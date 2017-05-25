Как уберечь компьютер от вирусов: 5 правил кибербезопасности

«Да мне не нужны антивирусы, я не дурак, чтобы запускать файлы с непонятных сайтов» — среди тех, кто так говорит, нет людей без вирусов на компьютере, но они просто не знают об этом. Рассказывает и об антивирусах, и о других правилах компьютерной гигиены, которые резко уменьшат шансы заражения.

Самая последняя ОС





Десятилетиями использовать одну и ту же версию Windows — это как ездить на одной и той же модели автомобиля. Может, вам и кажется, что раньше «трава была зеленее», но без подушек безопасности и прочих современных фишек вы подвергаете себя лишнему риску. Новые версии операционных систем выходят регулярно не только для того, чтобы производитель мог заработать денег — Microsoft уже доказала это бесплатным обновлением до Windows 10 — но и чтобы быть более устойчивыми к всё более изощрённым технологиям взлома.

Обновлять программы и ОС





Но недостаточно просто перейти на последнюю версию ОС. Важно не откладывать обновления, которые она регулярно предлагает установить, так как нередко они содержат исправления критичных уязвимостей, с помощью которых хакеры получают доступ к вашему компьютеру. К примеру, вирус-вымогатель WannaCry использует уязвимость в Windows, чтобы зашифровать ваши данные и требовать за них выкуп, а Microsoft выпустила «заплатку» для этой «дыры» за два месяца до глобального заражения.

Но недочёты в безопасности встречаются не только в операционных системах, они могут быть в любой программе. Именно поэтому всегда стоит обновлять всё, что обновляется, и не пользоваться старым «заброшенным» софтом или уже неподдерживаемыми версиями, так как через них злоумышленники также могут атаковать ваш компьютер.

Антивирус





Конечно, просто обновлять все программы в срок — только пол дела. Без эффективной защиты вы всё равно подвергаете свои данные большому риску. Тем более, что уже давно не обязательно платить серьёзные суммы за антивирус — в интернете полно бесплатных, но качественных продуктов. Про лучшие из них мы писали в материале «Лучшие бесплатные антивирусы для Windows».

Антивирусы не только сверяются со списком уже известных зловредов, но также стараются отлеживать странное поведение программ. Например, программа может попасть под подозрение при несанкционированном шифровании нескольких файлов подряд, особенно в самых популярных директориях вроде рабочего стола и документов пользователя.

Бэкап





Один из самых действенных способов борьбы с вирусами, цель которых испортить или зашифровать ваши данные. Ведь, если у вас есть запасная копия важных данных, вам уже не придётся платить за них выкуп в случае инфицирования компьютера. Вы просто отформатируете диск, поставите заново Windows и скопируете данные из бэкапа. Долго, но дешёво. И, что самое главное, нет никакой гарантии, что злоумышленники вернули бы вам вам ваши файлы после того, как вы передали им выкуп. О том, как и где хранить копии важных данных, вы можете прочитать в статье «5 правил, чтобы не потерять данные на компьютере навсегда».

Бдительность

Возможно, самый очевидный из всех советов, но не менее важный и эффективный — не открывайте ничего подозрительного. Неизвестные файлы и программы из интернета, найденные на неизвестных форумах, где одни подставные пользователи уверяют других, что это нормально, что программа попросила ввести код из SMS; всевозможные ссылки внутри электронных писем, и даже завлекающий контент внутри социальных сетей может быть вредоносным. А если уж очень чешутся руки кликнуть на подозрительную ссылку или открыть программу неизвестного разработчика, еще раз пройдитесь по этому списку и убедитесь, что ваша ОС обновлена до последней версии, антивирус работает и тоже обновлен, а важные данные сохранены в надёжных местах за пределами компьютера, который вы хотите подвергнуть риску.