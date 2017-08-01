Как продать или купить технику через интернет, не боясь мошенников

Сайтов с объявлениями в интернете полно, но вот честные люди скрываются далеко не за всеми из предложений. Мы расскажем, как купить или продать гаджет дистанционно, ничем не рискуя.

Справедливый и доступный арбитр

Если вы заплатили за iPhone, а вам прислали кирпич в красивой подарочной упаковке — считайте, что вам повезло. Такая наглость впечатляет даже полицию, и та начинает расследование. А если в посылке в самом деле окажется смартфон, но с барахлящим динамиком? В полицию вы вряд ли пойдёте — те преступников ловят, а тут вроде как просто брак, неудобно отвлекать. Продавец предложит скидку, но, позвольте, зачем вам телефон, который нельзя использовать как телефон — пусть даже со скидкой?

Именно после такого случая с одним предпринимателем появился сервис SafeCrow — он работает тем самым арбитром между продавцом и покупателем, который станет-таки разбираться во всех подробностях спора и постарается принять справедливое решение.

Как это работает

Сначала покупатель и продавец договариваются между собой об условиях сделки, цене, способе доставки — всё как обычно. Но дальше вместо предоплаты напрямую продавцу покупатель переводит деньги третьей стороне — SafeCrow. Там они будут находиться до того момента, когда посылка доедет до адресата и тот проверит, что всё в порядке и он получил действительно то, что заказывал. После этого SafeCrow передаст деньги продавцу.



Как работает SafeCrow

Если что-то пошло не так

Вот тут и откроется преимущество продажи через SafeCrow. Покупатель может заявить претензию и запросить возврат товара или скидку (допустим, вы готовы смириться с небольшой царапиной на задней панели телефона, но не за полную же цену). У сторон есть неделя на то, чтобы прийти к консенсусу.

Но это, конечно, возможно не всегда. В этом случае на помощь придут арбитры SafeCrow. При создании карточки сделки на сайте сервиса можно прописать все-все-все подробности и договорённости: условия доставки, этапы оплаты, качество товаров/услуг, срок проверки или гарантийные обязательства. И лучше этой возможностью воспользоваться, ведь вся информация будет перед глазами у «судьи». Арбитры не заинтересованы в принятии решения в пользу той или иной стороны — они зарабатывают репутацию справедливыми решениями.

Но на самом деле есть ещё одна инстанция, которой пользователи (и продавец, и покупатель) SafeCrow могут передать «дело» — это Третейский суд НАП. Там уже всё по-взрослому.

Это подходит для всех

И покупателем, и продавцом в сервисе SafeCrow может быть обычный человек — не только магазин, не только юридическое лицо. Покупатель может перевести деньги электронными деньгами, заплатить банковской картой или по банковским реквизитам (это делается через любой интернет-банк). Продавец получит средства от SafeCrow на свой банковский счёт или на карточку.

Сколько это стоит

SafeCrow берет за свои услуги комиссию — 4% от суммы сделки, если она не превышает 300 тысяч рублей. Далее процент комиссии снижается. Так при цене вопроса больше 3 миллионов сервис возьмёт всего 1%.

Плюс нужно иметь в виду две побочные комиссии: при переводе денег на счет SafeCrow (у некоторых банков она равна нулю для сумм в определенных пределах) и при выводе денег на счёт продавца.

Не бойтесь отказа

Встретив на интернет-барахолке то, что вам нужно, по той цене, которая вас устраивает, предложите продавцу провести сделку через SafeCrow. Решительный отказ от участия гаранта может быть тем звоночком, который убережет вас от дел с ненадёжным продавцом. Тому же, кто уверен в своём товаре и готов отвечать за его качество, просто покажите эту статью и помогите зарегистрироваться на SafeCrow. Удачных безопасных сделок!

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