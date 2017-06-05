Qutee.com: мнения, инсайты и статистика всегда под рукой

Как не захлебнуться в потоке информации в эпоху социальных сетей и чатов, как понять, что правда, а что только кажется правдой. И что самое важное — как использовать эту информацию себе или своей компании во благо, — ресурс Qutee.com создан для того, чтобы дать ответы на эти, казалось бы, риторические вопросы.

Суть проста. Это новая площадка для обсуждения. От Facebook, Twitter и прочих она отличается тем, что учитывает каждое высказывание: комментарии и мнения не исчезают и не тонут в потоке новых. Словом, мечта демократов и маркетологов: каждый голос важен.

Кроме того, площадка даёт доступ к полноценному качественному анализу этих данных. Сервис создали бывший ведущий программист Google Флинт Бэрроу и создатель электронного ассистента Amazon Alexa, эксперт в области искусственного интеллекта доктор Эшвин Рам. Их гордость — самообучающийся алгоритм контекстного анализа. Он понимает человеческий язык, интонации и смысл комментариев, а не просто вычленяет ключевые слова. Алгоритм обрабатывает огромные массивы текстов и выделяет из них нужную пользователю информацию.

Создатели рассчитывают, что ресурс будет полезен блогерам, стартаперам, брендам, политикам, лидерам мнение, экспертам, — всем, кому критически важно мгновенно получать обратную реакцию от пользователей. Быстро обработать тысячи комментариев и вычленить самое важное: что понравилось, а что нет, и чего они ждут — вручную практически невозможно. Существующие социальные сети полноценных инструментов для анализа не дают.

За ближайшие пару лет создатели Qutee.com планируют привлечь 20 миллионов активных пользователей. Комментаторов завлекают возможностью стать лидерами мнений : самые популярные высказывания показываются первыми и выводятся на главную страницу, пользователь таким образом получает новых фолловеров и становится, в терминологии Qutee.com, «рок-звездой».

К тому же сайтом как площадкой для обсуждения уже пользуются некоторые популярные в мире блогеры (MarzBar, PhyLol, FozdropLol): они перенаправляют зрителей на Qutee.com с просьбами дать обратную реакцию и комментарии по какому-нибудь вопросу.

Дизайн сайта напоминает Pinterest. Можно фолловить понравившихся пользователей и формировать свою ленту, можно искать по темам, а можно зайти в хаб Netflix, например, и от души пообсуждать новые сериалы и шоу. Впрочем, создатели ресурса думают, что самыми популярными станут тематические разделы: технологии, игры, новости, звезды и политика. По их задумке, Qutee.com должен стать местом сбора для тех, кому надоело смотреть и лайкать чужие фотографии.

«Здесь они смогут обсудить все что угодно: от новых технологий и политики до последних слухов про зарубежных звёзд. При этом наш любой пользователь обогащается за счёт понимания мнения других людей, понимает реальную картину», — говорят в Qutee.com.

То есть получается такой Reddit, только с разделением по темам, навигацией и возможностью проанализировать все написанное.

Например, сейчас в категории «Техника» обсуждают беспроводные наушники Apple AirPopds. Одобряют их только 38 процентов пользователей, главная претензия — они слишком дорогие. В общем-то, как обычно с Apple. А вот новый смартфон Samsung Galaxy S8 нравится 76 процентам проголосовавших. Правда, комментарии при этом, в основном, про то, как здорово иметь смартфон, который не взрывается: «Взбудоражен возможностью заполучить Galaxy, который не устроит пожар в доме», «А мне разрешат пронести его в самолет, не спровоцировав при этом международный инцидент?». Если кто-то сомневался, что историю со взрывающимися аккумуляторами Samsung будут припоминать еще долго, то вот живые доказательства.

В категории «Звезды» обсуждают роль Скарлетт Йохансон в «Призраке в доспехах» — 72 процента ее одобряют. Тут же — новый альбом Эда Ширана (53 процентам он нравится) и достойна ли певица Тейлор Свифт заработанных ею же в прошлом году 170 миллионов долларов. Социологи бы могли получить массу материала для исследований из комментариев: больше половины пользователей считают, что она не стоит таких денег, недостаточно талантлива и манипулятор (кем манипулирует — не уточняется). Тут же обсуждают, достаточно ли певица сексуальна и с кем встречается. Словом, материал богатый.

Сейчас сервис работает в бета-режиме. Запуск полноценной англоязычной версии запланирован на ближайшие пару месяцев. Русского языка пока нет ни в каком виде. Разработчики планируют локализовать сервис под все популярные языки, русский в том числе, но на это потребуется немало времени: по сути, самообучающийся алгоритм контекстного анализа придется переписать полностью.

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