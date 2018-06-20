Обзор Litecoin: чем отличается от биткоина, что будет с курсом и как купить
Биткоин породил десятки криптовалют, едва отличимых друг от друга. С подачи бывшего сотрудника Google Чарли Ли одним из таких внебрачных детишек крипто-папы стал лайткоин. Казалось бы, зачем миру еще одна глобальная цифровая валюта? Тем не менее лайткоин сегодня занимает шестую строчку в рейтинге криптовалют по капитализации и имеет довольно широкую поддержку сообщества. Чем он лучше биткоина, как его используют, и стоит ли вкладывать деньги в эту монету?
Материал подготовила Майя Тихонова, эксперт сайта о криптовалютах CryptoRatings.ru.
Лайткоин – это просто еще один клон биткоина?
И да, и нет. Лайткоин выстроен на основе протокола биткоина. Это всё та же одноранговая сеть, состоящая из цепочки связанных между собой блоков информации о транзакциях. Сформирована она за счет добровольной поддержки участников, которые предоставляют свои вычислительные мощности для обработки транзакций и генерации блоков.
Суть и назначение лайткойна аналогичны задачам, которые изначально призван решать его старший брат. Он должен служить средством платежа, более удобным, быстрым и дешевым, чем обычные национальные валюты.
Отличий от криптозолота у лайткоина, прямо скажем, мало:
- разные алгоритмы формирования «кирпичиков» блокчейна». Если биткоин работает на SHA-256, то лайткоин применят scrypt, разработанный офицером безопасности FreeBSD Колином Персивалем. Изначально он был создан для онлайн-сервиса Tarsnap, но и для криптовалюты сгодился;
- повышенная частота генерации блоков. В блокчейне биткоина новый блок появляется каждые 10 минут, а в сети лайткоина этот процесс занимает всего лишь 2,5 минуты;
- майнинг лайткоинов остановится, когда общее число добытых монет достигнет 84 млн. Предельное число биткоинов в 4 раза меньше – 21 млн.
Чем лайткоин лучше биткоина?
Разработчики лайткоина никогда не претендовали на конкуренцию с криптовалютой №1. Напротив, они полагают, что именно биткоин будет служить главной цифровой монетой. Лайткоин скромно займет место его полезного дополнения.
Как следствие, выдающихся особенностей у нашего героя нет, хотя преимущества перед биткоином присутствуют:
- транзакции проходят в 4 раза быстрее за счет сокращенного времени генерирования блоков. Биткоины доходят до адресата в лучшем случае через 10 минут после отправки. В блокчейн лайткоина платежная операция может попасть уже по прошествии 2,5 минут;
- меньше очередь транзакций. Чем быстрее сеть обрабатывает платежи, тем меньше операций томится в пуле в ожидании своих благородных майнеров. Следовательно, переводы удается проводить быстро без повышенных комиссий;
- транзакции дешевле в несколько раз. В декабре 2017-го средний размер сбора за обработку операций в сети биткоина достигал $52, а за перевод лайткоинов в тот же период платили $1,4. Сейчас ажиотажа на рынке нет, поэтому размеры сборов сильно упали. Но переводить лайткоины по-прежнему в 3-5 раз дешевле, чем биткоины.
Преимуществ немного, но они определенно делают лайткоин более выгодным средством платежа. Продавцам понравится скорость обработки транзакций, а покупателям – крошечные комиссии.
Можно ли его майнить?
За каждый новый блок в сети лайткоина майнеры сегодня получают вознаграждение в 25 монет, что по текущему курсу составляет около $2,5 тыс. Выглядит неплохо, если учесть, что такую сумму раздают каждые 2,5 минуты. Кроме того, лайткоин не пользуется повышенной популярностью у промышленных майнеров, поэтому добывать монеты можно при помощи относительно простого оборудования.
Майнинг лайткоинов на Asic (Gridseed)
Значит ли все это, что пора вкладывать деньги в добычу лайткоина? Вряд ли, и вот почему:
- слишком сложно. Когда цена монеты выросла вместе со всем рынком в декабре 2017-го, многие игроки переключили свои вычислительные мощности на добычу лайткоина. Это, разумеется, привело к скачку сложности майнинга. С тех пор монета подешевела, ажиотаж вокруг нее поостыл, но сложность добычи все еще относительно высока и не соответствует стоимости коина;
- слишком дешево. Текущий курс лайткоина едва обеспечивает покрытие издержек на добычу. Небольшой профит сумеют получить только майнеры, у которых есть доступ к очень дешевой электроэнергии, а лучше и вовсе бесплатной;
- вознаграждение скоро уменьшится. Весной 2019-го награда за генерацию блока сети лайткоина сократится вдвое: вместо 25 монет майнерам будут отсыпать только 12,5 коинов. Если цена криптовалюты к тому времени не удвоится, ничего кроме убытков майнинг лайткоина приносить не будет.
Может ли лайткоин стать криптовалютой № 1?
Чарли Ли изначально позиционировал свое творение как органичное дополнение к биткоину. По его мнению, криптозолото наилучшим образом подойдет для хранения сбережений, но когда захочется свои накопления потратить, лучше использовать лайткоин. Действительно, для совершения покупок или оплаты услуг он удобнее и выгоднее.
Лайткоин может работать в паре с биткоином, но никогда не превзойдет его по цене и позиции на рынке. Более того, если криптозолото все-таки канет в лету, весьма вероятно, что лайткоин последует за ним.
Что будет с его курсом?
С 2013-го по март 2017-го цена монеты демонстрировала удивительную стабильность. Она почти все время колебалась в диапазоне $3-5. Однако весной прошлого года все изменилось. Коин стремительно рос на протяжении нескольких месяцев, пока не перешагнул отметку $350 в декабре. Отскок был болезненным – сейчас монета стоит около $100.
В целом лайткоин идет в фарватере биткоина, повторяя все изгибы его ценового графика, падая и подрастая вместе с ним. Если на рынок продолжат давить «медведи» (ребята, которые не закупают криптовалюту надолго в надежде на её рост, а зарабатывают сразу, на колебаниях курсов), наша монета не устоит и просядет. Также легко она может забраться на быка и повторить героический подвиг декабря 2017 года и даже добраться до уровня в $400 и преодолеть его. Но случится ли это?
Не катастрофа, но лучшие времена уже позади
Прогнозы аналитиков о будущем крипторынка на ближайшие годы разнятся. Многие говорят, что коины первого поколения, не созданные для решения конкретных задач, уйдут с рынка. В этом числе рискует оказаться и лайткоин. Это не значит, что он исчезнет с рынка в течение 1-2 лет или больше никогда не обновит свои исторические максимумы. Но вот более отдаленная перспектива туманна.
В альтернативном сценарии биткоин укрепится в статусе цифрового золота, а распространение криптовалюты в качестве платежного средства продолжится. Тогда у лайткоина будут неплохие шансы на удорожание. Происходить оно будет за счет заключения партнерских соглашений с компаниями, ритейлерами, всевозможными онлайн-сервисами и т.д. Чем шире круг организаций, которые принимают лайткоины, тем выше цена монеты.
Жаль только, что ни одно государство не хочет признавать криптовалюту законным средством платежа. Это не мешает многим магазинам и кафе принимать цифровые монеты, но никакого массового распространения платежей криптой в таких реалиях быть не может.
Как хранить лайткоины?
На официальном сайте криптовалюты есть несколько рекомендованных кошельков:
- Litecoin Core – создан и поддерживается разработчиками лайткоина. Это десктопный клиент с поддержкой Windows, Linux, Mac OS. Относится к категории «толстых» кошельков, то есть требует скачивания блокчейна криптовалюты на жесткий диск компьютера пользователя;
- Electrum – облегченный вариант для ПК. Не требует загрузки блокчейна, совместим со всеми популярными платформами;
- LoafWallet – мобильный кошелек для лайткоина с поддержкой Android, iOS.
Где купить лайткоины?
- Лично у владельца без посредников и вспомогательных сервисов. Есть вероятность остаться и без виртуальных, и без реальных монет, но каждому свое.
- Через онлайн-обменник. Этот вариант предпочтет осторожный новичок. Курсы на обменниках откровенно грабительские, зато даже неопытный пользователь может обменять свои рубли или доллары на лайткоины за 10 минут.
- На криптовалютной бирже.
Последний пункт требует особого внимания. Если на руках имеются только рубли или доллары, ассортимент доступных бирж сужается до коротенького списка:
- C-cex,
- Exmo,
- Yobit,
- Wex,
- LiveCoin.
Не воспринимайте этот перечень как список рекомендованных бирж. Тон отзывов о таких сервисах варьируется от восторженного до крайне негативного. Но только на этих платформах удастся приобрести лайткоины за обычные деньги по курсу, близкому к рыночному.