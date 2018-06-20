Обзор Litecoin: чем отличается от биткоина, что будет с курсом и как купить

Биткоин породил десятки криптовалют, едва отличимых друг от друга. С подачи бывшего сотрудника Google Чарли Ли одним из таких внебрачных детишек крипто-папы стал лайткоин. Казалось бы, зачем миру еще одна глобальная цифровая валюта? Тем не менее лайткоин сегодня занимает шестую строчку в рейтинге криптовалют по капитализации и имеет довольно широкую поддержку сообщества. Чем он лучше биткоина, как его используют, и стоит ли вкладывать деньги в эту монету?

Материал подготовила Майя Тихонова, эксперт сайта о криптовалютах CryptoRatings.ru.

Лайткоин – это просто еще один клон биткоина?

И да, и нет. Лайткоин выстроен на основе протокола биткоина. Это всё та же одноранговая сеть, состоящая из цепочки связанных между собой блоков информации о транзакциях. Сформирована она за счет добровольной поддержки участников, которые предоставляют свои вычислительные мощности для обработки транзакций и генерации блоков.

Суть и назначение лайткойна аналогичны задачам, которые изначально призван решать его старший брат. Он должен служить средством платежа, более удобным, быстрым и дешевым, чем обычные национальные валюты.

Отличий от криптозолота у лайткоина, прямо скажем, мало:

разные алгоритмы формирования «кирпичиков» блокчейна». Если биткоин работает на SHA-256, то лайткоин применят scrypt, разработанный офицером безопасности FreeBSD Колином Персивалем. Изначально он был создан для онлайн-сервиса Tarsnap, но и для криптовалюты сгодился;

повышенная частота генерации блоков. В блокчейне биткоина новый блок появляется каждые 10 минут, а в сети лайткоина этот процесс занимает всего лишь 2,5 минуты;

майнинг лайткоинов остановится, когда общее число добытых монет достигнет 84 млн. Предельное число биткоинов в 4 раза меньше – 21 млн.

Чем лайткоин лучше биткоина?

Разработчики лайткоина никогда не претендовали на конкуренцию с криптовалютой №1. Напротив, они полагают, что именно биткоин будет служить главной цифровой монетой. Лайткоин скромно займет место его полезного дополнения.



Не противники, а товарищи

Как следствие, выдающихся особенностей у нашего героя нет, хотя преимущества перед биткоином присутствуют:

транзакции проходят в 4 раза быстрее за счет сокращенного времени генерирования блоков. Биткоины доходят до адресата в лучшем случае через 10 минут после отправки. В блокчейн лайткоина платежная операция может попасть уже по прошествии 2,5 минут;

за счет сокращенного времени генерирования блоков. Биткоины доходят до адресата в лучшем случае через 10 минут после отправки. В блокчейн лайткоина платежная операция может попасть уже по прошествии 2,5 минут; меньше очередь транзакций . Чем быстрее сеть обрабатывает платежи, тем меньше операций томится в пуле в ожидании своих благородных майнеров. Следовательно, переводы удается проводить быстро без повышенных комиссий;

. Чем быстрее сеть обрабатывает платежи, тем меньше операций томится в пуле в ожидании своих благородных майнеров. Следовательно, переводы удается проводить быстро без повышенных комиссий; транзакции дешевле в несколько раз. В декабре 2017-го средний размер сбора за обработку операций в сети биткоина достигал $52, а за перевод лайткоинов в тот же период платили $1,4. Сейчас ажиотажа на рынке нет, поэтому размеры сборов сильно упали. Но переводить лайткоины по-прежнему в 3-5 раз дешевле, чем биткоины.

Преимуществ немного, но они определенно делают лайткоин более выгодным средством платежа. Продавцам понравится скорость обработки транзакций, а покупателям – крошечные комиссии.

Можно ли его майнить?

За каждый новый блок в сети лайткоина майнеры сегодня получают вознаграждение в 25 монет, что по текущему курсу составляет около $2,5 тыс. Выглядит неплохо, если учесть, что такую сумму раздают каждые 2,5 минуты. Кроме того, лайткоин не пользуется повышенной популярностью у промышленных майнеров, поэтому добывать монеты можно при помощи относительно простого оборудования.



Майнинг лайткоинов на Asic (Gridseed)

Значит ли все это, что пора вкладывать деньги в добычу лайткоина? Вряд ли, и вот почему:

слишком сложно . Когда цена монеты выросла вместе со всем рынком в декабре 2017-го, многие игроки переключили свои вычислительные мощности на добычу лайткоина. Это, разумеется, привело к скачку сложности майнинга. С тех пор монета подешевела, ажиотаж вокруг нее поостыл, но сложность добычи все еще относительно высока и не соответствует стоимости коина;

. Когда цена монеты выросла вместе со всем рынком в декабре 2017-го, многие игроки переключили свои вычислительные мощности на добычу лайткоина. Это, разумеется, привело к скачку сложности майнинга. С тех пор монета подешевела, ажиотаж вокруг нее поостыл, но сложность добычи все еще относительно высока и не соответствует стоимости коина; слишком дешево . Текущий курс лайткоина едва обеспечивает покрытие издержек на добычу. Небольшой профит сумеют получить только майнеры, у которых есть доступ к очень дешевой электроэнергии, а лучше и вовсе бесплатной;

. Текущий курс лайткоина едва обеспечивает покрытие издержек на добычу. Небольшой профит сумеют получить только майнеры, у которых есть доступ к очень дешевой электроэнергии, а лучше и вовсе бесплатной; вознаграждение скоро уменьшится. Весной 2019-го награда за генерацию блока сети лайткоина сократится вдвое: вместо 25 монет майнерам будут отсыпать только 12,5 коинов. Если цена криптовалюты к тому времени не удвоится, ничего кроме убытков майнинг лайткоина приносить не будет.

Может ли лайткоин стать криптовалютой № 1?

Чарли Ли изначально позиционировал свое творение как органичное дополнение к биткоину. По его мнению, криптозолото наилучшим образом подойдет для хранения сбережений, но когда захочется свои накопления потратить, лучше использовать лайткоин. Действительно, для совершения покупок или оплаты услуг он удобнее и выгоднее.

Лайткоин может работать в паре с биткоином, но никогда не превзойдет его по цене и позиции на рынке. Более того, если криптозолото все-таки канет в лету, весьма вероятно, что лайткоин последует за ним.

Что будет с его курсом?

С 2013-го по март 2017-го цена монеты демонстрировала удивительную стабильность. Она почти все время колебалась в диапазоне $3-5. Однако весной прошлого года все изменилось. Коин стремительно рос на протяжении нескольких месяцев, пока не перешагнул отметку $350 в декабре. Отскок был болезненным – сейчас монета стоит около $100.

В целом лайткоин идет в фарватере биткоина, повторяя все изгибы его ценового графика, падая и подрастая вместе с ним. Если на рынок продолжат давить «медведи» (ребята, которые не закупают криптовалюту надолго в надежде на её рост, а зарабатывают сразу, на колебаниях курсов), наша монета не устоит и просядет. Также легко она может забраться на быка и повторить героический подвиг декабря 2017 года и даже добраться до уровня в $400 и преодолеть его. Но случится ли это?



Не катастрофа, но лучшие времена уже позади

Прогнозы аналитиков о будущем крипторынка на ближайшие годы разнятся. Многие говорят, что коины первого поколения, не созданные для решения конкретных задач, уйдут с рынка. В этом числе рискует оказаться и лайткоин. Это не значит, что он исчезнет с рынка в течение 1-2 лет или больше никогда не обновит свои исторические максимумы. Но вот более отдаленная перспектива туманна.

В альтернативном сценарии биткоин укрепится в статусе цифрового золота, а распространение криптовалюты в качестве платежного средства продолжится. Тогда у лайткоина будут неплохие шансы на удорожание. Происходить оно будет за счет заключения партнерских соглашений с компаниями, ритейлерами, всевозможными онлайн-сервисами и т.д. Чем шире круг организаций, которые принимают лайткоины, тем выше цена монеты.

Жаль только, что ни одно государство не хочет признавать криптовалюту законным средством платежа. Это не мешает многим магазинам и кафе принимать цифровые монеты, но никакого массового распространения платежей криптой в таких реалиях быть не может.



Иногда случается, но редко

Как хранить лайткоины?

На официальном сайте криптовалюты есть несколько рекомендованных кошельков:

Litecoin Core – создан и поддерживается разработчиками лайткоина. Это десктопный клиент с поддержкой Windows, Linux, Mac OS. Относится к категории «толстых» кошельков, то есть требует скачивания блокчейна криптовалюты на жесткий диск компьютера пользователя;

Electrum – облегченный вариант для ПК. Не требует загрузки блокчейна, совместим со всеми популярными платформами;

LoafWallet – мобильный кошелек для лайткоина с поддержкой Android, iOS.

Где купить лайткоины?

Лично у владельца без посредников и вспомогательных сервисов. Есть вероятность остаться и без виртуальных, и без реальных монет, но каждому свое. Через онлайн-обменник. Этот вариант предпочтет осторожный новичок. Курсы на обменниках откровенно грабительские, зато даже неопытный пользователь может обменять свои рубли или доллары на лайткоины за 10 минут. На криптовалютной бирже.

Последний пункт требует особого внимания. Если на руках имеются только рубли или доллары, ассортимент доступных бирж сужается до коротенького списка:

C-cex,

Exmo,

Yobit,

Wex,

LiveCoin.

Не воспринимайте этот перечень как список рекомендованных бирж. Тон отзывов о таких сервисах варьируется от восторженного до крайне негативного. Но только на этих платформах удастся приобрести лайткоины за обычные деньги по курсу, близкому к рыночному.