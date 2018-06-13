Обзор Ripple: зачем он нужен, действительно ли лучше биткоина, и можно ли на нем разбогатеть

Ferra.ru, 

Криптовлаюта Ripple занимает третью строчку в рейтинге цифровых монет по капитализации. При этом цена отдельного токена едва превышает $0.5, а вот объем вложенного в него капитала уже близок $23 млрд. Как этой монете удалось вплотную подойти к лидерам рынка эфириуму и биткоину, и стоит ли вкладывать в нее деньги?

Материал подготовила Майя Тихонова, эксперт сайта о криптовалютах CryptoRatings.ru.

Как появился Ripple?

Базовая концепция протокола Ripple появилась очень давно, еще за несколько лет до презентации биткоина. Первую версию системы запустили в 2005-м, она была предназначена для организации безопасных денежных онлайн-переводов. К созданию аналогичной блокчейн-платформы со схожей функциональностью приступили в 2011 году, а идея запуска криптовалюты посетила разработчиков в 2012-м. Именно в том году еще молодому криптовалютному рынку представили новый токен XRP от Ripple.

Ripple создан для денежных переводов без комиссии
Ripple создан для денежных переводов без комиссии

Почему Ripple – это не очередная «пародия на биткоин»?

Проекты Ripple и биткоин объединяют только технология децентрализованного реестра данных и наличие «родной» криптовалюты распределённой сети. На этом сходства заканчиваются, и начинаются принципиальные различия:

  1. Ripple построен на системе шлюзов, которые обслуживают сотни серверов в разных уголках мира. То есть компания использует технологию распределенного реестра данных, но ее архитектура радикально отличается от типового блокчейна.

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    Криптозолото, по задумке создателей, изначально должно было стать альтернативой фиатным (доллар, рубль и т.д.) деньгам без присущих им недостатков. У сети Ripple задача иная: обеспечивать свободный обмен активами между пользователями с почти мгновенными транзакциями и минимальными комиссиями.
  3. Целевая аудитория биткоина не ограничена. Сеть создана для всех, кому нравятся преимущества криптовалют.

    Компания Ripple изначально ориентирована на сотрудничество с банками и провайдерами платежных систем.
  4. Сеть первой в мире криптовалюты поддерживает транзакции только с биткоином. Архитектура Ripple совсем иная. Не углубляясь в технические тонкости, можно коротко сказать, что его сеть позволяет проводить операции с любыми валютами и активами вообще. Это дает проекту огромный потенциал для развития.
  5. В системе Ripple не существует майнинг как таковой. Все токены уже выпущены в количестве 10 млрд. Правда, в обороте находится меньше половины монет, а большинство из них компания удерживает на своих адресах, постепенно выпуская их в продажу.
  6. Блокчейн биткоина с самого начала имел сравнительно высокую степень децентрализации, тогда как у Ripple о такой характеристике и речи не могло быть. Валидацией транзакций в распределенном реестре занимались только те серверы, которым компания позволила интегрироваться с сетью. В дальнейшем количество узлов будет расширяться по мере подключения к Ripple новых клиентов, но и это будут не простые смертные, а проверенные банки, платежные системы и маркетмейкеры.
  7. Фиксированные комиссии за транзакции в сети биткоина не установлены. Но для совершения операции пользователю приходится указывать размер сборов вручную, иначе майнеры просто не примут ее в обработку. В сети Ripple комиссия фиксированная и составляет всего 0,00001 XRP, хотя эту сумму даже трудно назвать комиссией. Сбор установлен только для того, чтобы избежать перегрузки сети ненужными транзакциями. Комиссии не становятся чьим-то доходом, а сгорают, за счет чего постоянно уменьшается общий объем средств в обороте.

Биткоин, Ripple или Эфир?
Биткоин, Ripple или Эфир?

Зачем Ripple нужен банкам?

Сейчас для международных денежных переводов используют небезызвестную систему SWIFT. Она хорошо справляется со своими функциями, но у нее есть два критических недостатка. Первый – скорость транзакций. Трансграничные платежи занимают 3-5 банковских дней. Второй – высокие комиссионные издержки, которые возникают из-за нескольких операций по конвертации валют для одной транзакции и обработки бумажной документации.

Чтобы было понятнее, объясним на простом примере. Допустим, Федя находится в Папуа-Новая Гвинея и хочет перевести свои кины (местная валюта) Саше, который проживает в Беларуси. Чтобы сделать такой перевод банку, Феде придется сначала перевести кины в доллары США и перевести их в банк Саши, который, в свою очередь, обменяет их на белорусские рубли. Для отправителя и получателя платежа процесс пройдет почти незаметно, зато они увидят только огромную комиссию за все эти процедуры, которая в среднем составляет 7,5%, а в отдельных случаях может достигать 17% и более.

Быстрые денежные операции в финансовых организациях - изначальное предназначение Ripple
Быстрые денежные операции в финансовых организациях - изначальное предназначение Ripple

Протокол сети Ripple вместе с приложением xCurrent позволяет проводить такие и даже более сложные межбанковские транзакции за считанные секунды. Издержки вместе с комиссионными сборами при этом уменьшаются на 40-70%. Именно это привлекает кредитные организации к сотрудничеству с Ripple.

У компании есть и другие сходные продукты. xVia, например, дает возможность совершать платежи между компаниями. Приложение xRapid тоже сделано для оперативной и дешевой обработки транзакций. Его отличительная особенность заключается в использовании токенов (криптовалюты) XRP в качестве промежуточного звена. Последнее необходимо в тех случаях, когда в обмене участвуют неликвидные активы.

Перечисленными приложениями возможности технологии Ripple не ограничиваются. На базе платформы теоретически можно создать глобальный интернет-рынок с быстрым обменом самыми разными активами, от валют до драгоценных металлов или даже авиамиль. Потенциал технологии огромен, но как он связан с XRP?

Зачем Ripple своя криптовалюта?

Строго говоря, компания могла обойтись и без нее. Почти все клиенты фирмы выбирают xCurrent, реже xVia, а вот использовать токен банки и платежные сервисы не хотят из-за его высокой волатильности (колебаниям курса). Конечно, XRP служит в качестве оплаты комиссий, но, как уже сказано выше, фирма не зарабатывает на комиссионных. Если бы сеть Ripple оставалась доступной только корпоративным клиентам, заботиться о мерах защиты от спамных транзакций не пришлось бы вовсе. Следовательно, и во введении защитных комиссий необходимость бы отпала.

Так зачем понадобилась собственная крипта? Ввиду отсутствия майнинга Ripple является единственным эмитентом XRP, а все деньги от первичной продажи монет поступают в доход компании. Иными словами, за счет выпуска криптовалюты фирма собрала инвестиционный капитал, не обращаясь к институциональным инвесторам. Эмиссия криптовалюты позволила стартапу обойти все сложности и ограничения, налагаемые государственными регуляторами на выпуск ценных бумаг. Не пришлось и договариваться с биржами, чтобы провести листинг акций.

Ripple

Так Ripple получил облегченный доступ к частному капиталу. Более того, сбор средств на нужды компании продолжается до сих пор с нарастающей выгодой. Дело в том, что фирма сразу выпустила в оборот меньше половины всех токенов и продолжает постепенно выбрасывать их на рынок небольшими партиями. Монета тем временем дорожает и приносит стартапу все больший доход.

Итак, XRP используют для сбора инвестиционного капитала. А что за это получают инвесторы? В ситуации с обычными ценными бумагами их держатели приобретают долю в компании и право на дивиденды. Что же дает XRP инвесторам Ripple? Строго говоря, ничего.

В обмен на реальные деньги им изначально пообещали только спекулятивный доход от роста курса токена, красочно описав эту радужную перспективу. Вместе с тем руководство компании неоднократно подчеркивало, что владение монетами не дает вкладчикам право на долю в фирме. То есть деньги на свой бизнес ребята получили, но делиться с фактическими инвесторами частью Ripple не хотят.

Надо сказать, что XRP покупают не только рядовые криптоэнтузиасты. В последнее время большая часть продаж приходится на корпоративных клиентов. Видимо, так они спонсируют проект, в развитии которого заинтересованы.

Будет ли Ripple дорожать?

До сих пор наблюдается строгая связь между динамикой курса токена и изменением цены биткоина. То есть он растет и падает вместе со всем криптовалютным рынком, и причины удорожания схожи с общими предпосылками, из-за которых увеличивается или снижается стоимость криптозолота и всей крипты.

Но недавно СЕО компании Брэд Гарлингхаус высказал мнение, что господство биткоина на рынке скоро закончится. Пальму первенства перехватят токены проектов, решающих конкретные задачи. Конечно, он имел в виду, прежде всего, XRP.

По его мнению, многие ранние криптовалюты канут в лету, а останутся только по-настоящему полезные проекты и их монеты, которые и будут приносить своим владельцам доход. С его утверждением можно было бы согласиться, если бы речь шла, к примеру, об эфириуме. Пользователи его сети действительно используют эту криптовалюту. Чем их больше, тем выше спрос на криптовалюту, а вместе с ним и курс монеты.

О широком применении XRP пока не идет и речи. Его использует технология xRapid, но она остается невостребованной. Только если она будет очень распространённой, или если появятся другие варианты практического применения XRP, у токена появится реальная ценность и объективные посылы к значительному удорожанию.

Тем не менее монета может служить удобным и дешевым средством расчетов. Комиссия в сети несравнимо ниже, чем у биткоина, а скорость транзакций выше. Его также достаточно удобно использовать для дешевых трансграничных переводов. Покупки и переводы с XRP не пользуются такой популярность, как с биткоином, но в случае глобального принятия токена, он лучше подойдет на роль платежного инструмента, чем криптозолото. Жаль только, что компания Ripple в этом не заинтересована.

Популярность Ripple растёт по мере того, как его сеть начинают использовать серьёзные организации
Популярность Ripple растёт по мере того, как его сеть начинают использовать серьёзные организации

Переводить или обменивать с помощью сети XRP можно не только родную крипту, но также другие криптовалюты, фиат и всевозможные активы, только вот действующих приложений, которые бы сделали технологию общедоступной и универсальной, нет. Поэтому и здесь пока отсутствует устойчивая точка роста, хотя основа для ее появления есть.

Если сопоставить динамику курса XRP с новостным фоном, нетрудно заметить, что сообщения о присоединении к сети Ripple крупного банка или платежного сервиса провоцируют кратковременные скачки цены. Так публика реагирует на успехи компании. Оно и понятно: как не порадоваться за фирму, которая, к примеру, успешно запустила проект с одним из крупнейших в мире банков Santander. Это только один из более чем сотни клиентов Ripple.

Проблема только в том, что такая реакция не обоснована. Практически все контракты компании не имеют никакого отношения к XRP и не предполагают объективных предпосылок для роста его стоимости. Дело обстояло бы иначе, если бы монета обеспечивала право на долю в предприятии, но это, увы, не так.

С учетом всего вышесказанного, можно заключить, что удорожание токена в долгосрочной перспективе будут предопределять четыре вещи:

  • Общее состояние крипторынка. Пока пророчество Гарлингхауса не сбудется, курс XRP будет плавать вместе с биткоином и всем рынком, переживая эпизодические всплески на фоне новостей о новых победах Ripple. В целом котировки коина держатся на честном слове создателей монеты и энтузиазме инвесторов.
  • Отсутствие инфляции. Количество токенов строго ограничено и уже не будет увеличиваться. Правда, этот фактор вступит в силу только после того, как Ripple распродаст весь свой запас монет. На текущий момент в оборот выпустили только 39,2 млрд коинов из 99,99 млрд существующих единиц XRP. Компания продает по 1 млрд токенов каждый месяц, что продуцирует инфляцию так же, как и майнинг того же эфириума.
  • Уменьшение общего количества монет. Как уже отмечалось выше, все комиссионные сборы за транзакции сгорают. То есть XRP становится меньше с каждой платежной операцией. Процесс этот очень медленный, но он идет и со временем необратимое сокращение предложения токена начнет оказывать влияние на его курс.
  • Распространение xRapid и появление других технологий, предусматривающих практическое применение XRP. В долгосрочной перспективе это действительно возможно, и тогда у токена появятся хорошие шансы потягаться с эфириумом, но не раньше.

Что угрожает курсу Ripple?

Инвесторы компании подали против нее уже два коллективных иска. В обоих случаях они требуют признать XRP ценной бумагой, а эмиссию токенов – незаконной. Истцы рассказывают душещипательные истории о том, как они купили небольшое количество монет и потеряли от падения их курса «гигантские» суммы, едва превышающие $500. Они также настаивают на компенсации понесенных убытков.

Спрос на Ripple «взлетает» даже при том, что его нельзя майнить
Спрос на Ripple «взлетает» даже при том, что его нельзя майнить

Руководство Ripple называет эти претензии «необоснованным вымогательством» и со всей уверенностью заявляет, что по американским законам (компания базируется в Сан-Франциско) XRP не является ценной бумагой. Какие решения примут судьи пока неизвестно. Однако если токены действительно приравняют к акциям, их будущее окажется под вопросом, а компания может понести огромные потери от штрафов и новых исков инвесторов.

Пожалуй, это главная угроза курсу XRP на текущий момент, правда, выглядит она пока более реальной и весомой, чем все предпосылки к удорожанию монеты. Если компании Ripple удастся убедить судей в своей непогрешимости, можно рассчитывать на долгосрочный успех коина.

Как купить и где хранить Ripple?

Есть три варианта покупки токена:

  • Напрямую у владельца за старые добрые рубли или доллары. Вариант самый опасный и подойдет любителям острых ощущений.
  • Онлайн-обменники. Быстрый и простой способ купить XRP на сумму от 3 000 рублей. Для такой операции пока даже можно обойтись без регистрации с указанием личных данных. Главный недостаток этого решения – крайне невыгодный курс. На обмене вы потеряете не менее 7-10% от рыночной стоимости монеты.
  • Централизованные криптовалютные биржи. Купить токены за рубли можно на EXMO и CEX.IO. Проводить расчеты в долларах и евро можно на Changelly, а остальные биржи предлагают монету в паре с основными криптовалютами, включая биткоин. Потери на комиссиях и разнице курсов тут гораздо ниже, чем в случае с обменниками, но придется немного повозиться с верификацией.

Как и биткоины, токены XRP в сети приписываются определенным адресам по результатам обработки транзакций. Если речь идет о долгосрочном хранении монет, для обеспечения защиты ключей лучше использовать аппаратный кошелек Ledger Nano S. Чтобы иметь оперативный доступ к коинам и проводить операции с ними, можно воспользоваться официальным кошельком Ripple Gatehub. Он, кстати, поддерживает доллары и евро, так что подходит не только для хранения, но и для покупки криптовалюты.

Автор
Ferra.ru
Теги
криптовалюта блокчейн Ripple

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