Всё, что вы не знали о гравитации, но стеснялись спросить

Ferra.ru, 

О гравитации мы знаем, что она бессердечная – не позволяет прыгать высоко или таскать тяжести без напряжения. Да и вообще отправляет лицо в миску с салатом, стоит нам чуть потерять самообладание. А вот зачем она действительно нужна, и почему без неё было бы ещё хуже, мало кто вспоминает. Мы вспомнили, и сейчас расскажем.

Во-первых, гравитация с научной точки зрения – это не сила притяжения. Во-вторых, тяжёлые предметы падают вниз с такой же скоростью, как и лёгкие – ребята-учёные доказали это примерно 600 лет тому назад. В-третьих, без гравитации мы бы не просто красиво плавали в облаках, как космонавты или наркоманы, а получили бы массу проблем, иногда несовместимых с жизнью. Зачем нас прижимает к земле, почему гравитация полезна даже вне человеческой цивилизации, и как бы жилось без неё – смотрите в нашем видео.

Автор
Ferra.ru
Теги
видео наука земля гравитация

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