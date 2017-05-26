5 жутко устаревших, но почему-то популярных технологий

Даже сами создатели MP3 теперь советуют скачивать музыку в новых форматах. Но весь мир как слушал, так и продолжает слушать MP3-файлы и не спешит отказываться от стандарта 24-летней давности. И это далеко не единственный случай, когда давно устаревшие технологии любимы «в народе» и даже не думают умирать.

Компакт-диски

Для компьютерных и мобильных энтузиастов диски CD и DVD умерли уже давно, да и любители консольных игр уже не очень охотно тратят деньги на коллекционные издания в Blu-ray. Но автомобилисты и по сей день часто носятся с CD-RW вместо того, чтобы прослушивать музыку с флешки или подключенного смартфона.

И торговцы «новинками кинопроката» всё ещё находят покупателей, правда, почти всегда среди старшего поколения — людей, которые привыкли к DVD-проигрывателю в гостиной, а к компьютерам, скачиванию файлов из «ВКонтакте» или подпискам на лицензионные фильмы и музыку — нет.



Compact Disc — это больше не элитный, но всё ещё популярный носитель музыки

Иногда компакт-диски приобретают на случай, когда компьютер нужно реанимировать, но он не умеет устанавливать операционную систему с флешки, а внешнего жёсткого диска под рукой нет. Или же CD/DVD «крутят» проигрыватели, чтобы подбадривать работяг в условиях, куда помещать новомодные проигрыватели и смартфоны не хотелось бы (стройка, уборка, промышленность). Короче говоря, в любых условиях, где технику и её носители информации должно быть не очень жалко.

JPEG

Леший бы с ними, с этими проводными телефонами и матричными принтерами, которые все упрекают в архаичности! Но почему никто не вспоминает о том, что стандарт для изображений в интернете, телефонах, фотокамерах, графических редакторах, да вообще везде — устаревший формат образца 1991 года?

Популярным формат имени «Объединённой группы экспертов по фотографии» ("Joint Photographic Experts Group") стал благодаря своей «полноцветности» и возможности широко настраивать уровень сжатия. То есть балансировать между качеством фотографии и её объёмом в килобайтах. Из-за этого его стали использовать для иллюстраций на сайтах в первоначально медленном интернете.



До чего техника дошла со времён создания JPEG

JPEG нелюбим фотографами с иллюстраторами, по той же причине, по которой аудиофилы ненавидят MP3 — засилье файлов в среднем и низком качестве с огромными потерями деталей. А ещё снимок теряет в качестве после каждого нового редактирования, не поддерживает прозрачность (как это умеет PNG), непригоден для отображения анимации (в отличие от GIF) и плохо подходит для отображения текста.

Но наши интернет-каналы широки, а десятки мегабайт с нынешними 3G/4G и проводным интернетом никого не смущают, поэтому все более эффективные альтернативы JPEG, в которых картинки выглядят лучше при одинаковых с JPEG размерах, оказались никому не нужны. Всех устраивает, что снимки занимают больше места, но не приходится обновлять фотоаппарат, чтобы смотреть картинки в улучшенном формате. Обычная картина, когда устаревшую технологии на исходе её жизни эксплуатируют на пределе возможностей.



Для текста JPEG тоже подходит не лучшим образом

Банковские карты с магнитной полосой

Подобно компакт-дискам, подобные карты используют все, кому «и так нормально» — пенсионеры, участники бонусных, социальных и других программ (и постояльцы отелей, разумеется). Это немного обнадёживает, потому что картам без чипа, только лишь с магнитной полосой, исполнилось уже 50 лет, и их можно не то, что без проблем взломать, а даже считать «с потрохами» скиммером, чтобы потом создать точный клон и получать с ним доступ к деньгам или проходить в помещения.



Без «вжух» магнитной полоской ощущения будут не те, но без неё безопаснее

Многие крупные банки уже прекратили выпуск карт без чипа (с одной лишь магнитной полоской). Почти всегда у новых карт срок действия составляет плюс-минус три года, так что устаревшая технология доживает своё. Могла бы жить ещё (никто не запрещает банкам штамповать устаревшие карты), но никто не хочет отвечать за уязвимости и взломы доисторических технологий, пока оплата телефоном бороздит просторы Большого театра.

Гнездо прикуривателя в автомобиле

Гнездо прикуривателя — это рудимент наподобие даром не нужного в ноутбуках привода DVD. И точно так же, как опытные пользователи изымают привод, чтобы поставить на его место жёсткий диск, большинство водителей используют прикуриватель в качестве розетки.

А для этого разъём образца 1950 года с плохим контактом, без общепринятого стандарта длины штекера (который норовит выпрыгнуть из гнезда) и без «защиты от дурака» подходит меньше всего. Обычный преобразователь тока для зарядки ноутбука из гнезда прикуривателя может, к примеру, привести к возгоранию автомобиля. Потому что никаких способов борьбы с искрами и перегревом нет, а на долговременное питание устройств с большой силой тока этот разъём в принципе не рассчитан — перед вами всего лишь «прикуриватель», вы ведь не забыли?



Прикуриватель и раньше выглядел не супер-удачным изобретением, но хотя бы справлялся со своим назначением

Многие производители авто сегодня идут навстречу покупателям и встраивают в приборную панель стандартные и гораздо более продуманные «USB-розетки», но альтернативного разъёма, на который можно было бы положиться, если тока потребуется много и сейчас, в автомобилях нет и не планируется. А жаль.

Классические дверные замки

Нет, я не «сумасшедший компьютерщик», который стремится оснастить утюги выходом в интернет. Дело даже не в том, что мы носимся с железками в кармане третий век подряд, а в том, что при всех доработках против отмычек дверные замки остаются очень архаичной и беспомощной перед средним по опыту взломщиком технологией. «Поковырялся» — открыл, сегодня в интернете даже отмычки продаются для тех, кто хочет стать «медвежатником».

Жаль, что стопроцентно работоспособной замены замкам с зубчатыми ключами нет: пропуска RFID легко подделать, электромагнитные замки слишком зависимы от электричества и не могут долго удержать дверь закрытой без внешнего питания. На удерживание дверей вроде подъездных, оснащенных домофоном, нужно ещё больше электроэнергии, а взлом можно организовать просто однократным приложением силы (придомовые алкоголики гарантируют).



В XVIII и XXI веке взломщики открывают двери одинаковым образом

Нам давно нужен замок без «личинок», к которому нельзя подлезть стандартными способами, и который можно «воткнуть» в произвольное место двери (чтобы вор не сразу определил расположение); надёжной связью для дистанционного открытия и каким-то запасным вариантом вроде таймера до закрытия или вызова полиции на случай разбоя. Без управления через интернет, но с хорошей защитой «на месте». А мы, к сожалению, по-прежнему вертим металлическими ключами в личинках чуть усовершенствованных замков эпохи Просвещения и даже не думаем отказываться от этой конструкции.