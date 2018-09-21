6 удивительных фактов о космосе

Мы любуемся им и боимся его. Радуемся солнечному свету, но опасаемся метеоритов. Мечтаем пожить на других планетах, но не горим желанием летать на предельной высоте. И слишком мало знаем о космосе, в котором мы всего лишь гости на маленьком шарике. Но после этого видео сможем узнать больше!

Космос — это не «где-то там» и не только для космонавтов. Уже через 5 лет можно будет слетать на Луну «на экскурсию», а на Луне и Марсе есть вода (не может быть, а абсолютно точно есть!). И даже от метеоритов, которые нас приучили бояться учёные и фильмы в жанре «фантастика», ещё никто не погиб за всю историю человечества!

Но много ли мы знаем, кроме того, что под лучами солнца удобно загорать, а что у Сатурна есть кольца? Как далеко от нас находятся те самые «чёрные дыры»? Много ли вокруг Земли похожих планет, пригодных к жизни? Мы собрали интересные факты о космосе, чтобы ещё раз вспомнить, насколько мы крохотные на фоне бесконечного пространства без кислорода и звуков.