Обзор Ripple: зачем он нужен, действительно ли лучше биткоина, и можно ли на нем разбогатеть

Криптовлаюта Ripple занимает третью строчку в рейтинге цифровых монет по капитализации. При этом цена отдельного токена едва превышает $0.5, а вот объем вложенного в него капитала уже близок $23 млрд. Как этой монете удалось вплотную подойти к лидерам рынка эфириуму и биткоину, и стоит ли вкладывать в нее деньги?

Материал подготовила Майя Тихонова, эксперт сайта о криптовалютах CryptoRatings.ru.

Как появился Ripple?

Базовая концепция протокола Ripple появилась очень давно, еще за несколько лет до презентации биткоина. Первую версию системы запустили в 2005-м, она была предназначена для организации безопасных денежных онлайн-переводов. К созданию аналогичной блокчейн-платформы со схожей функциональностью приступили в 2011 году, а идея запуска криптовалюты посетила разработчиков в 2012-м. Именно в том году еще молодому криптовалютному рынку представили новый токен XRP от Ripple.



Ripple создан для денежных переводов без комиссии

Почему Ripple – это не очередная «пародия на биткоин»?

Проекты Ripple и биткоин объединяют только технология децентрализованного реестра данных и наличие «родной» криптовалюты распределённой сети. На этом сходства заканчиваются, и начинаются принципиальные различия:

Ripple построен на системе шлюзов, которые обслуживают сотни серверов в разных уголках мира. То есть компания использует технологию распределенного реестра данных, но ее архитектура радикально отличается от типового блокчейна. Секс-работницы стали откладывать криптовалюту на пенсию Целевая аудитория биткоина не ограничена. Сеть создана для всех, кому нравятся преимущества криптовалют.



Компания Ripple изначально ориентирована на сотрудничество с банками и провайдерами платежных систем. Сеть первой в мире криптовалюты поддерживает транзакции только с биткоином. Архитектура Ripple совсем иная. Не углубляясь в технические тонкости, можно коротко сказать, что его сеть позволяет проводить операции с любыми валютами и активами вообще. Это дает проекту огромный потенциал для развития. В системе Ripple не существует майнинг как таковой. Все токены уже выпущены в количестве 10 млрд. Правда, в обороте находится меньше половины монет, а большинство из них компания удерживает на своих адресах, постепенно выпуская их в продажу. Блокчейн биткоина с самого начала имел сравнительно высокую степень децентрализации, тогда как у Ripple о такой характеристике и речи не могло быть. Валидацией транзакций в распределенном реестре занимались только те серверы, которым компания позволила интегрироваться с сетью. В дальнейшем количество узлов будет расширяться по мере подключения к Ripple новых клиентов, но и это будут не простые смертные, а проверенные банки, платежные системы и маркетмейкеры. Фиксированные комиссии за транзакции в сети биткоина не установлены. Но для совершения операции пользователю приходится указывать размер сборов вручную, иначе майнеры просто не примут ее в обработку. В сети Ripple комиссия фиксированная и составляет всего 0,00001 XRP, хотя эту сумму даже трудно назвать комиссией. Сбор установлен только для того, чтобы избежать перегрузки сети ненужными транзакциями. Комиссии не становятся чьим-то доходом, а сгорают, за счет чего постоянно уменьшается общий объем средств в обороте.



Биткоин, Ripple или Эфир?

Зачем Ripple нужен банкам?

Сейчас для международных денежных переводов используют небезызвестную систему SWIFT. Она хорошо справляется со своими функциями, но у нее есть два критических недостатка. Первый – скорость транзакций. Трансграничные платежи занимают 3-5 банковских дней. Второй – высокие комиссионные издержки, которые возникают из-за нескольких операций по конвертации валют для одной транзакции и обработки бумажной документации.

Чтобы было понятнее, объясним на простом примере. Допустим, Федя находится в Папуа-Новая Гвинея и хочет перевести свои кины (местная валюта) Саше, который проживает в Беларуси. Чтобы сделать такой перевод банку, Феде придется сначала перевести кины в доллары США и перевести их в банк Саши, который, в свою очередь, обменяет их на белорусские рубли. Для отправителя и получателя платежа процесс пройдет почти незаметно, зато они увидят только огромную комиссию за все эти процедуры, которая в среднем составляет 7,5%, а в отдельных случаях может достигать 17% и более.



Быстрые денежные операции в финансовых организациях - изначальное предназначение Ripple

Протокол сети Ripple вместе с приложением xCurrent позволяет проводить такие и даже более сложные межбанковские транзакции за считанные секунды. Издержки вместе с комиссионными сборами при этом уменьшаются на 40-70%. Именно это привлекает кредитные организации к сотрудничеству с Ripple.

У компании есть и другие сходные продукты. xVia, например, дает возможность совершать платежи между компаниями. Приложение xRapid тоже сделано для оперативной и дешевой обработки транзакций. Его отличительная особенность заключается в использовании токенов (криптовалюты) XRP в качестве промежуточного звена. Последнее необходимо в тех случаях, когда в обмене участвуют неликвидные активы.

Перечисленными приложениями возможности технологии Ripple не ограничиваются. На базе платформы теоретически можно создать глобальный интернет-рынок с быстрым обменом самыми разными активами, от валют до драгоценных металлов или даже авиамиль. Потенциал технологии огромен, но как он связан с XRP?

Зачем Ripple своя криптовалюта?

Строго говоря, компания могла обойтись и без нее. Почти все клиенты фирмы выбирают xCurrent, реже xVia, а вот использовать токен банки и платежные сервисы не хотят из-за его высокой волатильности (колебаниям курса). Конечно, XRP служит в качестве оплаты комиссий, но, как уже сказано выше, фирма не зарабатывает на комиссионных. Если бы сеть Ripple оставалась доступной только корпоративным клиентам, заботиться о мерах защиты от спамных транзакций не пришлось бы вовсе. Следовательно, и во введении защитных комиссий необходимость бы отпала.

Так зачем понадобилась собственная крипта? Ввиду отсутствия майнинга Ripple является единственным эмитентом XRP, а все деньги от первичной продажи монет поступают в доход компании. Иными словами, за счет выпуска криптовалюты фирма собрала инвестиционный капитал, не обращаясь к институциональным инвесторам. Эмиссия криптовалюты позволила стартапу обойти все сложности и ограничения, налагаемые государственными регуляторами на выпуск ценных бумаг. Не пришлось и договариваться с биржами, чтобы провести листинг акций.

Так Ripple получил облегченный доступ к частному капиталу. Более того, сбор средств на нужды компании продолжается до сих пор с нарастающей выгодой. Дело в том, что фирма сразу выпустила в оборот меньше половины всех токенов и продолжает постепенно выбрасывать их на рынок небольшими партиями. Монета тем временем дорожает и приносит стартапу все больший доход.

Итак, XRP используют для сбора инвестиционного капитала. А что за это получают инвесторы? В ситуации с обычными ценными бумагами их держатели приобретают долю в компании и право на дивиденды. Что же дает XRP инвесторам Ripple? Строго говоря, ничего.

В обмен на реальные деньги им изначально пообещали только спекулятивный доход от роста курса токена, красочно описав эту радужную перспективу. Вместе с тем руководство компании неоднократно подчеркивало, что владение монетами не дает вкладчикам право на долю в фирме. То есть деньги на свой бизнес ребята получили, но делиться с фактическими инвесторами частью Ripple не хотят.

Надо сказать, что XRP покупают не только рядовые криптоэнтузиасты. В последнее время большая часть продаж приходится на корпоративных клиентов. Видимо, так они спонсируют проект, в развитии которого заинтересованы.

Будет ли Ripple дорожать?

До сих пор наблюдается строгая связь между динамикой курса токена и изменением цены биткоина. То есть он растет и падает вместе со всем криптовалютным рынком, и причины удорожания схожи с общими предпосылками, из-за которых увеличивается или снижается стоимость криптозолота и всей крипты.

Но недавно СЕО компании Брэд Гарлингхаус высказал мнение, что господство биткоина на рынке скоро закончится. Пальму первенства перехватят токены проектов, решающих конкретные задачи. Конечно, он имел в виду, прежде всего, XRP.

По его мнению, многие ранние криптовалюты канут в лету, а останутся только по-настоящему полезные проекты и их монеты, которые и будут приносить своим владельцам доход. С его утверждением можно было бы согласиться, если бы речь шла, к примеру, об эфириуме. Пользователи его сети действительно используют эту криптовалюту. Чем их больше, тем выше спрос на криптовалюту, а вместе с ним и курс монеты.

О широком применении XRP пока не идет и речи. Его использует технология xRapid, но она остается невостребованной. Только если она будет очень распространённой, или если появятся другие варианты практического применения XRP, у токена появится реальная ценность и объективные посылы к значительному удорожанию.

Тем не менее монета может служить удобным и дешевым средством расчетов. Комиссия в сети несравнимо ниже, чем у биткоина, а скорость транзакций выше. Его также достаточно удобно использовать для дешевых трансграничных переводов. Покупки и переводы с XRP не пользуются такой популярность, как с биткоином, но в случае глобального принятия токена, он лучше подойдет на роль платежного инструмента, чем криптозолото. Жаль только, что компания Ripple в этом не заинтересована.



Популярность Ripple растёт по мере того, как его сеть начинают использовать серьёзные организации

Переводить или обменивать с помощью сети XRP можно не только родную крипту, но также другие криптовалюты, фиат и всевозможные активы, только вот действующих приложений, которые бы сделали технологию общедоступной и универсальной, нет. Поэтому и здесь пока отсутствует устойчивая точка роста, хотя основа для ее появления есть.

Если сопоставить динамику курса XRP с новостным фоном, нетрудно заметить, что сообщения о присоединении к сети Ripple крупного банка или платежного сервиса провоцируют кратковременные скачки цены. Так публика реагирует на успехи компании. Оно и понятно: как не порадоваться за фирму, которая, к примеру, успешно запустила проект с одним из крупнейших в мире банков Santander. Это только один из более чем сотни клиентов Ripple.

Проблема только в том, что такая реакция не обоснована. Практически все контракты компании не имеют никакого отношения к XRP и не предполагают объективных предпосылок для роста его стоимости. Дело обстояло бы иначе, если бы монета обеспечивала право на долю в предприятии, но это, увы, не так.

С учетом всего вышесказанного, можно заключить, что удорожание токена в долгосрочной перспективе будут предопределять четыре вещи:

Общее состояние крипторынка . Пока пророчество Гарлингхауса не сбудется, курс XRP будет плавать вместе с биткоином и всем рынком, переживая эпизодические всплески на фоне новостей о новых победах Ripple. В целом котировки коина держатся на честном слове создателей монеты и энтузиазме инвесторов.

. Пока пророчество Гарлингхауса не сбудется, курс XRP будет плавать вместе с биткоином и всем рынком, переживая эпизодические всплески на фоне новостей о новых победах Ripple. В целом котировки коина держатся на честном слове создателей монеты и энтузиазме инвесторов. Отсутствие инфляции . Количество токенов строго ограничено и уже не будет увеличиваться. Правда, этот фактор вступит в силу только после того, как Ripple распродаст весь свой запас монет. На текущий момент в оборот выпустили только 39,2 млрд коинов из 99,99 млрд существующих единиц XRP. Компания продает по 1 млрд токенов каждый месяц, что продуцирует инфляцию так же, как и майнинг того же эфириума.

. Количество токенов строго ограничено и уже не будет увеличиваться. Правда, этот фактор вступит в силу только после того, как Ripple распродаст весь свой запас монет. На текущий момент в оборот выпустили только 39,2 млрд коинов из 99,99 млрд существующих единиц XRP. Компания продает по 1 млрд токенов каждый месяц, что продуцирует инфляцию так же, как и майнинг того же эфириума. Уменьшение общего количества монет . Как уже отмечалось выше, все комиссионные сборы за транзакции сгорают. То есть XRP становится меньше с каждой платежной операцией. Процесс этот очень медленный, но он идет и со временем необратимое сокращение предложения токена начнет оказывать влияние на его курс.

. Как уже отмечалось выше, все комиссионные сборы за транзакции сгорают. То есть XRP становится меньше с каждой платежной операцией. Процесс этот очень медленный, но он идет и со временем необратимое сокращение предложения токена начнет оказывать влияние на его курс. Распространение xRapid и появление других технологий, предусматривающих практическое применение XRP. В долгосрочной перспективе это действительно возможно, и тогда у токена появятся хорошие шансы потягаться с эфириумом, но не раньше.

Что угрожает курсу Ripple?

Инвесторы компании подали против нее уже два коллективных иска. В обоих случаях они требуют признать XRP ценной бумагой, а эмиссию токенов – незаконной. Истцы рассказывают душещипательные истории о том, как они купили небольшое количество монет и потеряли от падения их курса «гигантские» суммы, едва превышающие $500. Они также настаивают на компенсации понесенных убытков.



Спрос на Ripple «взлетает» даже при том, что его нельзя майнить

Руководство Ripple называет эти претензии «необоснованным вымогательством» и со всей уверенностью заявляет, что по американским законам (компания базируется в Сан-Франциско) XRP не является ценной бумагой. Какие решения примут судьи пока неизвестно. Однако если токены действительно приравняют к акциям, их будущее окажется под вопросом, а компания может понести огромные потери от штрафов и новых исков инвесторов.

Пожалуй, это главная угроза курсу XRP на текущий момент, правда, выглядит она пока более реальной и весомой, чем все предпосылки к удорожанию монеты. Если компании Ripple удастся убедить судей в своей непогрешимости, можно рассчитывать на долгосрочный успех коина.

Как купить и где хранить Ripple?

Есть три варианта покупки токена:

Напрямую у владельца за старые добрые рубли или доллары. Вариант самый опасный и подойдет любителям острых ощущений.

Онлайн-обменники. Быстрый и простой способ купить XRP на сумму от 3 000 рублей. Для такой операции пока даже можно обойтись без регистрации с указанием личных данных. Главный недостаток этого решения – крайне невыгодный курс. На обмене вы потеряете не менее 7-10% от рыночной стоимости монеты.

Централизованные криптовалютные биржи. Купить токены за рубли можно на EXMO и CEX.IO. Проводить расчеты в долларах и евро можно на Changelly, а остальные биржи предлагают монету в паре с основными криптовалютами, включая биткоин. Потери на комиссиях и разнице курсов тут гораздо ниже, чем в случае с обменниками, но придется немного повозиться с верификацией.

Как и биткоины, токены XRP в сети приписываются определенным адресам по результатам обработки транзакций. Если речь идет о долгосрочном хранении монет, для обеспечения защиты ключей лучше использовать аппаратный кошелек Ledger Nano S. Чтобы иметь оперативный доступ к коинам и проводить операции с ними, можно воспользоваться официальным кошельком Ripple Gatehub. Он, кстати, поддерживает доллары и евро, так что подходит не только для хранения, но и для покупки криптовалюты.