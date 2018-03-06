ОФД от «Билайн»: лучший способ выполнить новые требования законодательства о контрольно-кассовой технике

Ferra.ru, 

Новая редакция закона 54-ФЗ перевернула всю розничную торговлю. Предпринимателям довольно стремительно пришлось изучить новые требования и обязанности: поменять свои кассы, подключить их к интернету и многое другое.

Среди нововведений законодательно закреплена обязанность бизнеса заключать договор на обработку фискальных данных с оператором фискальных данных (ОФД) и подключение к нему касс. Хорошая новость в том, что это очень удобно. Новость не очень — с 1 июля 2018 года организации и предприниматели, регистрирующие контрольно-кассовые терминалы, обязаны заключить договор с оператором фискальных данных и осуществлять их передачу в налоговые органы в электронной форме, согласно закону, вносящему изменения в ФЗ-54 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов». Чтобы переход на новый порядок прошел легко и безболезненно, нужно найти правильного оператора, который предоставит лучшие условия.

По оценке экономистов, количество онлайн-касс на территории России вырастет в 2018 году на 500–700 тысяч штук (суммарно до 3,5 млн). Все предприниматели теперь обязаны подключаться к одному из действующих в стране операторов фискальных данных (ОФД). В случае, если вы решите обойти систему, система накажет вас крупным штрафом — если вы по требованию покупателя не отправите ему электронные чеки при оформлении покупки, то это может стоить вам, например, от 2000 до 10 000 рублей за каждый невыданный чек. В целом же список штрафов значительно шире, и полностью изучить его можно тут.

Чтобы избежать подобных проблем, нужно подключить контрольно-кассовый аппарат к одному из ОФД. После чего осуществлять свою деятельность прозрачно и просто, на зависть конкурентам и на благо страны. Потому что переход на онлайн-кассы всегда приводит к росту собираемости налогов. Так, например, после того как система ОФД заработала в Китае, налоговые сборы там увеличились в 4 раза, а экономика вышла из тени. Плюсы ОФД в том, что оператор сам осуществляет все необходимые операции: собирает, обрабатывает тысячи запросов от одной ККТ в короткий промежуток времени, хранит и передает данные с контрольно-кассовой техники в налоговую службу, состоит в реестре ФНС РФ, имеет соответствующие разрешения и лицензии. И именно таким ОФД в конце 2017 года стал «Билайн» Бизнес — надежный, проверенный временем оператор.

Среди предпринимателей, перед которыми встала необходимость подключения к ОФД, сразу появилась масса мифов об этой услуге. Так, например, бытует мнение, что подключение к ОФД — процесс ужасно муторный, сложный и вынимающий как душу, так и деньги. С «Билайн» ОФД можно забыть обо всех этих (и частью придуманных) проблемах. Подключение невероятно простое — вы просто регистрируетесь на сайте ofd.beeline.ru, подключаете ККТ, выбираете тариф и можете пользоваться своей кассой. Все, теперь ваш бизнес чистый и честный и вам совершенно нечего скрывать от всевидящих налоговых органов. Еще один страх — что данные по операциям окажутся в третьих руках и ваш бизнес пострадает от разнообразных киберпреступлений. «Билайн» ОФД гарантирует полную конфиденциальность данных — фискальные данные передаются в ФНС по зашифрованным каналам, а сами данные могут храниться до пяти лет.

И наконец, считается, что оплата подобной услуги — это очень и очень серьезные суммы, которые могут негативно сказаться на расходах того или иного бизнеса. На самом деле стоимость практически сопоставима с оплатой ежемесячных счетов на сотовую связь и мобильный интернет. «Билайн» ОФД предоставляет гибкую систему оплаты — возможность заплатить за квартал либо за год вперед или выбрать постоплатную систему расчета, которая позволяет не переплачивать за неиспользованный трафик. Да и сами тарифы очень выгодные, и любой из них можно легко настроить под свои нужды.

В общем, подключайте свои кассы к «Билайн» ОФД и работайте спокойно. Остальное возьмет на себя ваш преданный ОФД.

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Автор
Ferra.ru
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билайн

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