд одинаковым коэффициентом 1,9. Но вы, проведя свой собственный анализ, считаете, что у одной из команд шансов на победу куда больше, и ставите на нее. То есть вы считаете, что букмекер дает слишком большой коэффициент на победу одной из команд. Такая ставка и будет валуйной.

По сути «валуй» - это разница между вашей собственной оценкой и оценкой букмекера. Такая стратегия принесет плюс на дистанции, но требует кропотливой работы. Нужно по-настоящему разбираться в том или ином виде спорта, изучать статистику, все возможные источники новостей. В них иной раз может попасться очень ценная информация.

Стоит почитать и прогнозы экспертов, сравнить мнения. Кстати, порой игроки, не думая, ставят на то, что им предлагают эксперты. Это приводит к тому, что денежный поток на победу одной из команд заставляет букмекера менять коэффициенты, что может повысить валуйность события. Например, если коэффициент на один из исходов падает, и это совпадает с вашими ожиданиями от матча, можно попробовать найти букмекера, который не последовал за рынком или просто не успел сделать это.

В такой стратегии есть два больших подводных камня. Во-первых, стоит заметить, что плюс зачастую ощущается на дистанции не в 10, не в 50 и даже не в 100 ставок. Не все игроки сохраняют при этом терпение и следуют системе. Всегда хочется получить все и сразу.

Во-вторых, не всегда анализ игрока вернее, чем у букмекера. Порой каждый из нас возмущается, что букмекеры не верят в любимую команду, и ставит на нее из патриотических чувств, хотя на самом деле кроме любви к коллективу никаких аргументов и нет.

Чтобы стабильно выигрывать на ставках – нужно много трудиться. Прежде чем начать, спросите себя, готовы ли вы к этому. В противном случае можно ограничиться небольшими ставками «под просмотр» матча. Играйте ответственно!