5 жутко устаревших, но почему-то популярных технологий

Евгений Харитонов, 

Даже сами создатели MP3 теперь советуют скачивать музыку в новых форматах. Но весь мир как слушал, так и продолжает слушать MP3-файлы и не спешит отказываться от стандарта 24-летней давности. И это далеко не единственный случай, когда давно устаревшие технологии любимы «в народе» и даже не думают умирать.

Компакт-диски

Для компьютерных и мобильных энтузиастов диски CD и DVD умерли уже давно, да и любители консольных игр уже не очень охотно тратят деньги на коллекционные издания в Blu-ray. Но автомобилисты и по сей день часто носятся с CD-RW вместо того, чтобы прослушивать музыку с флешки или подключенного смартфона.

И торговцы «новинками кинопроката» всё ещё находят покупателей, правда, почти всегда среди старшего поколения — людей, которые привыкли к DVD-проигрывателю в гостиной, а к компьютерам, скачиванию файлов из «ВКонтакте» или подпискам на лицензионные фильмы и музыку — нет.

Compact Disc — это больше не элитный, но всё ещё популярный носитель музыки
Compact Disc — это больше не элитный, но всё ещё популярный носитель музыки

Иногда компакт-диски приобретают на случай, когда компьютер нужно реанимировать, но он не умеет устанавливать операционную систему с флешки, а внешнего жёсткого диска под рукой нет. Или же CD/DVD «крутят» проигрыватели, чтобы подбадривать работяг в условиях, куда помещать новомодные проигрыватели и смартфоны не хотелось бы (стройка, уборка, промышленность). Короче говоря, в любых условиях, где технику и её носители информации должно быть не очень жалко.

JPEG

Леший бы с ними, с этими проводными телефонами и матричными принтерами, которые все упрекают в архаичности! Но почему никто не вспоминает о том, что стандарт для изображений в интернете, телефонах, фотокамерах, графических редакторах, да вообще везде — устаревший формат образца 1991 года?

Популярным формат имени «Объединённой группы экспертов по фотографии» ("Joint Photographic Experts Group") стал благодаря своей «полноцветности» и возможности широко настраивать уровень сжатия. То есть балансировать между качеством фотографии и её объёмом в килобайтах. Из-за этого его стали использовать для иллюстраций на сайтах в первоначально медленном интернете.

Чтобы вы понимали, «до чего техника дошла» со времён создания JPEG
До чего техника дошла со времён создания JPEG

JPEG нелюбим фотографами с иллюстраторами, по той же причине, по которой аудиофилы ненавидят MP3 — засилье файлов в среднем и низком качестве с огромными потерями деталей. А ещё снимок теряет в качестве после каждого нового редактирования, не поддерживает прозрачность (как это умеет PNG), непригоден для отображения анимации (в отличие от GIF) и плохо подходит для отображения текста.

Но наши интернет-каналы широки, а десятки мегабайт с нынешними 3G/4G и проводным интернетом никого не смущают, поэтому все более эффективные альтернативы JPEG, в которых картинки выглядят лучше при одинаковых с JPEG размерах, оказались никому не нужны. Всех устраивает, что снимки занимают больше места, но не приходится обновлять фотоаппарат, чтобы смотреть картинки в улучшенном формате. Обычная картина, когда устаревшую технологии на исходе её жизни эксплуатируют на пределе возможностей.

Для текста JPEG тоже подходит не лучшим образом
Для текста JPEG тоже подходит не лучшим образом

Банковские карты с магнитной полосой

Подобно компакт-дискам, подобные карты используют все, кому «и так нормально» — пенсионеры, участники бонусных, социальных и других программ (и постояльцы отелей, разумеется). Это немного обнадёживает, потому что картам без чипа, только лишь с магнитной полосой, исполнилось уже 50 лет, и их можно не то, что без проблем взломать, а даже считать «с потрохами» скиммером, чтобы потом создать точный клон и получать с ним доступ к деньгам или проходить в помещения.

Без «вжух» магнитной полоской ощущения будут не те, но без неё безопаснее
Без «вжух» магнитной полоской ощущения будут не те, но без неё безопаснее

Многие крупные банки уже прекратили выпуск карт без чипа (с одной лишь магнитной полоской). Почти всегда у новых карт срок действия составляет плюс-минус три года, так что устаревшая технология доживает своё. Могла бы жить ещё (никто не запрещает банкам штамповать устаревшие карты), но никто не хочет отвечать за уязвимости и взломы доисторических технологий, пока оплата телефоном бороздит просторы Большого театра.

Гнездо прикуривателя в автомобиле

Гнездо прикуривателя — это рудимент наподобие даром не нужного в ноутбуках привода DVD. И точно так же, как опытные пользователи изымают привод, чтобы поставить на его место жёсткий диск, большинство водителей используют прикуриватель в качестве розетки.

А для этого разъём образца 1950 года с плохим контактом, без общепринятого стандарта длины штекера (который норовит выпрыгнуть из гнезда) и без «защиты от дурака» подходит меньше всего. Обычный преобразователь тока для зарядки ноутбука из гнезда прикуривателя может, к примеру, привести к возгоранию автомобиля. Потому что никаких способов борьбы с искрами и перегревом нет, а на долговременное питание устройств с большой силой тока этот разъём в принципе не рассчитан — перед вами всего лишь «прикуриватель», вы ведь не забыли?

Прикуриватель и раньше выглядел не супер-удачным изобретением, но хотя бы справлялся со своим назначением
Прикуриватель и раньше выглядел не супер-удачным изобретением, но хотя бы справлялся со своим назначением

Многие производители авто сегодня идут навстречу покупателям и встраивают в приборную панель стандартные и гораздо более продуманные «USB-розетки», но альтернативного разъёма, на который можно было бы положиться, если тока потребуется много и сейчас, в автомобилях нет и не планируется. А жаль.

Классические дверные замки

Нет, я не «сумасшедший компьютерщик», который стремится оснастить утюги выходом в интернет. Дело даже не в том, что мы носимся с железками в кармане третий век подряд, а в том, что при всех доработках против отмычек дверные замки остаются очень архаичной и беспомощной перед средним по опыту взломщиком технологией. «Поковырялся» — открыл, сегодня в интернете даже отмычки продаются для тех, кто хочет стать «медвежатником».

Жаль, что стопроцентно работоспособной замены замкам с зубчатыми ключами нет: пропуска RFID легко подделать, электромагнитные замки слишком зависимы от электричества и не могут долго удержать дверь закрытой без внешнего питания. На удерживание дверей вроде подъездных, оснащенных домофоном, нужно ещё больше электроэнергии, а взлом можно организовать просто однократным приложением силы (придомовые алкоголики гарантируют).

В XVIII и XXI веке взломщики открывают двери одинаковым образом
В XVIII и XXI веке взломщики открывают двери одинаковым образом

Нам давно нужен замок без «личинок», к которому нельзя подлезть стандартными способами, и который можно «воткнуть» в произвольное место двери (чтобы вор не сразу определил расположение); надёжной связью для дистанционного открытия  и каким-то запасным вариантом вроде таймера до закрытия или вызова полиции на случай разбоя. Без управления через интернет, но с хорошей защитой «на месте». А мы, к сожалению, по-прежнему вертим металлическими ключами в личинках чуть усовершенствованных замков эпохи Просвещения и даже не думаем отказываться от этой конструкции.

Автор
Евгений Харитонов

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